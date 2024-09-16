Воины бригады НГУ "Рубіж" уничтожили российский танк с помощью наземного дрона-камикадзе. ВИДЕО
Бойцы батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубіж" поразили российский танк с помощью украинского наземного дрона-камикадзе с установленной противотанковой миной.
Соответствующее видео разместил телеграм-канал Оперативний ЗСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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