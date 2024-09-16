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Воины бригады НГУ "Рубіж" уничтожили российский танк с помощью наземного дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы батальона "Свобода" Бригады наступления НГУ "Рубіж" поразили российский танк с помощью украинского наземного дрона-камикадзе с установленной противотанковой миной.

Соответствующее видео разместил телеграм-канал Оперативний ЗСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Автор: 

танк (2260) уничтожение (7030) Национальная гвардия (2134)


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Чудова робота, хлопці !
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16.09.2024 22:02 Ответить
Файно.
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16.09.2024 22:34 Ответить
А що то за довгі предмети розлітаються?
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16.09.2024 23:11 Ответить
Можливо для захисту від FPV-дронів колодами був обвішаний, або тавровими балками ... Але не на того дрона наскочив.
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16.09.2024 23:19 Ответить
Лапти размер XXXXL
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17.09.2024 00:07 Ответить
Точно из говна и палок.
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17.09.2024 00:46 Ответить
 
 