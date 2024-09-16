Момент удару РСЗВ "HIMARS" по скупченню російських солдатів, які підвозили боєприпаси на Луганщині. ВIДЕО

Бійці 45-ої окремої артилерійської бригади з РЗСВ "HIMARS" атакували російських солдатів, які підвозили боєприпаси для гармати МТ-12 "Рапіра" на одній із ділянок фронту в Луганській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, внаслідок атаки було знищено буксировану гармату разом із розрахунком та вантажівкою окупантів.

Нагадаємо, днями на Курщині екіпаж РСЗВ "HIMARS" поцілив у групу російських військових, які рухалися на переправу через річку Сейм.

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