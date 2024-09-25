Українська авіація та ракети HIMARS завдають ударів по командному пункту окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Комплекс розвідувального БпЛА "Шарк" 128-ої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вистежив командний пункт окупантів на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по командному пункту росіян спочатку відпрацювала українська авіація, а потім прилетіла ракета HIMARS з касетним боєприпасом.

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