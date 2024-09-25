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Українська авіація та ракети HIMARS завдають ударів по командному пункту окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Комплекс розвідувального БпЛА "Шарк" 128-ої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вистежив командний пункт окупантів на Запоріжжі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, по командному пункту росіян спочатку відпрацювала українська авіація, а потім прилетіла ракета HIMARS з касетним боєприпасом.

Дивіться: Росіянин загорівся і сконав в окопі після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) Запорізька область (3624) HIMARS (308)


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на Запорожжі. За порогом. За порогами. Запорожець а не запоріжець.
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25.09.2024 16:35 Відповісти
Пороги множина, поріг однина.
На Запоріжжі !!!
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25.09.2024 17:08 Відповісти
Навіть в однині буде "за порОгом".Вивчайте краще українську.
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27.09.2024 08:51 Відповісти
Запоріжець - житель міста Запоріжжя
Запорожець - автомобіль виготовлений на ЗАЗ
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25.09.2024 17:15 Відповісти
Запорожці пишуть листа турецькому султану, Запорожець за Дунаєм.Це все жителі Запорожжя. А "Запоріжжя" це калька з азаровщини, та іншого на кшталт "нарід".Вивчайте українську.
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27.09.2024 08:55 Відповісти
російсько-фашистську нечисть - знищено!
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25.09.2024 16:46 Відповісти
якщо розбігаються після удару авіації - калібр був "маловатий"
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25.09.2024 17:06 Відповісти
от чому краще битися з агресором по той бік кордону.. а так - красиве, багате село доводиться нищити разом зі щурячими кацапами-свинособаками...(
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25.09.2024 17:30 Відповісти
 
 