Українська авіація та ракети HIMARS завдають ударів по командному пункту окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО
Комплекс розвідувального БпЛА "Шарк" 128-ої гірсько-штурмової Закарпатської бригади вистежив командний пункт окупантів на Запоріжжі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, по командному пункту росіян спочатку відпрацювала українська авіація, а потім прилетіла ракета HIMARS з касетним боєприпасом.
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