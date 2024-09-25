Росіянин загорівся і сконав в окопі після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 3-ї ОШБ ліквідував окупанта, який лежав в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки, який опублікований у соцмережах, видно, що після скиду росіянин загорівся і сконав у полум'ї.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрон-камікадзе "Дикий Шершень" прилітає прямо по окупанту від бійців 3 ОШБр. ВIДЕО