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Росіянин загорівся і сконав в окопі після скиду із українського дрона. ВIДЕО

Оператор дрона із 3-ї ОШБ ліквідував окупанта, який лежав в окопі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки, який опублікований у соцмережах, видно, що після скиду росіянин загорівся і сконав у полум'ї.

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Автор: 

армія рф (17482) знищення (7298) дрони (4743) 3 Окрема штурмова бригада (437)


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Топ коментарі
+21
Щоб вони всі згоріли на нашій землі ,
бо тварюки кацапські - це зло для всього людства 😡
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25.09.2024 15:29
+15
Вєчний агонь!
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25.09.2024 15:29
+13
П*дар: - Ми рускіє, снамі бох!
Гефест: - Звали?
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25.09.2024 15:44
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Щоб вони всі згоріли на нашій землі ,
бо тварюки кацапські - це зло для всього людства 😡
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25.09.2024 15:29 Відповісти
Звисока кидали. Добре попадають хлопці.
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25.09.2024 15:54 Відповісти
Вєчний агонь!
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25.09.2024 15:29 Відповісти
Вонючий огонь.
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25.09.2024 16:09 Відповісти
П*дар: - Ми рускіє, снамі бох!
Гефест: - Звали?
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25.09.2024 15:44 Відповісти
Ви думаєте кацапам відома міфологія? Та хто такий Гефест (ну то грецька). Коваль був чудернацький та веселий.
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25.09.2024 16:47 Відповісти
Ага...)
І посуміцниству - Бог вогню..)))
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25.09.2024 18:56 Відповісти
Що згорить то не згниє .
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25.09.2024 16:33 Відповісти
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25.09.2024 17:08 Відповісти
Оркам почали видавати особисті крематорії?
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25.09.2024 19:29 Відповісти
згорів на роботі
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25.09.2024 20:58 Відповісти
Якісь вони вогненебезпечні
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26.09.2024 03:42 Відповісти
 
 