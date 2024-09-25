Росіянин загорівся і сконав в окопі після скиду із українського дрона. ВIДЕО
Оператор дрона із 3-ї ОШБ ліквідував окупанта, який лежав в окопі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі успішної атаки, який опублікований у соцмережах, видно, що після скиду росіянин загорівся і сконав у полум'ї.
Топ коментарі
+21 Amber
показати весь коментар25.09.2024 15:29
+15 Буба Касторский #590686
показати весь коментар25.09.2024 15:29
+13 дератизатор
показати весь коментар25.09.2024 15:44
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бо тварюки кацапські - це зло для всього людства 😡
Гефест: - Звали?
І посуміцниству - Бог вогню..)))