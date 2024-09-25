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Россиянин загорелся и скончался в окопе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона с 3-й ОШБ ликвидировал оккупанта, который лежал в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки, опубликованной в соцсетях, видно, что после сброса россиянин загорелся и скончался в пламени.

Смотрите также: Дрон-камикадзе атакует российский "танк-сарай" в Харьковской области. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19340) уничтожение (6995) дроны (3961) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424)


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Топ комментарии
+21
Щоб вони всі згоріли на нашій землі ,
бо тварюки кацапські - це зло для всього людства 😡
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25.09.2024 15:29
+15
Вєчний агонь!
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25.09.2024 15:29
+13
П*дар: - Ми рускіє, снамі бох!
Гефест: - Звали?
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25.09.2024 15:44
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Щоб вони всі згоріли на нашій землі ,
бо тварюки кацапські - це зло для всього людства 😡
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25.09.2024 15:29 Ответить
Звисока кидали. Добре попадають хлопці.
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25.09.2024 15:54 Ответить
Вєчний агонь!
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25.09.2024 15:29 Ответить
Вонючий огонь.
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25.09.2024 16:09 Ответить
П*дар: - Ми рускіє, снамі бох!
Гефест: - Звали?
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25.09.2024 15:44 Ответить
Ви думаєте кацапам відома міфологія? Та хто такий Гефест (ну то грецька). Коваль був чудернацький та веселий.
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25.09.2024 16:47 Ответить
Ага...)
І посуміцниству - Бог вогню..)))
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25.09.2024 18:56 Ответить
Що згорить то не згниє .
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25.09.2024 16:33 Ответить
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25.09.2024 17:08 Ответить
Оркам почали видавати особисті крематорії?
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25.09.2024 19:29 Ответить
згорів на роботі
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25.09.2024 20:58 Ответить
Якісь вони вогненебезпечні
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26.09.2024 03:42 Ответить
 
 