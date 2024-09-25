Россиянин загорелся и скончался в окопе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО

Оператор дрона с 3-й ОШБ ликвидировал оккупанта, который лежал в окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки, опубликованной в соцсетях, видно, что после сброса россиянин загорелся и скончался в пламени.

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