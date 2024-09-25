Россиянин загорелся и скончался в окопе после сброса с украинского дрона. ВИДЕО
Оператор дрона с 3-й ОШБ ликвидировал оккупанта, который лежал в окопе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи успешной атаки, опубликованной в соцсетях, видно, что после сброса россиянин загорелся и скончался в пламени.
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+21 Amber
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+15 Буба Касторский #590686
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+13 дератизатор
показать весь комментарий25.09.2024 15:44
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бо тварюки кацапські - це зло для всього людства 😡
Гефест: - Звали?
І посуміцниству - Бог вогню..)))