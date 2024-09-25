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Дрон-камікадзе "Дикий Шершень" прилітає прямо по окупанту від бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Paskuda group" за допомогою дрона-камікадзе "Дикий Шершень" ліквідували російського загарбника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дивіться: Бійці 28 ОМБр вибили ворожі штурмові групи із позицій на Донеччині, декого з росіян вдалося взяти у полон. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) ліквідація (3955) 3 Окрема штурмова бригада (437) Дикі шершні (232)


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Наснився поцу віщий сон - як жирний вареник до рота залітає.
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25.09.2024 00:25 Відповісти
так він до шершня був готовий .
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25.09.2024 08:30 Відповісти
Не зупиняйтесь допомагати ЗСУ! Підтримайте збір, щоб зберегти життя військових і зруйнувати плани ворога.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Номер картки банки 5375 4112 2126 0602
PayPal:
Джерело:
показати весь коментар
25.09.2024 10:42 Відповісти
 
 