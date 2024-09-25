Дрон-камікадзе "Дикий Шершень" прилітає прямо по окупанту від бійців 3 ОШБр. ВIДЕО

Воїни 3-ої окремої штурмової бригади підрозділу "Paskuda group" за допомогою дрона-камікадзе "Дикий Шершень" ліквідували російського загарбника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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