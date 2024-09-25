Дрон-камикадзе "Дикий Шершень" прилетает прямо по оккупанту от бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Paskuda group" с помощью дрона-камикадзе "Дикий Шершень" ликвидировали российского захватчика.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Не останавливайтесь помогать ВСУ! Поддержите сбор, чтобы сохранить жизни военных и разрушить планы врага.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Номер карты банка 5375 4112 2126 0602
PayPal: [email protected]
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Номер картки банки 5375 4112 2126 0602
PayPal:
Джерело: