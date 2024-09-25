Дрон-камикадзе "Дикий Шершень" прилетает прямо по оккупанту от бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Paskuda group" с помощью дрона-камикадзе "Дикий Шершень" ликвидировали российского захватчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Не останавливайтесь помогать ВСУ! Поддержите сбор, чтобы сохранить жизни военных и разрушить планы врага.

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

Номер карты банка 5375 4112 2126 0602

PayPal: [email protected]

Смотрите: Бойцы 28 ОМБр выбили вражеские штурмовые группы с позиций в Донецкой области, некоторых россиян удалось взять в плен. ВИДЕО