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Новости Видео Война
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Дрон-камикадзе "Дикий Шершень" прилетает прямо по оккупанту от бойцов 3 ОШБр. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады подразделения "Paskuda group" с помощью дрона-камикадзе "Дикий Шершень" ликвидировали российского захватчика.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Смотрите: Бойцы 28 ОМБр выбили вражеские штурмовые группы с позиций в Донецкой области, некоторых россиян удалось взять в плен. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) ликвидация (3575) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424) Дикие шершни (227)


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Наснився поцу віщий сон - як жирний вареник до рота залітає.
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25.09.2024 00:25 Ответить
так він до шершня був готовий .
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25.09.2024 08:30 Ответить
Не зупиняйтесь допомагати ЗСУ! Підтримайте збір, щоб зберегти життя військових і зруйнувати плани ворога.
Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb
Номер картки банки 5375 4112 2126 0602
PayPal:
Джерело:
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25.09.2024 10:42 Ответить
 
 