РФ готується посилити штурми на Запорізькому напрямку, - Сили оборони

Російські окупаційні війська готують штурмові дії на Запорізькому напрямку.

Про це заявив речник сил оборони півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Є тенденція за кілька останніх днів до того, що ситуація в Запорізькій області, саме на цій ділянці, лінії розмежування, буде загострюватись. Вчора за минулу добу вже було 5 штурмів і, скажімо так, є тенденція до того, що вони збільшаться, адже за інформацією нашої розвідки, ворог збирає особовий склад штурмових груп в районі Приютного. Ворог отримав з резервної бази зберігання автомобільного транспорту Південного округу Російської Федерації 25 легких автомобілів багі. Тобто це говорить про те, що готуються штурмові дії", - пояснив він.

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Речник зазначив, що ситуація на півдні не менш напружена, ніж на інших ділянках фронту.

Всього протягом минулої доби на цьому напрямку відбулося 7 бойових зіткнень - 5 - в Запорізькій області, 2 - на Придніпровському напрямку.

Бойові зіткнення тривали в районі Роботино, в районі Новоандріївки на Запоріжжі, а також за острови в руслі Дніпра біля Херсона, що на Придніпровському напрямку. Також окупанти завдавали авіаційні удари, застосовуючи керовані авіаційні бомби, вела вогонь з артилерії та застосовувала дрони-камікадзе.

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Загарбники проводять розвідку боєм, застосовуючи штурмові групи 5-10 осіб.

"Їхня тактика – якнайшвидше подолати відстань між траншеями, між передніми краями і закріпитися в наших траншеях", - сказав Волошин, додавши, що снарядного голоду у російських військових немає.

"Ну, ще поки не відчувається у них так званий снарядний голод, тому що кількість обстрілів, кількість застосованих боєприпасів, вона залишається сталою - до двох тисяч снарядів. Крім того, за минулу добу, якщо брати, скажімо, статистику, було застосовано понад 350 дронів, FPV-дронів, з них було близько 400 скидів боєприпасів. Тому сказати, що в них є якийсь снарядний голод і нестача боєприпасів, чи в них економлять, я б так не сказав", - підсумував він.

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