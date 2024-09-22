РФ почала створювати казачі організації на окупованих територіях: планує їх відправити на фронт, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованому Запоріжжі росіяни розпочали процес реєстрації документів казачіх організацій.
Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Від тепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків. Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії рф.
Окрім цього, у Бердянському районі зараз формуються два казацькі класи у місцевих школах. Такі класи окупанти планують облаштувати по усіх навчальних закладах окупованої України перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди.
Від початку окупації України "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою. Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва.
Центр національного спротиву закликає кожного долучатися до боротьби з окупантами. Маєш інформацію про ворога, колаборанта – повідомляй її на чат-бот. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
Я не знаю багато про свій родовід, бо церкву, де вінчався мій дід і де він хрестив мого батька підірвали більшовики у 1920 році. Разом із батюшкою і церковними книгами.
Але два гетьмани Запорізської Січі і один гетьман України мають таке ж прізвище як і я! І народився я на Запоріжжі, в козацькому краї.
Але в "запарожські казакі", які трусили бабок, продавчинь насіння та зелені біля ринку, я мав намір "вступити" тільки для того, щоб отримати дозвіл на травмат! Але облишив ту бздюру, бо не мислив себе у штанях з лампасами на першому обході ринку, що було обовязкою умовою. Бо "наші" козякі - то українська версія народних дружинників Національної поліції України!
Тому немає українських козаків - є просто герої, шваль, яка прислужує янкелям-арендаторам"" і гречкосії, яким головне вижити хочь якось.
Ооо, цей тоді там за отамана був. Загугліть, посмієтєсь у неділю.
ай маладца буйло ! це гарно - запідчистить окуповані території від біоссміття
А хто, тоді,залишиться? - Українці!
тобто 16 пробок!
барани крауснадарські - це ж майже медалі!
і ви всі енарали!
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для особо ******** можу прислати пугавіцу від джинсів...
То буде найвища нагорода. Неможно. Тільки гудзика від кальсонів або труселей і вони будуть носити її з гордістю. .
ну шо, пельмені, вам або ******* або як завжди....