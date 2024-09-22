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РФ почала створювати казачі організації на окупованих територіях: планує їх відправити на фронт, - Центр нацспротиву

Росіяни створюють казачі організації на окупованих територіях

На тимчасово окупованому Запоріжжі росіяни розпочали процес реєстрації документів казачіх організацій.

Про це повідомляє Центр нацспротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Від тепер вони будуть тільки реєстровими. Адже, за словами кремлівських кураторів, у регіоні воєнний стан і займатися суспільною діяльністю в обстановці, що склалася, неприйнятно для казаків. Тобто усі ці "ряжені добровольці" автоматично стають мобілізаційним резервом для армії рф.

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Окрім цього, у Бердянському районі зараз формуються два казацькі класи у місцевих школах. Такі класи окупанти планують облаштувати по усіх навчальних закладах окупованої України перетворюючи казачі організації, які не мають нічого спільного з історичним українським козацтвом, на інструмент своєї пропаганди.

Від початку окупації України "казачі" групи беруть участь у мілітаризації населення, а також у репресіях проти тих, хто не погоджується з окупаційною владою. Вони виступають не як оборонці народу, а як інструмент контролю й терору, що підриває справжні цінності українського козацтва.

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Центр національного спротиву закликає кожного долучатися до боротьби з окупантами. Маєш інформацію про ворога, колаборанта – повідомляй її на чат-бот. Анонімність гарантуємо", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+19
Ряжені каціпські кізяки не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками
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22.09.2024 01:47
+14
Складається враження,що кацапи збираються утилізувати всіх дебілів))
А хто, тоді,залишиться? - Українці!
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22.09.2024 02:51
+13
Касаб, ти настільки туп шо не у курсі шо оці ваші з таким коляром околишка на фуражке - смердючи та тупорилі забайкальськи кізяки і до запоріжського козацтва вони мають такеж відношення як россій, точнійш рососія до Русі, або як роми до Риму.
Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
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22.09.2024 05:41
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Ряжені каціпські кізяки не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками
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22.09.2024 01:47 Відповісти
Ти статтю уважно читав? Це не кацапи.
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22.09.2024 01:57 Відповісти
А чьі же вони?
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22.09.2024 04:19 Відповісти
Наши разумеется. Запорожские.
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22.09.2024 05:02 Відповісти
Касаб, ти настільки туп шо не у курсі шо оці ваші з таким коляром околишка на фуражке - смердючи та тупорилі забайкальськи кізяки і до запоріжського козацтва вони мають такеж відношення як россій, точнійш рососія до Русі, або як роми до Риму.
Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
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22.09.2024 05:41 Відповісти
Ти статью читаеш, чи тільки аби щось ляпнути і лайки заробити? Їх примусово роблять с жителів окупованого Запоріжжя.
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22.09.2024 12:14 Відповісти
Хочу додати, що ряжені українські козаки теж не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками. Які теж були різні - реєстрові і низові.
Я не знаю багато про свій родовід, бо церкву, де вінчався мій дід і де він хрестив мого батька підірвали більшовики у 1920 році. Разом із батюшкою і церковними книгами.
Але два гетьмани Запорізської Січі і один гетьман України мають таке ж прізвище як і я! І народився я на Запоріжжі, в козацькому краї.
Але в "запарожські казакі", які трусили бабок, продавчинь насіння та зелені біля ринку, я мав намір "вступити" тільки для того, щоб отримати дозвіл на травмат! Але облишив ту бздюру, бо не мислив себе у штанях з лампасами на першому обході ринку, що було обовязкою умовою. Бо "наші" козякі - то українська версія народних дружинників Національної поліції України!
Тому немає українських козаків - є просто герої, шваль, яка прислужує янкелям-арендаторам"" і гречкосії, яким головне вижити хочь якось.
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22.09.2024 09:00 Відповісти
У Києві, на вулице мала Житомирська 11, є штаб реєстрового типу козацтва України, так оці клоуни майже біля смітника поставили стенд на якому їх світлини. Таких відкормлених пик я в житті не бачив. І там, багато колишніх замполітів які 100% десь тримають квіток КПРС. Мені рокив з 20 потому пропонували до того неподобства вступити, казали - пане полковнику, записуйтесь до нашого рєестрового козацтва, ми відразу вам надамо звання генерал-майора. Там така процедура - на звання вище відразу, та я б на додаток їм ковпак блазня би надавав відразу. Там тіх ХЕРрералив такий натовп! Післав їх на х..утір, метеликів ловити. Ці бовдури навіть не знають шо такого звання у козаків не було.
Ооо, цей тоді там за отамана був. Загугліть, посмієтєсь у неділю.
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22.09.2024 10:36 Відповісти
кізяками фронт топити будуть ?

ай маладца буйло ! це гарно - запідчистить окуповані території від біоссміття
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22.09.2024 11:58 Відповісти
Складається враження,що кацапи збираються утилізувати всіх дебілів))
А хто, тоді,залишиться? - Українці!
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22.09.2024 02:51 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2024 08:29 Відповісти
Дерусифікація України Таких не шкода.
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22.09.2024 08:51 Відповісти
Де вони там козаків знайшли, там самі москалі полишались. Довбодятли
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22.09.2024 02:52 Відповісти
на кацапії казакі в Україні козаки - це зовсім інші люде!
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22.09.2024 03:18 Відповісти
На окацапленій Кубані казакі, на іншой території Кацапстану - кізяки.
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22.09.2024 04:22 Відповісти
хлопці, ви щє не все бачили - ті їбануті шє на конях підуть!
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22.09.2024 03:08 Відповісти
А чим коні гірші ніж мотоцикли, на яких кацапи вже давно штурмують українські позиції?
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22.09.2024 03:50 Відповісти
коней жалко - мотоцикли ні...
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22.09.2024 05:45 Відповісти
Коней шкода.
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22.09.2024 05:46 Відповісти
Коней вони відправляют до Кім Винь Хуня, мудака у 3 поколінні, а оці уйо..ки на віслюках підуть у наступ.
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22.09.2024 05:44 Відповісти
Головне, щоб єдиною зброєю саблі були
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22.09.2024 07:56 Відповісти
Вже кізяки пішли.
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22.09.2024 03:08 Відповісти
Каза̀кі. Їх вже почали масово завозити з Сибіру в Україну.
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22.09.2024 04:12 Відповісти
вчора з дружбаном 2 бакса по шість банок пива ..
тобто 16 пробок!
барани крауснадарські - це ж майже медалі!
і ви всі енарали!
------------------
для особо ******** можу прислати пугавіцу від джинсів...
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22.09.2024 05:08 Відповісти
Гудзика від джинсів!?
То буде найвища нагорода. Неможно. Тільки гудзика від кальсонів або труселей і вони будуть носити її з гордістю. .
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22.09.2024 05:50 Відповісти
Замість кокарди.
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22.09.2024 09:53 Відповісти
таваріш сталін - ета була чудовіжнай аши - бах!..
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22.09.2024 05:23 Відповісти
папа саня квн копита відкинув!
ну шо, пельмені, вам або ******* або як завжди....
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22.09.2024 05:36 Відповісти
Швидше "козлячі", бо до козаків ті виродки мають таке ж відношення, як глисти до слона.
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22.09.2024 06:34 Відповісти
Це не козаки ,це кізяки ,перші боролись за волю ,другі за царя і атечество тобто ті колоборанти які захищають рашиський режим на окупованих територіях.
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22.09.2024 07:16 Відповісти
Здійснилася мрія місцевих ватників та малоросів: стєпь,казакі,юшка,фронт,смерть ва імя атєчєства)
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22.09.2024 08:12 Відповісти
Нічого смішно-веселого не відбувається. Якщо дорослого вже не переробиш, то промити мізки школярам уніформою москалям буде легко. В Україні не чути про створення в школах класів джур чи повстанських роїв. Космополитам буде байдуже до майбутнього держави.
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22.09.2024 08:18 Відповісти
Тут ще залишились ті, які запитують, кого ***** і його последуші пошлють "наБерлин"? Бо щось не бачу...
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22.09.2024 10:01 Відповісти
 
 