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оккупация (9992) Запорожская область (2843) мобилизация (2608) Центр национального сопротивления (504)

РФ начала создавать казачьи организации на оккупированных территориях: планирует их отправить на фронт, - Центр нацсопротивления

Росіяни створюють казачі організації на окупованих територіях

На временно оккупированном Запорожье россияне начали процесс регистрации документов казачьих организаций.

Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Отныне они будут только реестровыми. Ведь, по словам кремлевских кураторов, в регионе военное положение и заниматься общественной деятельностью в сложившейся обстановке неприемлемо для казаков. То есть все эти "ряженые добровольцы" автоматически становятся мобилизационным резервом для армии рф.

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Кроме этого, в Бердянском районе сейчас формируются два казацких класса в местных школах. Такие классы оккупанты планируют обустроить по всем учебным заведениям оккупированной Украины, превращая казачьи организации, которые не имеют ничего общего с историческим украинским казачеством, в инструмент своей пропаганды.

С начала оккупации Украины "казачьи" группы участвуют в милитаризации населения, а также в репрессиях против тех, кто не согласен с оккупационными властями. Они выступают не как защитники народа, а как инструмент контроля и террора, что подрывает истинные ценности украинского казачества.

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Центр национального сопротивления призывает каждого участвовать в борьбе с оккупантами. Имеешь информацию о враге, коллаборационисте - сообщай ее на чат-бот. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+19
Ряжені каціпські кізяки не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками
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22.09.2024 01:47
+14
Складається враження,що кацапи збираються утилізувати всіх дебілів))
А хто, тоді,залишиться? - Українці!
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22.09.2024 02:51
+13
Касаб, ти настільки туп шо не у курсі шо оці ваші з таким коляром околишка на фуражке - смердючи та тупорилі забайкальськи кізяки і до запоріжського козацтва вони мають такеж відношення як россій, точнійш рососія до Русі, або як роми до Риму.
Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
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22.09.2024 05:41
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Ряжені каціпські кізяки не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками
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22.09.2024 01:47 Ответить
Ти статтю уважно читав? Це не кацапи.
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22.09.2024 01:57 Ответить
А чьі же вони?
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22.09.2024 04:19 Ответить
Наши разумеется. Запорожские.
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22.09.2024 05:02 Ответить
Касаб, ти настільки туп шо не у курсі шо оці ваші з таким коляром околишка на фуражке - смердючи та тупорилі забайкальськи кізяки і до запоріжського козацтва вони мають такеж відношення як россій, точнійш рососія до Русі, або як роми до Риму.
Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
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22.09.2024 05:41 Ответить
Ти статью читаеш, чи тільки аби щось ляпнути і лайки заробити? Їх примусово роблять с жителів окупованого Запоріжжя.
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22.09.2024 12:14 Ответить
Хочу додати, що ряжені українські козаки теж не мають нічого спільного зі справжніми українськими козаками. Які теж були різні - реєстрові і низові.
Я не знаю багато про свій родовід, бо церкву, де вінчався мій дід і де він хрестив мого батька підірвали більшовики у 1920 році. Разом із батюшкою і церковними книгами.
Але два гетьмани Запорізської Січі і один гетьман України мають таке ж прізвище як і я! І народився я на Запоріжжі, в козацькому краї.
Але в "запарожські казакі", які трусили бабок, продавчинь насіння та зелені біля ринку, я мав намір "вступити" тільки для того, щоб отримати дозвіл на травмат! Але облишив ту бздюру, бо не мислив себе у штанях з лампасами на першому обході ринку, що було обовязкою умовою. Бо "наші" козякі - то українська версія народних дружинників Національної поліції України!
Тому немає українських козаків - є просто герої, шваль, яка прислужує янкелям-арендаторам"" і гречкосії, яким головне вижити хочь якось.
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22.09.2024 09:00 Ответить
У Києві, на вулице мала Житомирська 11, є штаб реєстрового типу козацтва України, так оці клоуни майже біля смітника поставили стенд на якому їх світлини. Таких відкормлених пик я в житті не бачив. І там, багато колишніх замполітів які 100% десь тримають квіток КПРС. Мені рокив з 20 потому пропонували до того неподобства вступити, казали - пане полковнику, записуйтесь до нашого рєестрового козацтва, ми відразу вам надамо звання генерал-майора. Там така процедура - на звання вище відразу, та я б на додаток їм ковпак блазня би надавав відразу. Там тіх ХЕРрералив такий натовп! Післав їх на х..утір, метеликів ловити. Ці бовдури навіть не знають шо такого звання у козаків не було.
Ооо, цей тоді там за отамана був. Загугліть, посмієтєсь у неділю.
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22.09.2024 10:36 Ответить
кізяками фронт топити будуть ?

ай маладца буйло ! це гарно - запідчистить окуповані території від біоссміття
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22.09.2024 11:58 Ответить
Складається враження,що кацапи збираються утилізувати всіх дебілів))
А хто, тоді,залишиться? - Українці!
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22.09.2024 02:51 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!
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22.09.2024 08:29 Ответить
Дерусифікація України Таких не шкода.
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22.09.2024 08:51 Ответить
Де вони там козаків знайшли, там самі москалі полишались. Довбодятли
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22.09.2024 02:52 Ответить
на кацапії казакі в Україні козаки - це зовсім інші люде!
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22.09.2024 03:18 Ответить
На окацапленій Кубані казакі, на іншой території Кацапстану - кізяки.
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22.09.2024 04:22 Ответить
хлопці, ви щє не все бачили - ті їбануті шє на конях підуть!
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22.09.2024 03:08 Ответить
А чим коні гірші ніж мотоцикли, на яких кацапи вже давно штурмують українські позиції?
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22.09.2024 03:50 Ответить
коней жалко - мотоцикли ні...
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22.09.2024 05:45 Ответить
Коней шкода.
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22.09.2024 05:46 Ответить
Коней вони відправляют до Кім Винь Хуня, мудака у 3 поколінні, а оці уйо..ки на віслюках підуть у наступ.
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22.09.2024 05:44 Ответить
Головне, щоб єдиною зброєю саблі були
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22.09.2024 07:56 Ответить
Вже кізяки пішли.
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22.09.2024 03:08 Ответить
Каза̀кі. Їх вже почали масово завозити з Сибіру в Україну.
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22.09.2024 04:12 Ответить
вчора з дружбаном 2 бакса по шість банок пива ..
тобто 16 пробок!
барани крауснадарські - це ж майже медалі!
і ви всі енарали!
------------------
для особо ******** можу прислати пугавіцу від джинсів...
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22.09.2024 05:08 Ответить
Гудзика від джинсів!?
То буде найвища нагорода. Неможно. Тільки гудзика від кальсонів або труселей і вони будуть носити її з гордістю. .
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22.09.2024 05:50 Ответить
Замість кокарди.
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22.09.2024 09:53 Ответить
таваріш сталін - ета була чудовіжнай аши - бах!..
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22.09.2024 05:23 Ответить
папа саня квн копита відкинув!
ну шо, пельмені, вам або ******* або як завжди....
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22.09.2024 05:36 Ответить
Швидше "козлячі", бо до козаків ті виродки мають таке ж відношення, як глисти до слона.
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22.09.2024 06:34 Ответить
Це не козаки ,це кізяки ,перші боролись за волю ,другі за царя і атечество тобто ті колоборанти які захищають рашиський режим на окупованих територіях.
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22.09.2024 07:16 Ответить
Здійснилася мрія місцевих ватників та малоросів: стєпь,казакі,юшка,фронт,смерть ва імя атєчєства)
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22.09.2024 08:12 Ответить
Нічого смішно-веселого не відбувається. Якщо дорослого вже не переробиш, то промити мізки школярам уніформою москалям буде легко. В Україні не чути про створення в школах класів джур чи повстанських роїв. Космополитам буде байдуже до майбутнього держави.
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22.09.2024 08:18 Ответить
Тут ще залишились ті, які запитують, кого ***** і його последуші пошлють "наБерлин"? Бо щось не бачу...
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22.09.2024 10:01 Ответить
 
 