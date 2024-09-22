РФ начала создавать казачьи организации на оккупированных территориях: планирует их отправить на фронт, - Центр нацсопротивления
На временно оккупированном Запорожье россияне начали процесс регистрации документов казачьих организаций.
Об этом сообщает Центр нацсопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Отныне они будут только реестровыми. Ведь, по словам кремлевских кураторов, в регионе военное положение и заниматься общественной деятельностью в сложившейся обстановке неприемлемо для казаков. То есть все эти "ряженые добровольцы" автоматически становятся мобилизационным резервом для армии рф.
Кроме этого, в Бердянском районе сейчас формируются два казацких класса в местных школах. Такие классы оккупанты планируют обустроить по всем учебным заведениям оккупированной Украины, превращая казачьи организации, которые не имеют ничего общего с историческим украинским казачеством, в инструмент своей пропаганды.
С начала оккупации Украины "казачьи" группы участвуют в милитаризации населения, а также в репрессиях против тех, кто не согласен с оккупационными властями. Они выступают не как защитники народа, а как инструмент контроля и террора, что подрывает истинные ценности украинского казачества.
Центр национального сопротивления призывает каждого участвовать в борьбе с оккупантами. Имеешь информацию о враге, коллаборационисте - сообщай ее на чат-бот. Анонимность гарантируем", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Ти, тупа скотинка. перед тім як висовувати своє тупе кріваве ріло з круглого отвору у підлозі Параши, шоб шось тут перднути ротом, хочь спочатку шось почитай про своє, так зване казачество яке є ні чім іншим як смердючим та тупим кізячеством.
Я не знаю багато про свій родовід, бо церкву, де вінчався мій дід і де він хрестив мого батька підірвали більшовики у 1920 році. Разом із батюшкою і церковними книгами.
Але два гетьмани Запорізської Січі і один гетьман України мають таке ж прізвище як і я! І народився я на Запоріжжі, в козацькому краї.
Але в "запарожські казакі", які трусили бабок, продавчинь насіння та зелені біля ринку, я мав намір "вступити" тільки для того, щоб отримати дозвіл на травмат! Але облишив ту бздюру, бо не мислив себе у штанях з лампасами на першому обході ринку, що було обовязкою умовою. Бо "наші" козякі - то українська версія народних дружинників Національної поліції України!
Тому немає українських козаків - є просто герої, шваль, яка прислужує янкелям-арендаторам"" і гречкосії, яким головне вижити хочь якось.
Ооо, цей тоді там за отамана був. Загугліть, посмієтєсь у неділю.
ай маладца буйло ! це гарно - запідчистить окуповані території від біоссміття
А хто, тоді,залишиться? - Українці!
тобто 16 пробок!
барани крауснадарські - це ж майже медалі!
і ви всі енарали!
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для особо ******** можу прислати пугавіцу від джинсів...
То буде найвища нагорода. Неможно. Тільки гудзика від кальсонів або труселей і вони будуть носити її з гордістю. .
ну шо, пельмені, вам або ******* або як завжди....