Россияне проводят фильтрационные меры в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов, - Центр нацсопротивления
Российские оккупанты начали новые меры фильтрации в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Блокирование целых районов и тщательная проверка местных жителей продолжается во временно оккупированном Крыму. Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов. Происходит все под видом военных учений "барс-Крым". Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений", - говорится в сообщении Центра.
Отмечается, что такие рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях.
"Недавно усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку", - добавляют в ЦНС.
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Це цілеспрямована політика зі зміни демографічного складу населення окупованого півострова.
Виділення землі в Криму учасникам війни проти України є черговим доказом такої політики.
Такі ж механізми використовували Російська імперія, Радянський Союз та інші імперії світу, коли намагалися завоювати територію та заселити її лояльним населенням.
Водночас Росія різними способами витісняє з півострова нелояльних мешканців, насамперед кримських татар та українців.