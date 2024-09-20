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Россияне проводят фильтрационные меры в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов, - Центр нацсопротивления

Окупанти посилюють заходи фільтрації в Криму

Российские оккупанты начали новые меры фильтрации в Крыму с целью выявления "неблагонадежных" элементов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Блокирование целых районов и тщательная проверка местных жителей продолжается во временно оккупированном Крыму. Такие меры фильтрации начались на захваченном полуострове с целью выявления "неблагонадежных" элементов. Происходит все под видом военных учений "барс-Крым". Местный гауляйтер Аксенов призвал крымчан содействовать в проведении учений", - говорится в сообщении Центра.

Отмечается, что такие рейды враг проводит регулярно на временно оккупированных территориях.

"Недавно усилили контроль всех гражданских, которые планируют выезд с ВОТ Херсонщины. Это касается тех украинцев, которые не обменяли свои паспорта на российскую бумажку", - добавляют в ЦНС.

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Близько 800 тисяч росіян в'їхали до Криму після 2014 року.

Це цілеспрямована політика зі зміни демографічного складу населення окупованого півострова.

Виділення землі в Криму учасникам війни проти України є черговим доказом такої політики.

Такі ж механізми використовували Російська імперія, Радянський Союз та інші імперії світу, коли намагалися завоювати територію та заселити її лояльним населенням.

Водночас Росія різними способами витісняє з півострова нелояльних мешканців, насамперед кримських татар та українців.
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20.09.2024 02:15 Ответить
До "референдуму оон" готуються.
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20.09.2024 07:52 Ответить
 
 