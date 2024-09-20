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Росіяни проводять фільтраційні заходи в Криму з метою виявлення "неблагонадійних" елементів, - Центр нацспротиву

Окупанти посилюють заходи фільтрації в Криму

Російські окупанти розпочали нові заходи фільтрації в Криму з метою виявлення "неблагонадійних" елементів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Блокування цілих районів та ретельна перевірка місцевих мешканців триває у тимчасово окупованому Криму. Такі заходи фільтрації розпочалися на захопленому півострові з метою виявлення "неблагонадійних" елементів. Відбувається усе під виглядом військових навчань "барс-Крим". Місцевий гауляйтер аксьонов закликав кримчан сприяти у проведенні навчань", - йдеться в повідомленні Центру.

Зазначається, що такі рейди ворог проводить регулярно на тимчасово окупованих територіях.

"Нещодавно посилили контроль усіх цивільних, які планують виїзд із ТОТ Херсонщини. Це стосується тих українців, котрі не обміняли свої паспорти на російський папірець", - додають в ЦНС.

Читайте: МЗС про пропозиції щодо статусу Криму: Територіальна цілісність України не може бути предметом для компромісів

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Близько 800 тисяч росіян в'їхали до Криму після 2014 року.

Це цілеспрямована політика зі зміни демографічного складу населення окупованого півострова.

Виділення землі в Криму учасникам війни проти України є черговим доказом такої політики.

Такі ж механізми використовували Російська імперія, Радянський Союз та інші імперії світу, коли намагалися завоювати територію та заселити її лояльним населенням.

Водночас Росія різними способами витісняє з півострова нелояльних мешканців, насамперед кримських татар та українців.
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20.09.2024 02:15 Відповісти
До "референдуму оон" готуються.
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20.09.2024 07:52 Відповісти
 
 