Найгарячіша ситуація минулої доби була на Покровському напрямку, ворог також був активним на Курахівському, - Генштаб
За добу на фронті 187 боєзіткнень, з них на Покровському напрямку - 42 ворожі штурми, на Курахівському - 36 атак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 71 авіаудар, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4800 обстрілів, з них 224 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Атинське, Білани, Храпівщина, Козаче, Велика Писарівка, Кіндратівка, Могриця, Іскрисківщина, Яструбине, Студенок, Ходине, Яструбщина, Мала Корчаківка, Суходіл, Свеса Сумської області; Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Глушківка, Ківшарівка, Кругляківка Харківської області; Надія, Серебрянка, Райгородок, Новомаркове, Дружба, Клебан-Бик, Петрівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області та Козацьке Херсонської області.
Бойові дії на сході
На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.
На Лиманському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.
На Сіверському напрямку точилися чотири бої. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.
На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.
На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.
На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.
На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.
На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.
Ситуація на півдні та півночі
На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.
На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.
На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши при цьому 19 КАБів.
Удари по ворогу
Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.
Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, два засоби ППО, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вугледарський напрямок.
На захід від Вугледару противник продовжує тиснути за підтримки бронетехніки вздовж балки Берестова у напрямку Вугледара та балки Явецька.
У східній частині Вугледару супротивник просунувся вздовж вулиці 13 Десантників.
Покровський напрямок.
На північно-східній околиці Гірника маневрена група противника встановила прапор на будівлі школи №17. Тривають бої з перемінним успіхом
📍48.064192, 37.381726
На захід від терикону закинутої шахти «Селидівська» тривають бойові зіткнення вздовж лісосмуги на схід від залізниці.
Торецький напрямок.
У північній частині Нью-Йорка зберігається висока інтенсивність бойових дій. Противник за підтримки бронетехніки робить спроби з північно-західної частини прорватися до Нелєпівки. ЗСУ вдалося відбити серію атак.
У Торецьку російські війська просунулися на захід від виправної колонії №2.
📍48.391514, 37.854533
Часівярський напрямок.
Противник просунувся у західній частині Калинівки на глибину до 400 метрів.
📍48.606571, 37.843776
У Часовому Яру ситуація без змін. ЗСУ вдалося відбити всі атаки вздовж каналу Сіверський Донець-Донбас.
Куп'янсько-Лиманський напрямок.
В районі Невського та Макіївки зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На захід від Піщаного ЗСУ вдалося відбити низку атак у напрямку Кругляківки та Колесниківки.
На Липцівському напрямку ЗСУ завдали удару касетними ************ по позиціях противника в західній частині Зеленого лісу на північ від н.п. Зелене.
📍50.2385826, 36.5662595 ".