Найгарячіша ситуація минулої доби була на Покровському напрямку, ворог також був активним на Курахівському, - Генштаб

За добу на фронті 187 боєзіткнень, з них на Покровському напрямку - 42 ворожі штурми, на Курахівському - 36 атак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах п’ять ударів вісьмома ракетами та 71 авіаудар, скинувши 96 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4800 обстрілів, з них 224 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Атинське, Білани, Храпівщина, Козаче, Велика Писарівка, Кіндратівка, Могриця, Іскрисківщина, Яструбине, Студенок, Ходине, Яструбщина, Мала Корчаківка, Суходіл, Свеса Сумської області; Куп’янськ-Вузловий, Петропавлівка, Глушківка, Ківшарівка, Кругляківка Харківської області; Надія, Серебрянка, Райгородок, Новомаркове, Дружба, Клебан-Бик, Петрівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новоукраїнка, Урожайне Донецької області; Білогір’я, Гуляйполе Запорізької області та Козацьке Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Стариці, Тихого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 20 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової, Стельмахівки та Колісниківки.

На Лиманському напрямку відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Греківки, Невського, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку точилися чотири бої. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 10 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Міньківки, Григорівки та Білої Гори.

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На Торецькому напрямку точилося 18 боїв, зокрема, біля Торецька, Щербинівки та Леонідівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 42 ворожі штурмові дії в районах населених пунктів Зелене Поле, Миколаївка, Лисівка, Крутий Яр, Новогродівка, Селидове, Маринівка та Красний Яр. Найбільша концентрація атак була біля Селидового та Маринівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Георгіївки, Миколаївки, Парасковіївки, Костянтинівки та Катеринівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили п’ять наступальних дій біля Водяного, Катеринівки та Богоявленки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, двічі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 16 авіаударів, використавши при цьому 19 КАБів.

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Удари по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали чотири удари по районах зосередження особового складу та ОВТ противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1370 осіб. Також українські воїни знешкодили 21 танк, 48 бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, два засоби ППО, 85 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 58 автомобілів та дві одиниці спецтехніки окупантів.