Бои за Угледар стали одними из самых кровавых для РФ за всю войну, - Forbes
Россияне могут наконец захватить Угледар. Но это будет стоить им тысячи жизней военных и значительной потери военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.
Издание отмечает, что за два года боев за Угледар, ВСУ уничтожили примерно две бригады техники - то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.
"Решительное наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии, начавшееся на этой неделе, прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии. Сейчас российские войска находятся в южном Угледаре - и истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", - говорится в материале.
Журналисты добавляют, что Россия пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.
Тяжелее всего противнику было с конца 2022 года до начала 2023-го. Тогда в полях за пределами Угледара российские операции возглавляла пара подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота РФ: 40-я и 155-я бригады морской пехоты. Их неудачные атаки стали одними из самых кровавых за всю войну. Так, 155-я бригада, которая на бумаге насчитывала около 3000 военных, теряла до 300 человек в день в течение нескольких дней и была почти уничтожена до февраля 2023 года. После доукомплектования их снова разбили.
"155-я бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена к февралю 2023 года", - привели авторы материала данные Варшавского института.
Зато 40-я бригада морской пехоты имела лучшие результаты, но ненамного. В целом эти и вспомогательные подразделения списали около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, согласно данным WarSpotting. Это примерно две бригады техники и почти шесть процентов всех машин, которые Россия потеряла за 31 месяц тяжелых боев в Украине.
В то же время ВСУ потеряли на этом участке гораздо меньше, поскольку защитники в основном сидели в окопах и бункерах и издалека обстреливали россиян минами, артиллерией, ракетами и беспилотниками.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
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Адміни, час банити за такі вскукуріки!
То ти напевно знаєш, по твоїй "по суті" за що прилетіло в лікарню. По твоїй "по суті" це відповідь за нашу операцію в курській області.
Тоді зебілятко, спробуй пояснити. Чому по цій лікарні і раніше прилітав шахед. Ще до курської операції. Як і по дитячий лікарні поруч. Як і по під'їзду хрущовки,і теж до курської операції.
Зможеш пояснити? Ні, бо ти тупе як зебіл.
Ресурси.
Інколи слухаю,цих російських ліберастів на ютюбі...мене аж шляк трафляє,як вони оправдовують своїх "саатєчєствєнніков"...мол рускій народ нє такой,єто всьо путін....
Я їм задаю питання...А єто путін в окопах,? А єто путін ракєти запускаєт ?А єто путин в танках,в БМП,в БТР ? Єто всьо одін путін ?
Хоча, якщо маєте час та натхнення...