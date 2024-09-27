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Новости Война
9 015 28

Бои за Угледар стали одними из самых кровавых для РФ за всю войну, - Forbes

Росіяни можуть захопити Вугледар виключно ціною втрати тисяч солдатів і одиниць бойової техніки.

Россияне могут наконец захватить Угледар. Но это будет стоить им тысячи жизней военных и значительной потери военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что за два года боев за Угледар, ВСУ уничтожили примерно две бригады техники - то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

"Решительное наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии, начавшееся на этой неделе, прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии. Сейчас российские войска находятся в южном Угледаре - и истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", - говорится в материале.

Журналисты добавляют, что Россия пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.

Тяжелее всего противнику было с конца 2022 года до начала 2023-го. Тогда в полях за пределами Угледара российские операции возглавляла пара подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота РФ: 40-я и 155-я бригады морской пехоты. Их неудачные атаки стали одними из самых кровавых за всю войну. Так, 155-я бригада, которая на бумаге насчитывала около 3000 военных, теряла до 300 человек в день в течение нескольких дней и была почти уничтожена до февраля 2023 года. После доукомплектования их снова разбили.

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"155-я бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена к февралю 2023 года", - привели авторы материала данные Варшавского института.

Зато 40-я бригада морской пехоты имела лучшие результаты, но ненамного. В целом эти и вспомогательные подразделения списали около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, согласно данным WarSpotting. Это примерно две бригады техники и почти шесть процентов всех машин, которые Россия потеряла за 31 месяц тяжелых боев в Украине.

В то же время ВСУ потеряли на этом участке гораздо меньше, поскольку защитники в основном сидели в окопах и бункерах и издалека обстреливали россиян минами, артиллерией, ракетами и беспилотниками.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Автор: 

Донецкая область (9746) боевые действия (4120) Угледар (129)


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Топ комментарии
+10
Якщо б не ця авантюра, як ти кажеш. То краснопіля, білопіля, були б як вовчанск. А до сум б діставала артилерія істот.
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27.09.2024 12:55
+7
Але вони все одно йдуть уперед.
Ресурси.
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27.09.2024 12:50
+7
Коли ми Северодонецьк, Бахмут, Авдіївку втрачали - курвська не було.
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27.09.2024 12:54
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Ось для чого була курська авантюра !!!!
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27.09.2024 12:45 Ответить
Пнх кацарилий.
Адміни, час банити за такі вскукуріки!
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27.09.2024 12:52 Ответить
Тебя, сРУцького ублюдка, забыли спросить.
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27.09.2024 12:52 Ответить
Коли ми Северодонецьк, Бахмут, Авдіївку втрачали - курвська не було.
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27.09.2024 12:54 Ответить
Якщо б не ця авантюра, як ти кажеш. То краснопіля, білопіля, були б як вовчанск. А до сум б діставала артилерія істот.
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27.09.2024 12:55 Ответить
Ги ги дурбецало,ці казочки дЄрьмака читай своїм счисткам!
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27.09.2024 18:18 Ответить
Зебілятко може пояснеш свою точку зору? Чи зебілятко може тільки гакати?
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27.09.2024 18:24 Ответить
Ти сам у себе питаєш?Бо тільки зебіли можуть виправдовувати цю авантюру!
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27.09.2024 19:01 Ответить
Зебілятко, ти вже на друге повідомлення змістовно по темі не можеш відповісти. Ви зебіли всі такі? Тільки гикати можете.
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27.09.2024 19:19 Ответить
По суті ,сьогодні відповіла паРаша,обстрілом Сум,ти довольний?
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28.09.2024 19:48 Ответить
Всі знають що зебіли кончені істоти. Но ти сьогодні всіх своїх перевершив. Я мешкаю біля цієї лікарні, мудак ти кончений
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28.09.2024 21:39 Ответить
лєксєй лєксєєвич,москалику не рви сраку!
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29.09.2024 19:03 Ответить
Ти зебілятко тупеньке, можеш тільки гикати.
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29.09.2024 20:54 Ответить
Якщо ти таке тупеньке і не розумієш нащо операція в курській області.
То ти напевно знаєш, по твоїй "по суті" за що прилетіло в лікарню. По твоїй "по суті" це відповідь за нашу операцію в курській області.
Тоді зебілятко, спробуй пояснити. Чому по цій лікарні і раніше прилітав шахед. Ще до курської операції. Як і по дитячий лікарні поруч. Як і по під'їзду хрущовки,і теж до курської операції.
Зможеш пояснити? Ні, бо ти тупе як зебіл.
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29.09.2024 21:00 Ответить
Зебілятко твоїх батьків син! хочеться послухати, для чого зеля з єрмаком,затіяли цю авантюру ?
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29.09.2024 22:04 Ответить
Зебілик, ти хоч розумієш на скільки ти тупе створіння? Не дарма кажуть, у зебілів пам'ять як у рибок.
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29.09.2024 23:28 Ответить
Чмо обісране,йди нах..й,зі своїм зєлєю,щоб ти здох!
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01.10.2024 19:43 Ответить
Продовжуй гикати зебіл. Подай голос істота.
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02.10.2024 11:09 Ответить
Кацап?
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27.09.2024 14:26 Ответить
Але вони все одно йдуть уперед.
Ресурси.
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27.09.2024 12:50 Ответить
так ..лізуть по своїх же трупах..навіть не задумуючись-для чого ?
Інколи слухаю,цих російських ліберастів на ютюбі...мене аж шляк трафляє,як вони оправдовують своїх "саатєчєствєнніков"...мол рускій народ нє такой,єто всьо путін....
Я їм задаю питання...А єто путін в окопах,? А єто путін ракєти запускаєт ?А єто путин в танках,в БМП,в БТР ? Єто всьо одін путін ?
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27.09.2024 13:28 Ответить
Нахєра їх слухати, а тим більше - якісь питання задавати?
Хоча, якщо маєте час та натхнення...
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27.09.2024 13:31 Ответить
пане ...Ви праві. Що в багатьох випадках, хочеться розірвати їх рот від вуха ,до вуха.
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27.09.2024 13:42 Ответить
Я ту "оппозіцію" взагалі ігнорую. Не цікава.
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27.09.2024 13:53 Ответить
Як це - нарешті - Форбс за кого?
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27.09.2024 12:51 Ответить
За кацапські гроші. Як і вся інша подібна безпринципна братія.
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27.09.2024 13:37 Ответить
Самий за український. Не помітили що iнших взагалі перестали цитувати?
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27.09.2024 13:49 Ответить
 
 