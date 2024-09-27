Бои за Угледар стали одними из самых кровавых для РФ за всю войну, - Forbes

Россияне могут наконец захватить Угледар. Но это будет стоить им тысячи жизней военных и значительной потери военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Forbes.

Издание отмечает, что за два года боев за Угледар, ВСУ уничтожили примерно две бригады техники - то есть 6% всей техники, которую Россия потеряла с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины.

"Решительное наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии, начавшееся на этой неделе, прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии. Сейчас российские войска находятся в южном Угледаре - и истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", - говорится в материале.

Журналисты добавляют, что Россия пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.

Тяжелее всего противнику было с конца 2022 года до начала 2023-го. Тогда в полях за пределами Угледара российские операции возглавляла пара подразделений морской пехоты Тихоокеанского флота РФ: 40-я и 155-я бригады морской пехоты. Их неудачные атаки стали одними из самых кровавых за всю войну. Так, 155-я бригада, которая на бумаге насчитывала около 3000 военных, теряла до 300 человек в день в течение нескольких дней и была почти уничтожена до февраля 2023 года. После доукомплектования их снова разбили.

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"155-я бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена к февралю 2023 года", - привели авторы материала данные Варшавского института.

Зато 40-я бригада морской пехоты имела лучшие результаты, но ненамного. В целом эти и вспомогательные подразделения списали около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, согласно данным WarSpotting. Это примерно две бригады техники и почти шесть процентов всех машин, которые Россия потеряла за 31 месяц тяжелых боев в Украине.

В то же время ВСУ потеряли на этом участке гораздо меньше, поскольку защитники в основном сидели в окопах и бункерах и издалека обстреливали россиян минами, артиллерией, ракетами и беспилотниками.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.