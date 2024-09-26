72-я ОМБр остается в Угледаре, из города не выходили, - заявление бригады. ВИДЕО
Воины 72-й отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.
Об этом заявил воин в видео, которое обнародовала 72-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.
"Мы - бойцы 72-й отдельной механизированной бригады. Хочу развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72-я бригада вышла из города Угледар. Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы на месте. Сегодня - 26.09.2024 года. Слава Украине!" - сказал он.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
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Героям Слава!
Слава Україні!
Вы уже - украинская легенда
Зеленське - сором і ганьба України.. результати дермаківсьої життєдіяльності якого виправляють от такі от Герої 72-ї та усі Воїни ЗСУ..
а жлоби-дебіли-сцикуни-уклоністи-какаразніци понаобирали та повтікали, хто в село, хто в ліс, а хто в Європу на нехілі валютні пособія..
Це ж полон чи страта.