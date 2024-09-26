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Новости Видео Война
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72-я ОМБр остается в Угледаре, из города не выходили, - заявление бригады. ВИДЕО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.

Об этом заявил воин в видео, которое обнародовала 72-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"Мы - бойцы 72-й отдельной механизированной бригады. Хочу развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72-я бригада вышла из города Угледар. Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы на месте. Сегодня - 26.09.2024 года. Слава Украине!" - сказал он.

Также читайте: Враг пытается окружить Угледар, в городе остаются около 100 гражданских, - ОВА

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Читайте: Армия РФ пытается окружить Угледар, - DeepState. КАРТА

Автор: 

72 отдельная механизированная бригада (239) Угледар (129)


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Топ комментарии
+15
Гордість Нації!
Героям Слава!
Слава Україні!
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26.09.2024 14:11
+9
Хлопчики наші рідні, хай вас Господь береже та допоможе вистояти, або неушкодженими вийти як буде потрібно!!!
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26.09.2024 14:23
+3
https://t.me/officer_alex33 @ ""На Покровському напрямку, в районі Маринівки, хочу особливо відзначити 68-му ****, бійці цієї бригади за останні 10 днів забаранили 600 підарів, і це, на хвилинку, підтверджені 200. Піхотинці там взагалі люті тіпи, досі тримають свої позиції в Маринівці, на рахунку деяких з них по більше ніж 10 підарів.".
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26.09.2024 15:04
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Гордість Нації!
Героям Слава!
Слава Україні!
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26.09.2024 14:11 Ответить
Хлопчики наші рідні, хай вас Господь береже та допоможе вистояти, або неушкодженими вийти як буде потрібно!!!
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26.09.2024 14:23 Ответить
А куди виходити ? В чистий степ де за пару годин кацапи зітруть бригаду в порох. Вже були погані приклади таких "відходів". Залишали міста де можна було оборонятись досіх пір як Авдіївка,Бахмут,Лисичанськ,Северодонецьк.
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26.09.2024 14:26 Ответить
Дякую Вам ,бойцы 72 Бригады!
Вы уже - украинская легенда
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26.09.2024 14:58 Ответить
https://t.me/officer_alex33 @ ""На Покровському напрямку, в районі Маринівки, хочу особливо відзначити 68-му ****, бійці цієї бригади за останні 10 днів забаранили 600 підарів, і це, на хвилинку, підтверджені 200. Піхотинці там взагалі люті тіпи, досі тримають свої позиції в Маринівці, на рахунку деяких з них по більше ніж 10 підарів.".
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26.09.2024 15:04 Ответить
Молодці, дякуємо ВАМ хлопці!!! Насправді забагато псевдо експертів які ще вчора " здали Вугледар ", і один з них Мусієнко, якій казав " я ж попереджав "!!!
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26.09.2024 15:28 Ответить
72 бригада назвала "аналітиків" deepstate - псевдоекспертами.
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26.09.2024 16:06 Ответить

Зеленське - сором і ганьба України.. результати дермаківсьої життєдіяльності якого виправляють от такі от Герої 72-ї та усі Воїни ЗСУ..
а жлоби-дебіли-сцикуни-уклоністи-какаразніци понаобирали та повтікали, хто в село, хто в ліс, а хто в Європу на нехілі валютні пособія..
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26.09.2024 15:29 Ответить
72 бригада назвала "аналітиків" deepstate - псевдоексперами.
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26.09.2024 16:02 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.09.2024 16:22 Ответить
Це ж оточення, нащо таке робити?
Це ж полон чи страта.
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26.09.2024 21:07 Ответить
Передбачається суттєве підкріплення у *********** та засобах ураження на тлі виборів у США. Тепер тільки від зелених зрадників залежить як швидко вони надійдуть на фронт щоб утримати ще не зданих прокремльовською хенеральчатиною критичних позицій чи втратити їх.
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27.09.2024 03:10 Ответить
 
 