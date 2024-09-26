72-я ОМБр остается в Угледаре, из города не выходили, - заявление бригады. ВИДЕО

Воины 72-й отдельной механизированной бригады заявили, что не вышли из Угледара в Донецкой области.

Об этом заявил воин в видео, которое обнародовала 72-я ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

"Мы - бойцы 72-й отдельной механизированной бригады. Хочу развеять все сомнения и мнение псевдоэкспертов о том, что 72-я бригада вышла из города Угледар. Сейчас, несмотря на тяжелые штурмы и тяжелые обстоятельства, мы на месте. Сегодня - 26.09.2024 года. Слава Украине!" - сказал он.

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

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