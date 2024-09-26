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72 ОМБр залишається у Вугледарі, з міста не виходили, - заява бригади. ВIДЕО

Воїни 72 окремої механізованої бригади заявили, що не вийшли з Вугледару на Донеччині.

Про це заявив воїн у відео, яке оприлюднила 72 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"Ми - бійці 72 окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми та важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 26.09.2024 року. Слава Україні!" - сказав він.

Читайте: Ворог намагається оточити Вугледар, у місті залишається близько 100 цивільних, - ОВА

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Читайте: Армія РФ намагається оточити Вугледар, - DeepState. КАРТА

Автор: 

72 окрема механізована бригада (242) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+15
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Героям Слава!
Слава Україні!
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26.09.2024 14:11
+9
Хлопчики наші рідні, хай вас Господь береже та допоможе вистояти, або неушкодженими вийти як буде потрібно!!!
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26.09.2024 14:23
+3
https://t.me/officer_alex33 @ ""На Покровському напрямку, в районі Маринівки, хочу особливо відзначити 68-му ****, бійці цієї бригади за останні 10 днів забаранили 600 підарів, і це, на хвилинку, підтверджені 200. Піхотинці там взагалі люті тіпи, досі тримають свої позиції в Маринівці, на рахунку деяких з них по більше ніж 10 підарів.".
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26.09.2024 15:04
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Героям Слава!
Слава Україні!
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26.09.2024 14:11 Відповісти
Хлопчики наші рідні, хай вас Господь береже та допоможе вистояти, або неушкодженими вийти як буде потрібно!!!
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26.09.2024 14:23 Відповісти
А куди виходити ? В чистий степ де за пару годин кацапи зітруть бригаду в порох. Вже були погані приклади таких "відходів". Залишали міста де можна було оборонятись досіх пір як Авдіївка,Бахмут,Лисичанськ,Северодонецьк.
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26.09.2024 14:26 Відповісти
Дякую Вам ,бойцы 72 Бригады!
Вы уже - украинская легенда
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26.09.2024 14:58 Відповісти
https://t.me/officer_alex33 @ ""На Покровському напрямку, в районі Маринівки, хочу особливо відзначити 68-му ****, бійці цієї бригади за останні 10 днів забаранили 600 підарів, і це, на хвилинку, підтверджені 200. Піхотинці там взагалі люті тіпи, досі тримають свої позиції в Маринівці, на рахунку деяких з них по більше ніж 10 підарів.".
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26.09.2024 15:04 Відповісти
Молодці, дякуємо ВАМ хлопці!!! Насправді забагато псевдо експертів які ще вчора " здали Вугледар ", і один з них Мусієнко, якій казав " я ж попереджав "!!!
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26.09.2024 15:28 Відповісти
72 бригада назвала "аналітиків" deepstate - псевдоекспертами.
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26.09.2024 16:06 Відповісти

Зеленське - сором і ганьба України.. результати дермаківсьої життєдіяльності якого виправляють от такі от Герої 72-ї та усі Воїни ЗСУ..
а жлоби-дебіли-сцикуни-уклоністи-какаразніци понаобирали та повтікали, хто в село, хто в ліс, а хто в Європу на нехілі валютні пособія..
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26.09.2024 15:29 Відповісти
72 бригада назвала "аналітиків" deepstate - псевдоексперами.
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26.09.2024 16:02 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.09.2024 16:22 Відповісти
Це ж оточення, нащо таке робити?
Це ж полон чи страта.
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26.09.2024 21:07 Відповісти
Передбачається суттєве підкріплення у *********** та засобах ураження на тлі виборів у США. Тепер тільки від зелених зрадників залежить як швидко вони надійдуть на фронт щоб утримати ще не зданих прокремльовською хенеральчатиною критичних позицій чи втратити їх.
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27.09.2024 03:10 Відповісти
 
 