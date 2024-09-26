72 ОМБр залишається у Вугледарі, з міста не виходили, - заява бригади. ВIДЕО

Воїни 72 окремої механізованої бригади заявили, що не вийшли з Вугледару на Донеччині.

Про це заявив воїн у відео, яке оприлюднила 72 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

"Ми - бійці 72 окремої механізованої бригади. Хочу розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72 бригада вийшла з міста Вугледар. Наразі, попри важкі штурми та важкі обставини, ми на місці. Сьогодні 26.09.2024 року. Слава Україні!" - сказав він.

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледара з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

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