Бої за Вугледар стали одними з найкривавіших для РФ за всю війну, - Forbes

Росіяни можуть нарешті захопити Вугледар. Але це коштуватиме їм тисячі життів військових та значної втрати військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що за два роки боїв за Вугледар ЗСУ знищили приблизно дві бригади техніки - тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення на територію України.

"Рішучий наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що розпочався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії. Зараз російські війська знаходяться в південному Вугледарі - і виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", - йдеться у матеріалі.

Журналісти додають, що Росія намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року. За цей час російські окупаційні війська втратили близько тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

Найважче противнику було з кінця 2022 року до початку 2023-го. Тоді у полях за межами Вугледара російські операції очолювала пара підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ: 40-та та 155-та бригади морської піхоти. Їхні невдалі атаки стали одними з найкривавіших за всю війну. Так, 155-та бригада, яка на папері налічувала близько 3000 військових, втрачала до 300 осіб на день протягом кількох днів і була майже знищена до лютого 2023 року. Після доукомплектування їх знову розбили.

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"155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом декількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року", - навели автори матеріалу дані Варшавського інституту.

Натомість 40-та бригада морської піхоти мала кращі результати, але ненабагато. Загалом ці та допоміжні підрозділи списали близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з даними WarSpotting. Це приблизно дві бригади техніки і майже шість відсотків усіх машин, які Росія втратила за 31 місяць важких боїв в Україні.

Водночас ЗСУ втратили на цій ділянці набагато менше, оскільки захисники здебільшого сиділи в окопах і бункерах і здалеку обстрілювали росіян мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.