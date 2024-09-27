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Новини Війна
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Бої за Вугледар стали одними з найкривавіших для РФ за всю війну, - Forbes

Росіяни можуть захопити Вугледар виключно ціною втрати тисяч солдатів і одиниць бойової техніки.

Росіяни можуть нарешті захопити Вугледар. Але це коштуватиме їм тисячі життів військових та значної втрати військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Forbes.

Видання зазначає, що за два роки боїв за Вугледар ЗСУ знищили приблизно дві бригади техніки - тобто 6% усієї техніки, яку Росія втратила від початку повномасштабного вторгнення на територію України.

"Рішучий наступ 57-ї мотострілецької бригади російської армії, що розпочався цього тижня, прорвав оборону 72-ї механізованої бригади української армії. Зараз російські війська знаходяться в південному Вугледарі - і виснажений український гарнізон, можливо, вже відступає на північ", - йдеться у матеріалі.

Журналісти додають, що  Росія намагається захопити Вугледар з кінця 2022 року. За цей час російські окупаційні війська втратили близько тисячі одиниць техніки та кілька тисяч солдатів, адже 72 механізована бригада за допомогою мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників знищила цілі російські бригади.

Найважче противнику було з кінця 2022 року до початку 2023-го. Тоді у полях за межами Вугледара російські операції очолювала пара підрозділів морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ: 40-та та 155-та бригади морської піхоти. Їхні невдалі атаки стали одними з найкривавіших за всю війну. Так, 155-та бригада, яка на папері налічувала близько 3000 військових, втрачала до 300 осіб на день протягом кількох днів і була майже знищена до лютого 2023 року. Після доукомплектування їх знову розбили.

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"155-та бригада морської піхоти, яка на папері налічувала близько 3000 військовослужбовців, втрачала до 300 солдатів щодня протягом декількох днів поспіль і була майже знищена до лютого 2023 року", - навели автори матеріалу дані Варшавського інституту.

Натомість 40-та бригада морської піхоти мала кращі результати, але ненабагато. Загалом ці та допоміжні підрозділи списали близько тисячі танків, бойових машин, вантажівок і артилерійських знарядь, згідно з даними WarSpotting. Це приблизно дві бригади техніки і майже шість відсотків усіх машин, які Росія втратила за 31 місяць важких боїв в Україні.

Водночас ЗСУ втратили на цій ділянці набагато менше, оскільки захисники здебільшого сиділи в окопах і бункерах і здалеку обстрілювали росіян мінами, артилерією, ракетами та безпілотниками.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Автор: 

Донецька область (8578) бойові дії (3886) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+10
Якщо б не ця авантюра, як ти кажеш. То краснопіля, білопіля, були б як вовчанск. А до сум б діставала артилерія істот.
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27.09.2024 12:55
+7
Але вони все одно йдуть уперед.
Ресурси.
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27.09.2024 12:50
+7
Коли ми Северодонецьк, Бахмут, Авдіївку втрачали - курвська не було.
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27.09.2024 12:54
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Ось для чого була курська авантюра !!!!
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27.09.2024 12:45 Відповісти
Пнх кацарилий.
Адміни, час банити за такі вскукуріки!
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27.09.2024 12:52 Відповісти
Тебя, сРУцького ублюдка, забыли спросить.
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27.09.2024 12:52 Відповісти
Коли ми Северодонецьк, Бахмут, Авдіївку втрачали - курвська не було.
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27.09.2024 12:54 Відповісти
Якщо б не ця авантюра, як ти кажеш. То краснопіля, білопіля, були б як вовчанск. А до сум б діставала артилерія істот.
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27.09.2024 12:55 Відповісти
Ги ги дурбецало,ці казочки дЄрьмака читай своїм счисткам!
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27.09.2024 18:18 Відповісти
Зебілятко може пояснеш свою точку зору? Чи зебілятко може тільки гакати?
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27.09.2024 18:24 Відповісти
Ти сам у себе питаєш?Бо тільки зебіли можуть виправдовувати цю авантюру!
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27.09.2024 19:01 Відповісти
Зебілятко, ти вже на друге повідомлення змістовно по темі не можеш відповісти. Ви зебіли всі такі? Тільки гикати можете.
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27.09.2024 19:19 Відповісти
По суті ,сьогодні відповіла паРаша,обстрілом Сум,ти довольний?
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28.09.2024 19:48 Відповісти
Всі знають що зебіли кончені істоти. Но ти сьогодні всіх своїх перевершив. Я мешкаю біля цієї лікарні, мудак ти кончений
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28.09.2024 21:39 Відповісти
лєксєй лєксєєвич,москалику не рви сраку!
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29.09.2024 19:03 Відповісти
Ти зебілятко тупеньке, можеш тільки гикати.
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29.09.2024 20:54 Відповісти
Якщо ти таке тупеньке і не розумієш нащо операція в курській області.
То ти напевно знаєш, по твоїй "по суті" за що прилетіло в лікарню. По твоїй "по суті" це відповідь за нашу операцію в курській області.
Тоді зебілятко, спробуй пояснити. Чому по цій лікарні і раніше прилітав шахед. Ще до курської операції. Як і по дитячий лікарні поруч. Як і по під'їзду хрущовки,і теж до курської операції.
Зможеш пояснити? Ні, бо ти тупе як зебіл.
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29.09.2024 21:00 Відповісти
Зебілятко твоїх батьків син! хочеться послухати, для чого зеля з єрмаком,затіяли цю авантюру ?
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29.09.2024 22:04 Відповісти
Зебілик, ти хоч розумієш на скільки ти тупе створіння? Не дарма кажуть, у зебілів пам'ять як у рибок.
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29.09.2024 23:28 Відповісти
Чмо обісране,йди нах..й,зі своїм зєлєю,щоб ти здох!
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01.10.2024 19:43 Відповісти
Продовжуй гикати зебіл. Подай голос істота.
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02.10.2024 11:09 Відповісти
Кацап?
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27.09.2024 14:26 Відповісти
Але вони все одно йдуть уперед.
Ресурси.
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27.09.2024 12:50 Відповісти
так ..лізуть по своїх же трупах..навіть не задумуючись-для чого ?
Інколи слухаю,цих російських ліберастів на ютюбі...мене аж шляк трафляє,як вони оправдовують своїх "саатєчєствєнніков"...мол рускій народ нє такой,єто всьо путін....
Я їм задаю питання...А єто путін в окопах,? А єто путін ракєти запускаєт ?А єто путин в танках,в БМП,в БТР ? Єто всьо одін путін ?
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27.09.2024 13:28 Відповісти
Нахєра їх слухати, а тим більше - якісь питання задавати?
Хоча, якщо маєте час та натхнення...
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27.09.2024 13:31 Відповісти
пане ...Ви праві. Що в багатьох випадках, хочеться розірвати їх рот від вуха ,до вуха.
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27.09.2024 13:42 Відповісти
Я ту "оппозіцію" взагалі ігнорую. Не цікава.
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27.09.2024 13:53 Відповісти
Як це - нарешті - Форбс за кого?
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27.09.2024 12:51 Відповісти
За кацапські гроші. Як і вся інша подібна безпринципна братія.
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27.09.2024 13:37 Відповісти
Самий за український. Не помітили що iнших взагалі перестали цитувати?
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27.09.2024 13:49 Відповісти
 
 