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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 650 640 человек (+1470 за сутки), 8860 танков, 18 733 артсистемы, 17 438 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

спалений танк рф

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 650 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 650640 (+1470) человек,
  • танков - 8860 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 17438 (+42) ед,
  • артиллерийских систем - 18733 (+55) ед,
  • РСЗО - 1203 (+4) ед,
  • средства ППО - 961 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62),
  • крылатые ракеты - 2610 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+0) ед,
  • специальная техника - 3291 (+99)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пограничники ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом с FPV-дрона в блиндаж. ВИДЕО

втрати військ рф

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331) ликвидация (3591) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+16
Якось у 2022 воєнний експерт Агіль Рустамзаде казав, що коли ми угоризонталюватимемо дві-три тисячі кацапів на добу, настане переможний злам у війні. Тоді ці числа здавалися захмарними, а зараз вже цілком реальними. ЗСУ роблять неможливе буденним, коли союзники вола не їпуть. Дай їм бог наснаги та удачі!
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28.09.2024 08:42
+15
В жодній європейській країні немає такої кількості залізяччя що ЗСУ знищило, а кацапня все лізе! Які до дідька переговори? Не зупинять *уйла жодні домовленності. Він наче зомбак буде лізти. Привезе з Африки луки-бумеранги і продовжуватиме воювати до останнього кацапа.
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28.09.2024 09:13
+14
Цензор , ви нічо не попутали з автомобільною і спеціальною технікою ?
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28.09.2024 08:19
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Цензор , ви нічо не попутали з автомобільною і спеціальною технікою ?
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28.09.2024 08:19 Ответить
Я теж здивувався
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28.09.2024 08:20 Ответить
це не ЦН попутав, а Генеральний штаб ЗСУ ...
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28.09.2024 08:23 Ответить
Інфографіка - це 100% Генштаб.
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28.09.2024 08:58 Ответить
Перевірив на ФБ "Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine"

Це в них так написано.
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28.09.2024 09:38 Ответить
Спеціаліст/офіцер, що відповідальний за цей рядок - на лікарняному. Або в декреті...

Що тут незрозумілого?!?
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28.09.2024 09:56 Ответить
Трабл якийсь. Автотехніка 0. Спецтехніка 99
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28.09.2024 08:21 Ответить
Розпочато другу половину сьомої сотні тисяч!!!
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28.09.2024 08:24 Ответить
"Дані уточнюються", - додають у .
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28.09.2024 08:24 Ответить
Так. По селянськи закуярили.
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28.09.2024 08:26 Ответить
Мотоциклів скільки? - в кацапів є багато любителів погасати
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28.09.2024 08:35 Ответить
Здихають рашиське бидо заради хворих у'явлень свого теририста світового злочинця путіна,туди вам і дорога. Слава ЗСУ !
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28.09.2024 08:37 Ответить
Якось у 2022 воєнний експерт Агіль Рустамзаде казав, що коли ми угоризонталюватимемо дві-три тисячі кацапів на добу, настане переможний злам у війні. Тоді ці числа здавалися захмарними, а зараз вже цілком реальними. ЗСУ роблять неможливе буденним, коли союзники вола не їпуть. Дай їм бог наснаги та удачі!
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28.09.2024 08:42 Ответить
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28.09.2024 09:08 Ответить
В жодній європейській країні немає такої кількості залізяччя що ЗСУ знищило, а кацапня все лізе! Які до дідька переговори? Не зупинять *уйла жодні домовленності. Він наче зомбак буде лізти. Привезе з Африки луки-бумеранги і продовжуватиме воювати до останнього кацапа.
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28.09.2024 09:13 Ответить
Нагадує "азартного Парамошу" з відомого радянського фільму.. і зовні дуже схожі..
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28.09.2024 09:25 Ответить
Ювілейчик в 650 тисяч чумардосів.
99 записав до логістики, якщо не завтра, то в понеділок побачимо виправлення.
Цікава річ, броня в цьому місяці перевале за тисячу як на весні чи зимою, три літні місяці було 962 / 953 / 750. Виходе в серпні почали активно накопичувати броню для вересневого штурму?
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28.09.2024 09:19 Ответить
В засрашинському гш теж не повні довбні сидять. Рахувати, плани створювати і виконувати мобілізаційні заходи - вони вміють. Якби в них не був ***** начальником, нам було б значно гірше.
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28.09.2024 09:59 Ответить
Минув 3874 день москальсько-української війни.
214!! одиниць техніки та 1470! чумардосів за день.
РСЗВ закрило чергову сотню. По автомобільній та спецтехніці якась аномалія ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 650 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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28.09.2024 09:33 Ответить
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28.09.2024 09:36 Ответить
тепер потяг до кобзона буде надовго затримуватись у містах, бо довго перевіряти таку кількість квитків... Ну і проводжаючих теж дохєра, треба щоб усі встигли попрощатись.
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28.09.2024 11:34 Ответить
Утилізація моськовського лайна тиває!! Слава ЗСУ !!))
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28.09.2024 13:14 Ответить
Дроноводи ЗСУ в районі Часового Яру ліквідували FPV-дроном одного з найкращих операторів БПЛА рашистських військ на прізвище Видра з прізвиськом "Моссад".
Про це https://t.me/msuthefirst/13403 повідомив один із ворожих Z-каналів.
Рашист був ідейним ворогом - раніше вчився в "МГУ" на факультеті філософії, який кинув, та мав ізраїльський паспорт, від якого відмовився. Все для того, щоби воювати проти України - в 2014 році Видра вступив до прорашистськоно воєнізованого угрупування «Призрак"...
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28.09.2024 11:37 Ответить
 
 