Общие боевые потери РФ с начала войны – около 650 640 человек (+1470 за сутки), 8860 танков, 18 733 артсистемы, 17 438 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 650 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 650640 (+1470) человек,

танков - 8860 (+14) ед,

боевых бронированных машин - 17438 (+42) ед,

артиллерийских систем - 18733 (+55) ед,

РСЗО - 1203 (+4) ед,

средства ППО - 961 (+0) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62),

крылатые ракеты - 2610 (+2),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+0) ед,

специальная техника - 3291 (+99)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.