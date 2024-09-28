Общие боевые потери РФ с начала войны – около 650 640 человек (+1470 за сутки), 8860 танков, 18 733 артсистемы, 17 438 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 650 640 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 650640 (+1470) человек,
- танков - 8860 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 17438 (+42) ед,
- артиллерийских систем - 18733 (+55) ед,
- РСЗО - 1203 (+4) ед,
- средства ППО - 961 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16093 (+62),
- крылатые ракеты - 2610 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+0) ед,
- специальная техника - 3291 (+99)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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Це в них так написано.
Що тут незрозумілого?!?
99 записав до логістики, якщо не завтра, то в понеділок побачимо виправлення.
Цікава річ, броня в цьому місяці перевале за тисячу як на весні чи зимою, три літні місяці було 962 / 953 / 750. Виходе в серпні почали активно накопичувати броню для вересневого штурму?
214!! одиниць техніки та 1470! чумардосів за день.
РСЗВ закрило чергову сотню. По автомобільній та спецтехніці якась аномалія ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 650 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Про це https://t.me/msuthefirst/13403 повідомив один із ворожих Z-каналів.
Рашист був ідейним ворогом - раніше вчився в "МГУ" на факультеті філософії, який кинув, та мав ізраїльський паспорт, від якого відмовився. Все для того, щоби воювати проти України - в 2014 році Видра вступив до прорашистськоно воєнізованого угрупування «Призрак"...