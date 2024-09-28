Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 650 640 осіб (+1470 за добу), 8860 танків, 18 733 артсистеми, 17 438 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 650 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 650640 (+1470) осіб,

танків - 8860 (+14) од,

бойових броньованих машин - 17438 (+42) од,

артилерійських систем - 18733 (+55) од,

РСЗВ - 1203 (+4) од,

засоби ППО - 961 (+0) од,

літаків - 369 (+0) од,

гелікоптерів - 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16093 (+62),

крилаті ракети - 2610 (+2),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 25411 (+0) од,

спеціальна техніка - 3291 (+99)

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.