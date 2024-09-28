Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 650 640 осіб (+1470 за добу), 8860 танків, 18 733 артсистеми, 17 438 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 650 640 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 650640 (+1470) осіб,
- танків - 8860 (+14) од,
- бойових броньованих машин - 17438 (+42) од,
- артилерійських систем - 18733 (+55) од,
- РСЗВ - 1203 (+4) од,
- засоби ППО - 961 (+0) од,
- літаків - 369 (+0) од,
- гелікоптерів - 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16093 (+62),
- крилаті ракети - 2610 (+2),
- кораблі /катери - 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25411 (+0) од,
- спеціальна техніка - 3291 (+99)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Топ коментарі
+16 Trevo Trow
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+15 Валерій Кваша
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+14 Сергій Малецький
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Це в них так написано.
Що тут незрозумілого?!?
99 записав до логістики, якщо не завтра, то в понеділок побачимо виправлення.
Цікава річ, броня в цьому місяці перевале за тисячу як на весні чи зимою, три літні місяці було 962 / 953 / 750. Виходе в серпні почали активно накопичувати броню для вересневого штурму?
214!! одиниць техніки та 1470! чумардосів за день.
РСЗВ закрило чергову сотню. По автомобільній та спецтехніці якась аномалія ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 650 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Про це https://t.me/msuthefirst/13403 повідомив один із ворожих Z-каналів.
Рашист був ідейним ворогом - раніше вчився в "МГУ" на факультеті філософії, який кинув, та мав ізраїльський паспорт, від якого відмовився. Все для того, щоби воювати проти України - в 2014 році Видра вступив до прорашистськоно воєнізованого угрупування «Призрак"...