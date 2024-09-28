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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 650 640 осіб (+1470 за добу), 8860 танків, 18 733 артсистеми, 17 438 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

спалений танк рф

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 650 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 650640 (+1470) осіб,
  • танків - 8860 (+14) од,
  • бойових броньованих машин - 17438 (+42) од,
  • артилерійських систем - 18733 (+55) од,
  • РСЗВ - 1203 (+4) од,
  • засоби ППО - 961 (+0) од,
  • літаків - 369 (+0) од,
  • гелікоптерів - 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16093 (+62),
  • крилаті ракети - 2610 (+2),
  • кораблі /катери - 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 25411 (+0) од,
  • спеціальна техніка - 3291 (+99)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж. ВIДЕО

втрати військ рф

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17526) Генштаб ЗС (6635) ліквідація (3981) знищення (7334)


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Топ коментарі
+16
Якось у 2022 воєнний експерт Агіль Рустамзаде казав, що коли ми угоризонталюватимемо дві-три тисячі кацапів на добу, настане переможний злам у війні. Тоді ці числа здавалися захмарними, а зараз вже цілком реальними. ЗСУ роблять неможливе буденним, коли союзники вола не їпуть. Дай їм бог наснаги та удачі!
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28.09.2024 08:42
+15
В жодній європейській країні немає такої кількості залізяччя що ЗСУ знищило, а кацапня все лізе! Які до дідька переговори? Не зупинять *уйла жодні домовленності. Він наче зомбак буде лізти. Привезе з Африки луки-бумеранги і продовжуватиме воювати до останнього кацапа.
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28.09.2024 09:13
+14
Цензор , ви нічо не попутали з автомобільною і спеціальною технікою ?
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28.09.2024 08:19
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Цензор , ви нічо не попутали з автомобільною і спеціальною технікою ?
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28.09.2024 08:19 Відповісти
Я теж здивувався
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28.09.2024 08:20 Відповісти
це не ЦН попутав, а Генеральний штаб ЗСУ ...
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28.09.2024 08:23 Відповісти
Інфографіка - це 100% Генштаб.
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28.09.2024 08:58 Відповісти
Перевірив на ФБ "Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine"

Це в них так написано.
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28.09.2024 09:38 Відповісти
Спеціаліст/офіцер, що відповідальний за цей рядок - на лікарняному. Або в декреті...

Що тут незрозумілого?!?
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28.09.2024 09:56 Відповісти
Трабл якийсь. Автотехніка 0. Спецтехніка 99
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28.09.2024 08:21 Відповісти
Розпочато другу половину сьомої сотні тисяч!!!
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28.09.2024 08:24 Відповісти
"Дані уточнюються", - додають у .
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28.09.2024 08:24 Відповісти
Так. По селянськи закуярили.
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28.09.2024 08:26 Відповісти
Мотоциклів скільки? - в кацапів є багато любителів погасати
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28.09.2024 08:35 Відповісти
Здихають рашиське бидо заради хворих у'явлень свого теририста світового злочинця путіна,туди вам і дорога. Слава ЗСУ !
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28.09.2024 08:37 Відповісти
Якось у 2022 воєнний експерт Агіль Рустамзаде казав, що коли ми угоризонталюватимемо дві-три тисячі кацапів на добу, настане переможний злам у війні. Тоді ці числа здавалися захмарними, а зараз вже цілком реальними. ЗСУ роблять неможливе буденним, коли союзники вола не їпуть. Дай їм бог наснаги та удачі!
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28.09.2024 08:42 Відповісти
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28.09.2024 09:08 Відповісти
В жодній європейській країні немає такої кількості залізяччя що ЗСУ знищило, а кацапня все лізе! Які до дідька переговори? Не зупинять *уйла жодні домовленності. Він наче зомбак буде лізти. Привезе з Африки луки-бумеранги і продовжуватиме воювати до останнього кацапа.
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28.09.2024 09:13 Відповісти
Нагадує "азартного Парамошу" з відомого радянського фільму.. і зовні дуже схожі..
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28.09.2024 09:25 Відповісти
Ювілейчик в 650 тисяч чумардосів.
99 записав до логістики, якщо не завтра, то в понеділок побачимо виправлення.
Цікава річ, броня в цьому місяці перевале за тисячу як на весні чи зимою, три літні місяці було 962 / 953 / 750. Виходе в серпні почали активно накопичувати броню для вересневого штурму?
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28.09.2024 09:19 Відповісти
В засрашинському гш теж не повні довбні сидять. Рахувати, плани створювати і виконувати мобілізаційні заходи - вони вміють. Якби в них не був ***** начальником, нам було б значно гірше.
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28.09.2024 09:59 Відповісти
Минув 3874 день москальсько-української війни.
214!! одиниць техніки та 1470! чумардосів за день.
РСЗВ закрило чергову сотню. По автомобільній та спецтехніці якась аномалія ))
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 650 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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28.09.2024 09:33 Відповісти
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28.09.2024 09:36 Відповісти
тепер потяг до кобзона буде надовго затримуватись у містах, бо довго перевіряти таку кількість квитків... Ну і проводжаючих теж дохєра, треба щоб усі встигли попрощатись.
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28.09.2024 11:34 Відповісти
Утилізація моськовського лайна тиває!! Слава ЗСУ !!))
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28.09.2024 13:14 Відповісти
Дроноводи ЗСУ в районі Часового Яру ліквідували FPV-дроном одного з найкращих операторів БПЛА рашистських військ на прізвище Видра з прізвиськом "Моссад".
Про це https://t.me/msuthefirst/13403 повідомив один із ворожих Z-каналів.
Рашист був ідейним ворогом - раніше вчився в "МГУ" на факультеті філософії, який кинув, та мав ізраїльський паспорт, від якого відмовився. Все для того, щоби воювати проти України - в 2014 році Видра вступив до прорашистськоно воєнізованого угрупування «Призрак"...
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28.09.2024 11:37 Відповісти
 
 