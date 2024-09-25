Прикордонники ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж. ВIДЕО
На Вовчанському напрямку бійці Краматорського прикордонного загону ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Бандерівець
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