УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11317 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
7 454 9

Прикордонники ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку бійці Краматорського прикордонного загону ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українська авіація та ракети HIMARS завдають ударів по командному пункту окупантів на Запоріжжі. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17482) Держприкордонслужба ДПСУ (6013) ліквідація (3955)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де то скупчення?!
показати весь коментар
25.09.2024 17:55 Відповісти
А где сброс, по-моему это был камикадзе?
показати весь коментар
25.09.2024 18:01 Відповісти
СУсліка бачиш?
показати весь коментар
25.09.2024 18:01 Відповісти
може скупчення і було, але я побачив не скид, а дрон-камікадзе. Цензор, хто вам там новини пише?
показати весь коментар
25.09.2024 18:04 Відповісти
Ни в погранслужбе, ни цензор(когда перепечатывал) видео не смотрели. Бывает.
показати весь коментар
25.09.2024 18:09 Відповісти
Двічи передивився і маю надію, що скупчення кацапів все ж таки було і всі вони подохли, а ще краща з відірваними кінцівками довго конали, та на відео нажаль цього не видно...
показати весь коментар
25.09.2024 18:46 Відповісти
А де руки , ноги , голови що розлітаються в різні сторони ?
показати весь коментар
25.09.2024 19:14 Відповісти
Дуже сумнівне відео
показати весь коментар
25.09.2024 20:46 Відповісти
 
 