Прикордонники ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж. ВIДЕО

На Вовчанському напрямку бійці Краматорського прикордонного загону ліквідували скупчення ворожої піхоти влучним скидом з FPV-дрона у бліндаж.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

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