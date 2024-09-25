Пограничники ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом из FPV-дрона в блиндаж. ВИДЕО
На Волчанском направлении бойцы Краматорского пограничного отряда ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом с FPV-дрона в блиндаж.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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