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Пограничники ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом из FPV-дрона в блиндаж. ВИДЕО

На Волчанском направлении бойцы Краматорского пограничного отряда ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом с FPV-дрона в блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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армия РФ (19340) Госпогранслужба (6458) ликвидация (3572)


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А де то скупчення?!
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25.09.2024 17:55 Ответить
А где сброс, по-моему это был камикадзе?
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25.09.2024 18:01 Ответить
СУсліка бачиш?
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25.09.2024 18:01 Ответить
може скупчення і було, але я побачив не скид, а дрон-камікадзе. Цензор, хто вам там новини пише?
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25.09.2024 18:04 Ответить
Ни в погранслужбе, ни цензор(когда перепечатывал) видео не смотрели. Бывает.
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25.09.2024 18:09 Ответить
Двічи передивився і маю надію, що скупчення кацапів все ж таки було і всі вони подохли, а ще краща з відірваними кінцівками довго конали, та на відео нажаль цього не видно...
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25.09.2024 18:46 Ответить
А де руки , ноги , голови що розлітаються в різні сторони ?
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25.09.2024 19:14 Ответить
Дуже сумнівне відео
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25.09.2024 20:46 Ответить
 
 