Пограничники ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом из FPV-дрона в блиндаж. ВИДЕО

На Волчанском направлении бойцы Краматорского пограничного отряда ликвидировали скопление вражеской пехоты точным сбросом с FPV-дрона в блиндаж.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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