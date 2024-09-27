Оккупанты пытаются штурмовать в районах более 10 населенных пунктов на Покровском направлении, - НГУ

Российские войска пытаются проводить штурмы позиций Сил обороны в более 10 населенных пунктах на Покровском направлении.

Об этом сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сложным направлением остается Покровский. Здесь противник пытается атаковать наши позиции в районах более чем 10 населенных пунктов и, как отмечают наши бойцы, привлекает прежде всего пехотные группы, которые пытаются штурмовать участки вблизи населенных пунктов, осуществлять лобовые атаки, периодически применяя бронетехнику", - отметил он.

Музычук заявил, что россияне пытаются применять артиллерию и авиацию на направлениях, где концентрируют главные усилия во время своих штурмов.

"Что касается восточных направлений, то гвардейцы в эти сутки отбили 25 попыток штурмовых действий. Противник использовал также бронетехнику, в частности танки. В целом, было уничтожено 10 танков за эти сутки, шесть единиц другой бронетехники и удержаны занимаемые позиции", - сказал представитель НГУ.

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