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Новини Війна
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Окупанти намагаються штурмувати в районах понад 10 населених пунктів на Покровському напрямку, - НГУ

Ситуація на Покровському напрямку: Що відомо?

Російські війська намагаються проводити штурми позицій Сил оборони у понад 10 населених пунктах на Покровському напрямку.

Про це повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Складним напрямком залишається Покровський. Тут противник намагається атакувати наші позиції в районах більш ніж 10 населених пунктів і, як зазначають наші бійці, залучає насамперед піхотні групи, які намагаються штурмувати ділянки поблизу населених пунктів, здійснювати лобові атаки, періодично застосовуючи бронетехніку", - зазначив він.

Музичук заявив, що росіяни намагаються застосовувати артилерію та авіацію на напрямках, де концентрують головні зусилля під час своїх штурмів.

"Що стосується східних напрямків, то гвардійці цієї доби відбили 25 спроб штурмових дій. Противник використовував також бронетехніку, зокрема танки. У цілому, було знищено 10 танків цієї доби, шість одиниць іншої бронетехніки та утримано займані позиції", - сказав речник НГУ.

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Автор: 

Донецька область (8578) бойові дії (3886) Покровськ (640)


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Намагаються чи штурмують?
Деякі н.п.вже під кацапами
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27.09.2024 13:59 Відповісти
Щось давно не чутно про здобутки в курській області.
Але наслідки ми бачимо.
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27.09.2024 14:09 Відповісти
Окупанти намагаються штурмувати в районах понад 10 населених пунктів на Покровському напрямку

Не тратьте, куме, сили,
Спускайтеся на дно!

(І. Франко)
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27.09.2024 14:21 Відповісти
 
 