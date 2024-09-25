Втрата Покровська призведе до падіння виробництва сталі в Україні вдвічі, – "Укрметалургпром"

У випадку втрати Покровська виробництво сталі в Україні може впасти понад удвічі через дефіцит коксівного вугілля.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає ЕП.

Він зауважив, що зараз на підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік, але у перші два роки повномасштабного вторгнення обсяги виробництва сталі в Україні становили 6-6,5 млн тонн на рік.

"За два роки ми плавили 6-6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2-3 млн тонн", – сказав Каленков.

Каленков нагадав, що у Покровську залишається єдина підконтрольна Україні шахта, що виробляє коксівне вугілля для металургії, тому у випадку втрати контролю над містом виникне його дефіцит.

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Як повідомлялося, у Покровську розташований найбільший в Україні виробник коксівного вугілля, яке використовується у металургії, – ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське". Підприємство в 2020 році виробило 6,16 млн тонн рядового вугілля марки "К".

У березні 2021 року воно офіційно перейшло під контроль групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.