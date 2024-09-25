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Новини
10 029 14

Втрата Покровська призведе до падіння виробництва сталі в Україні вдвічі, – "Укрметалургпром"

шахта,покровское

У випадку втрати Покровська виробництво сталі в Україні може впасти понад удвічі через дефіцит коксівного вугілля.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков, передає ЕП.

Він зауважив, що зараз на підконтрольній Україні території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн тонн на рік, але у перші два роки повномасштабного вторгнення обсяги виробництва сталі в Україні становили 6-6,5 млн тонн на рік.

"За два роки ми плавили 6-6,5 млн тонн сталі, у цьому році можемо вийти на показники 7,5 млн тонн. У разі втрати Покровська це буде 2-3 млн тонн", – сказав Каленков.

Каленков нагадав, що у Покровську залишається єдина підконтрольна Україні шахта, що виробляє коксівне вугілля для металургії, тому у випадку втрати контролю над містом виникне його дефіцит.

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Як повідомлялося, у Покровську розташований найбільший в Україні виробник коксівного вугілля, яке використовується у металургії, – ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське". Підприємство в 2020 році виробило 6,16 млн тонн рядового вугілля марки "К".

У березні 2021 року воно офіційно перейшло під контроль групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

Автор: 

металургія (929) вугілля (1896) сталь (387) метал (490) Покровськ (18)


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Топ коментарі
+2
Мабуть та шахта, є особистою власністю, якогось олігарха.Але це ,ні яким чином ,не виправдовує Путлєра.
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25.09.2024 17:45
+1
Ось вся стратегія президента і його команди ,це як наслідок зміна вищого військового керівництва і провал мобілізації ,а вони носятся з курською операцією ,зупиніть ворога на Донбасі.
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25.09.2024 18:10
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Мабуть та шахта, є особистою власністю, якогось олігарха.Але це ,ні яким чином ,не виправдовує Путлєра.
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25.09.2024 17:45 Відповісти
У березні 2021 року воно офіційно https://biz.censor.net/n3295947 Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Джерело: https://biz.censor.net/n3511758
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25.09.2024 17:54 Відповісти
А шота может х-ло оправдать?
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25.09.2024 17:57 Відповісти
без різниці, це українські території, з нашим українським населенням
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26.09.2024 17:22 Відповісти
Лучше бы на Покровск больше сил перекидали, чем никому не нужные хутора в Курской области держать
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26.09.2024 21:33 Відповісти
Ось вся стратегія президента і його команди ,це як наслідок зміна вищого військового керівництва і провал мобілізації ,а вони носятся з курською операцією ,зупиніть ворога на Донбасі.
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25.09.2024 18:10 Відповісти
В Україні значні запаси знаходяться в https://vue.gov.ua/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Донецькому вугільному басейні .

За кордоном - у https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Печорському , https://vue.gov.ua/%D0%9A%D1%96%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Кізеловському , https://vue.gov.ua/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Кузнецькому , Південноякутському, https://vue.gov.ua/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Тунгуському (https://vue.gov.ua/%D0%A0%D0%A4 РФ ); https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Аппалацькому , Західному, Юїнта, Грін-Рівер (https://vue.gov.ua/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США ); Нортамберлендському, Південновельському, Ланкаширському і Йоркширському (https://vue.gov.ua/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F Велика Британія ); https://vue.gov.ua/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%84%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Нижньорейнсько-Вестфальському , Нижньовестфальському (https://vue.gov.ua/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Німеччина ); Верхньо- і https://vue.gov.ua/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Нижньосілезькому , https://vue.gov.ua/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD Люблінському (https://vue.gov.ua/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польща ); Льєжському (https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D1%96%D1%8F Бельгія ); Бокаро, Ранігандж, Джхарія (https://vue.gov.ua/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індія ); https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%B2%D1%83%D0%B3%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD) Альберта (https://vue.gov.ua/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канада ); https://vue.gov.ua/%D0%91%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD Бовен (https://vue.gov.ua/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F Австралія ); Шаньсі, Датун (https://vue.gov.ua/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9 Китай ), а також у https://vue.gov.ua/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%8F Монголії , https://vue.gov.ua/%D0%A7%D0%B5%D1%85%D1%96%D1%8F Чехії тощо.
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25.09.2024 18:25 Відповісти
Каленков офіційно заявляе, що його особисті прибутки падають удвічі
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25.09.2024 19:32 Відповісти
А що щодо тисяч людей, що працюють на заводах. Між іншим Арселор вже закриває частину виробництва, а це не Каленков, а іноземна компанія
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26.09.2024 14:41 Відповісти
З янєлоха такий головнокомандувач, та,що там казати і президента ,як з гівна пуля.
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26.09.2024 12:50 Відповісти
Блін, це реально сумно, враховуючи, що металургія це чи не єдина жива галузь промисловості. ХАй би кабмін щось вирішив з полегшенням імпорту цього вугілля чи шо
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26.09.2024 14:40 Відповісти
розуміння ризиків звісно потрібне, але важливо не розганяти чергову зраду і не підігрувати ворогу. хай армія робить свою справу, а ми свою
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27.09.2024 02:11 Відповісти

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