За сутки на фронте 181 боестолкновение. Активнее всего враг действует на Покровском и Кураховском направлениях, - Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 181 боевое столкновение. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, нанося ему огневое поражение. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг активен на Кураховском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Генштаба ВСУ.

Российские обстрелы Украины

Российские захватчики нанесли по территории Украины четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 57 авиаударов, сбросив 66 КАБов. Кроме этого, привлекли для поражения 729 дронов-камикадзе и произвели более 3800 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения. Силы обороны отражали наступление россиян недалеко от Старицы, Тихого и Волчанска. Бои завершены.

В Купянском направлении враг проводил наступательные действия возле Синьковки, Глушковки, Лозовой, Стельмаховки и Колесниковки. Девятнадцать боев завершено, один – еще продолжается.

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Боевые действия на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Грековки, Невского, Новосадового и Торского. К настоящему времени все 15 боевых столкновений завершены.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре вражеских наступательных действия в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шло 10 боев возле Миньковки, Григоровки и Белой Горы, где продолжаются две атаки противника.

На Торецком направлении произошло 17 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений возле Торецка, Щербиновки и Леонидовки. Четырнадцать столкновений завершено, три – до сих пор.

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На Покровском направлении, с начала этих суток, велось 39 боев в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Николаевка, Лисовка, Крутый Яр, Новогродовка, Селидово, Мариновка и Красный Яр. Силы обороны отразили 34 наступательных действия, пять – еще продолжаются.

Сегодня на этом направлении было обезврежено 278 окупантов, из них 116 – безвозвратно. Также уничтожены две вражеские пушки, четыре БпЛА, два окопных РЭБа, три автомобиля и две единицы мототехники. К тому же поврежден бронетранспортер, четыре артиллерийские системы, два автомобиля и два мотоцикла.

На Кураховском направлении враг 34 раза штурмовал вблизи Цукуриного, Желанного Второго, Георгиевки, Николаевки, Парасковеевки, Константиновки и Екатериновки. Украинские защитники остановили 27 атак, семь – еще продолжаются.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник предпринял пять попыток вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей обороны возле Водяного, Екатериновки и Богоявления. Четыре боя завершены, один – до сих пор продолжается.

На Ореховском направлении произошло три боестолкновения. Российские захватчики атаковали неподалеку от Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты потерпели поражение, дважды штурмуя позиции наших войск.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага не прекращает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по территории России. На данный момент известно о 12 авиационных ударах с применением 14 КАБов.

В других направлениях – без особых изменений.

Сегодня стоит отметить воинов 3 отдельной штурмовой бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему весомые потери в живой силе и технике.

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