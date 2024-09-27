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Новости
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 649 170 человек (+1370 за сутки), 8846 танков, 18 678 артсистем, 17 396 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 649 тысяч 170 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.

Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 649170 (+1370) человек,
  • танков ‒ 8846 (+21) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 17396 (+48) ед,
  • артиллерийских систем – 18678 (+58) ед,
  • РСЗО – 1199 (+0) ед,
  • средства ПВО ‒ 961 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 16031 (+85),
  • крылатые ракеты ‒ 2608 (+0),
  • корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
  • подлодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58) ед,
  • специальная техника ‒ 3192 (+2)

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інфографіка

Автор: 

армия РФ (19365) Генштаб ВС (6331) ликвидация (3591) уничтожение (7016)


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Топ комментарии
+22
Минув 3873 день москальсько-української війни.
189!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Броня підтягнулась. Арта та логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 649 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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27.09.2024 08:49
+18
Збиті БПЛА перевалили за 16 000!
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27.09.2024 08:50
+14
Слава ЗСУ.
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27.09.2024 08:09
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Сьогодні, у порівняні з учора, техніки менше на 70 одиниць, проте є і хороша новина - броні більше на 15 од.
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27.09.2024 08:03 Ответить
Слава ЗСУ.
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27.09.2024 08:09 Ответить
Як слідує з https://www.facebook.com/share/v/MHbyrioJYxBm6MQC/ відео , заявленого, що зображена саме територія Вугледару, рашистські війська для уникнення великих втрат в міській забудові вдались до тактики, яку застосовували у Бахмуті - суцільне випалення площ запалювально-осаітлювальними брєприпасами.
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27.09.2024 08:11 Ответить
Forbes: Кремль потерял под Угледаром две бригады и больше двух тысяч единиц военной техники
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27.09.2024 08:24 Ответить
Боженько! Бережи вояків ВСУ!!!
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27.09.2024 08:13 Ответить
Може сьогодні Qq Qqq "зжаліється" і не буде згадувати Махачкалу, а напише 649 000 це населення всієї Сахалінської області станом на 1959 рік яка з того часу втратила 183 000 рил
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27.09.2024 08:20 Ответить
Ще трохи і ЗСУ все зробить )
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27.09.2024 08:53 Ответить
Думаю, скоро підуть області. Там одна "найближча" - 656 тисяч рил.
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27.09.2024 10:31 Ответить
Минув 3873 день москальсько-української війни.
189!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Броня підтягнулась. Арта та логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 649 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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27.09.2024 08:49 Ответить
Збиті БПЛА перевалили за 16 000!
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27.09.2024 08:50 Ответить
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27.09.2024 08:52 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!
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27.09.2024 11:54 Ответить
 
 