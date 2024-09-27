Общие боевые потери РФ с начала войны – около 649 170 человек (+1370 за сутки), 8846 танков, 18 678 артсистем, 17 396 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 649 тысяч 170 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.
Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 649170 (+1370) человек,
- танков ‒ 8846 (+21) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 17396 (+48) ед,
- артиллерийских систем – 18678 (+58) ед,
- РСЗО – 1199 (+0) ед,
- средства ПВО ‒ 961 (+2) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 16031 (+85),
- крылатые ракеты ‒ 2608 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58) ед,
- специальная техника ‒ 3192 (+2)
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189!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Броня підтягнулась. Арта та логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 649 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.