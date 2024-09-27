Общие боевые потери РФ с начала войны – около 649 170 человек (+1370 за сутки), 8846 танков, 18 678 артсистем, 17 396 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 649 тысяч 170 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника – крылатых ракет.

Общая цифра скорректирована, а потери в сутки подаются в обычном режиме", - отметили в Генштабе

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 649170 (+1370) человек,

танков ‒ 8846 (+21) ед,

боевых бронированных машин ‒ 17396 (+48) ед,

артиллерийских систем – 18678 (+58) ед,

РСЗО – 1199 (+0) ед,

средства ПВО ‒ 961 (+2) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 16031 (+85),

крылатые ракеты ‒ 2608 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25411 (+58) ед,

специальная техника ‒ 3192 (+2)

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