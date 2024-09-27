Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 649 170 осіб (+1370 за добу), 8846 танків, 18 678 артсистем, 17 396 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 649 170 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили у Генштабі

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 649170 (+1370) осіб,

танків ‒ 8846 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,

артилерійських систем – 18678 (+58) од,

РСЗВ – 1199 (+0) од,

засоби ППО ‒ 961 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),

крилаті ракети ‒ 2608 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,

спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)

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