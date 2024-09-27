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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 649 170 осіб (+1370 за добу), 8846 танків, 18 678 артсистем, 17 396 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 649 170 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - крилатих ракет.

Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - зазначили у Генштабі

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.09.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 649170 (+1370) осіб,
  • танків  ‒ 8846 (+21) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17396 (+48) од,
  • артилерійських систем – 18678 (+58) од,
  • РСЗВ – 1199 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 961 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16031 (+85),
  • крилаті ракети ‒ 2608 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25411 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3192 (+2)

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інфографіка

Автор: 

армія рф (17509) Генштаб ЗС (6627) ліквідація (3970) знищення (7322)


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Топ коментарі
+22
Минув 3873 день москальсько-української війни.
189!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Броня підтягнулась. Арта та логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 649 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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27.09.2024 08:49
+18
Збиті БПЛА перевалили за 16 000!
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27.09.2024 08:50
+14
Слава ЗСУ.
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27.09.2024 08:09
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Сьогодні, у порівняні з учора, техніки менше на 70 одиниць, проте є і хороша новина - броні більше на 15 од.
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27.09.2024 08:03 Відповісти
Слава ЗСУ.
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27.09.2024 08:09 Відповісти
Як слідує з https://www.facebook.com/share/v/MHbyrioJYxBm6MQC/ відео , заявленого, що зображена саме територія Вугледару, рашистські війська для уникнення великих втрат в міській забудові вдались до тактики, яку застосовували у Бахмуті - суцільне випалення площ запалювально-осаітлювальними брєприпасами.
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27.09.2024 08:11 Відповісти
Forbes: Кремль потерял под Угледаром две бригады и больше двух тысяч единиц военной техники
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27.09.2024 08:24 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ВСУ!!!
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27.09.2024 08:13 Відповісти
Може сьогодні Qq Qqq "зжаліється" і не буде згадувати Махачкалу, а напише 649 000 це населення всієї Сахалінської області станом на 1959 рік яка з того часу втратила 183 000 рил
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27.09.2024 08:20 Відповісти
Ще трохи і ЗСУ все зробить )
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27.09.2024 08:53 Відповісти
Думаю, скоро підуть області. Там одна "найближча" - 656 тисяч рил.
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27.09.2024 10:31 Відповісти
Минув 3873 день москальсько-української війни.
189!! одиниць техніки та 1370! чумардосів за день.
Кількість знищеної техніки продовжує бити рекорди.
Броня підтягнулась. Арта та логістика теж супер.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 649 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
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27.09.2024 08:49 Відповісти
Збиті БПЛА перевалили за 16 000!
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27.09.2024 08:50 Відповісти
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27.09.2024 08:52 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!
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27.09.2024 11:54 Відповісти
 
 