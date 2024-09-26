242 росіян вбили військові РФ, які повернулися з війни проти України, - росЗМІ

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові, які повернулися війни до РФ, вбили 242 особи, важко покалічили ще 227.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання посилається на дані судів та повідомлення ЗМІ. Загальна кількість постраждалих складає щонайменше 469 осіб. Жертвами злочинів військових РФ стали жителі 80 регонів Росії.

Всього було розпочато 350 проваджень, з них 114 - про вбивства, внаслідок яких загинули 139 осіб. 85 росіян стали жертвами 75 колишніх ув'язнених, завербованих на війну з колоній, ще 54 загинули від рук 39 військовослужбовців.

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Здебільшого злочини скоюють колишні ув'язнені, яких завербували на війну проти України - 246 осіб. Також їхніми жертвами найчастіше стають жінки. Ще 180 обвинувачених – звичайні військовослужбовці. Зі 125 помилуваних та умовно звільнених учасників війни, які вбили або заподіяли каліцтва, що спричинили смерть, 54 раніше мали судимість за аналогічні злочини, ще три - за зґвалтування.

Більшість злочинів мають побутовий характер і трапляються через вживання алкоголю. Жертвами учасників війни з Україною частіше стають люди з їхнього оточення: близькі, сусіди та знайомі. Найпоширенішим злочином є навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя.

Третина всіх жертв - жінки, зокрема неповнолітні

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