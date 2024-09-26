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Новини
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242 росіян вбили військові РФ, які повернулися з війни проти України, - росЗМІ

Рашисти під виглядом цивільних рухаються на Луганщину

Від початку повномасштабного вторгнення російські військові, які повернулися війни до РФ, вбили 242 особи, важко покалічили ще 227.

Про це пише видання The Moscow Times, передає Цензор.НЕТ.

Видання посилається на дані судів та повідомлення ЗМІ. Загальна кількість постраждалих складає щонайменше 469 осіб. Жертвами злочинів військових РФ стали жителі 80 регонів Росії.

Всього було розпочато 350 проваджень, з них 114 - про вбивства, внаслідок яких загинули 139 осіб. 85 росіян стали жертвами 75 колишніх ув'язнених, завербованих на війну з колоній, ще 54 загинули від рук 39 військовослужбовців.

Також дивіться: Скаліченого окупанта у російському госпіталі протезували пластиковими пляшками і клейкою стрічкою. ВIДЕО

Здебільшого злочини скоюють колишні ув'язнені, яких завербували на війну проти України - 246 осіб. Також їхніми жертвами найчастіше стають жінки. Ще 180 обвинувачених – звичайні військовослужбовці. Зі 125 помилуваних та умовно звільнених учасників війни, які вбили або заподіяли каліцтва, що спричинили смерть, 54 раніше мали судимість за аналогічні злочини, ще три - за зґвалтування.

Більшість злочинів мають побутовий характер і трапляються через вживання алкоголю. Жертвами учасників війни з Україною частіше стають люди з їхнього оточення: близькі, сусіди та знайомі. Найпоширенішим злочином є навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, небезпечної для життя.

Третина всіх жертв - жінки, зокрема неповнолітні

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Автор: 

армія рф (17509) росія (65346) вбивство (3095)


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Топ коментарі
+13
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26.09.2024 13:45
+11
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26.09.2024 13:54
+7
мало!
треба: 242 лаптя в годину.
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26.09.2024 13:52
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Суцільний морок.
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26.09.2024 13:43 Відповісти
мало. дуже мало. "работайте, братья". ))
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26.09.2024 13:44 Відповісти
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26.09.2024 13:45 Відповісти
мало!
треба: 242 лаптя в годину.
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26.09.2024 13:52 Відповісти
куйня. бабы еще нарожают

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26.09.2024 13:53 Відповісти
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26.09.2024 13:54 Відповісти
Ещё осталось порядка 100 миллионов свинособак. Главное- не останавливаться.
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26.09.2024 14:01 Відповісти
Як завжди халтурять. Могли б і побільше.
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26.09.2024 14:03 Відповісти
Мало! Хочу щоб всіх!
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26.09.2024 14:07 Відповісти
Згинь кацапище!
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26.09.2024 14:56 Відповісти
Питання в тому, що ми не поважаємо військових, які прийшли з війни, а саме багато випадків , коли військові розстрілюють ментів, чи страждають від Закону, який не враховує , учасників бойових дій!
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26.09.2024 15:13 Відповісти
Це норма.
Проза кацапського ''битія''...
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26.09.2024 20:12 Відповісти
 
 