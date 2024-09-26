Скаліченого окупанта у російському госпіталі протезували пластиковими пляшками і клейкою стрічкою. ВIДЕО

Скаліченому окупанту у російському госпіталі зробили протези для двох ніг із пластикових пляшок та клейкої стрічки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прогулянки окупанта на пластиковій конструкції коридором госпіталя опублікований у соцмережах.

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