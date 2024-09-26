Скаліченого окупанта у російському госпіталі протезували пластиковими пляшками і клейкою стрічкою. ВIДЕО
Скаліченому окупанту у російському госпіталі зробили протези для двох ніг із пластикових пляшок та клейкої стрічки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прогулянки окупанта на пластиковій конструкції коридором госпіталя опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+42 Валентин Коваль #587289
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+26 Sergei M #570318
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+24 Bicko Nelich
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Рулетка російська, а не руська, мова у их теж російська, а не руська.
А РУСЬка в україській мові - це та, що стосується РУСІ, а не Московщини.
"Пластиковые мальчики" путина 😂👍
Аналогов нет - и тут не поспоришь!
легендарный "дед на палочке" Маресьев нервно курит...