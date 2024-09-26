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Скаліченого окупанта у російському госпіталі протезували пластиковими пляшками і клейкою стрічкою. ВIДЕО

Скаліченому окупанту у російському госпіталі зробили протези для двох ніг із пластикових пляшок та клейкої стрічки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис прогулянки окупанта на пластиковій конструкції коридором госпіталя опублікований у соцмережах.

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Автор: 

армія рф (17509) протез (97) інвалідність (269)


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Топ коментарі
+42
Ше и так ***** на нього потратились!
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26.09.2024 09:33
+26
Пляшка то кацапська скрєпа. Вони з них бухають, на них сидять, а тепер ще й протезуються.
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26.09.2024 10:11
+24
хотели как дидЫ, получили)))
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26.09.2024 09:34
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Ше и так ***** на нього потратились!
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26.09.2024 09:33 Відповісти
Рюська рулєтка. Заробив бабла на СВО на свої ноги.
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26.09.2024 09:57 Відповісти
До чого тут РУСЬка?
Рулетка російська, а не руська, мова у их теж російська, а не руська.
А РУСЬка в україській мові - це та, що стосується РУСІ, а не Московщини.
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26.09.2024 23:17 Відповісти
Пляшка то кацапська скрєпа. Вони з них бухають, на них сидять, а тепер ще й протезуються.
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26.09.2024 10:11 Відповісти
скільки на туїбня скотчу перевили , згодився б на інше .
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26.09.2024 11:10 Відповісти
Мусор к мусору ! 😂👍

"Пластиковые мальчики" путина 😂👍
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26.09.2024 12:00 Відповісти
Дивно. Зазвичай з гівна і палок, а тут такі технології... прогрес
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26.09.2024 12:03 Відповісти
хотели как дидЫ, получили)))
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26.09.2024 09:34 Відповісти
у дидов даже лучше было - деревянные. куда крепче чем эти пластиковые. )
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26.09.2024 09:43 Відповісти
No eti leghche ...
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26.09.2024 10:04 Відповісти
Диды на площадках с утюжками катались по переходам и под церковью. На Западе до такого и не додумались как дешево и быстро обеспечить всех ветеранов войны транспортным средством с помощью доски и четырех подшипников.
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26.09.2024 10:32 Відповісти
тому що Западу далєко до рускай смєкалочкі. ))
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26.09.2024 10:40 Відповісти
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26.09.2024 09:34 Відповісти
ГОЙДА, БОЛВАНИ!!!
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26.09.2024 09:35 Відповісти
как там у кацапав-дьошева і сєрдіта ілі і так сайдьот...
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26.09.2024 09:39 Відповісти
Не приживеться. Треба синю "ізолєнту".
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26.09.2024 09:41 Відповісти
синя ізолента лише для охвіцеров.☝
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26.09.2024 11:43 Відповісти
Сунь, плюнь і зверху сотчем ( Мадагаскар 2 пінгвіни).
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26.09.2024 09:41 Відповісти
От тільки спробуй таку родіну нє любіть - миттю протез ануса організують, з тих самих компонентів.
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26.09.2024 09:42 Відповісти
не балей
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26.09.2024 09:43 Відповісти
Шойгу,Гєрасімов! Де синя ізолента?
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26.09.2024 09:44 Відповісти
Аж до сльоз рад за СВОлоч
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26.09.2024 09:47 Відповісти
Зараз зробимо.
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26.09.2024 09:48 Відповісти
Колись на кацаптв була передача "Очумельіє ручки".
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26.09.2024 09:52 Відповісти
Це ті самі інновації з нанотехнологіями від Сколоково? Оце я розумію «голь на видумку хітра». Трєпєщі тлєтворнає НАТО - біоробот сколєн-встанька (з пластикових колєн, звісно ж) завтра дойде до Бірліна!!!
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26.09.2024 09:49 Відповісти
Зручно. Можно за пивом на розлив ходить.
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26.09.2024 09:51 Відповісти
Типо много раз ходить, когда пересматриваешь эти кадры?
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26.09.2024 11:32 Відповісти
Новий конструктор - збери з гівна та пляшок Івана
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26.09.2024 09:52 Відповісти
Голем кацапський
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26.09.2024 09:53 Відповісти
Скаліченого окупанта у російському госпіталі протезували пластиковими пляшками і клейкою стрічкою Джерело:

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26.09.2024 09:54 Відповісти
здоров можно і на фронт сімулянта
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26.09.2024 10:06 Відповісти
О, розкішно! Два тижні фізіотерапії - і на фронт!
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26.09.2024 10:22 Відповісти
Ноу-хау. Или руцкая смекалка. И швабру ему еще в жопу чтобы спину ровнее держал
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26.09.2024 10:28 Відповісти
Главное шо в трусиках
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26.09.2024 10:46 Відповісти
Изя, в Одессе кацапы нас задрали, за час уже 4-ая тревога.
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26.09.2024 11:41 Відповісти
А вы таки реально думали вас на шашлыки зовут?
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26.09.2024 13:04 Відповісти
Новий винахід кацапської биоінженерії "Пластікант".
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26.09.2024 10:51 Відповісти
Прикрутили б йому колесо від сміттєвого бака, і пішло-поїхало.
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26.09.2024 10:57 Відповісти
Инновация в протезировании!
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26.09.2024 11:11 Відповісти
Бг-ггг... Джо Сильвер-2...ХЕХ...
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26.09.2024 11:30 Відповісти
Креативні, сцуки. 😂
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26.09.2024 11:34 Відповісти
Яка країна, такі і протези
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26.09.2024 11:38 Відповісти
нормаааальна, тю-тюру-тю, тюру-тю, тю, тю-тю
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26.09.2024 12:03 Відповісти
нормаааальна, тю-тюру-тю, тюру-тю, тю, тю-тю
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26.09.2024 12:05 Відповісти
Цікаво: а чи з'явиться в нього після цього розум?
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26.09.2024 12:23 Відповісти
Как тебе такое, Илон Маск?
Аналогов нет - и тут не поспоришь!
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26.09.2024 12:39 Відповісти
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26.09.2024 12:40 Відповісти
наРот-победитель обошелся даже без "пиндосской" жвачки и дАже без скрепной синей изоленты..
легендарный "дед на палочке" Маресьев нервно курит...
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26.09.2024 13:00 Відповісти
Ще доказ, що пілотам FPV краще не добивати такіх орків. Воївати вони не зможуть, а кращей антіреклами так званого сво для кацапів не придумаєш. Плюс додатковий гемор для бюджету, лікарень та рідних оркотушек.
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26.09.2024 13:23 Відповісти
Походу эти ребята
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26.09.2024 14:07 Відповісти
Аналагав нет. Нанотехнологии
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26.09.2024 14:27 Відповісти
Нанотехнологии Путина
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26.09.2024 17:47 Відповісти
Класнючий самовар получився. Ну могут єслі захатят, ай да спєци, ай да сукіни дєті !
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26.09.2024 19:12 Відповісти
Рано или поздно всю эту "илиту" отправят на Валаам 😁

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26.09.2024 19:42 Відповісти
Лишилося тільки ×уй до носу примотати.
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27.09.2024 01:15 Відповісти
А коник без ноги, гигигигиги
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27.09.2024 09:58 Відповісти
Якби в кацапа по середині було одне око, а знизу до пляшок прікріпити ратиці, то був би схожим на циклопа.
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27.09.2024 14:41 Відповісти
Аналогов нет..Технології москалів взривають Світ.
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28.09.2024 00:43 Відповісти
 
 