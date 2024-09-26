Искалеченного оккупанта в российском госпитале протезировали пластиковыми бутылками и клейкой лентой. ВИДЕО
Искалеченному оккупанту в российском госпитале сделали протезы для двух ног из пластиковых бутылок и клейкой ленты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись прогулки оккупанта на пластиковой конструкции по коридору госпиталя опубликована в соцсетях.
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Рулетка російська, а не руська, мова у их теж російська, а не руська.
А РУСЬка в україській мові - це та, що стосується РУСІ, а не Московщини.
"Пластиковые мальчики" путина 😂👍
Аналогов нет - и тут не поспоришь!
легендарный "дед на палочке" Маресьев нервно курит...