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В Украине плохо функционирует система протезирования: большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать 150-300 тыс. грн, - Корчинская. ВИДЕО

В Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. В частности, большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать от 150-300 тыс. гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Минсоцполитики лишило их права получить современный протез с легкими электронными суставами. Ампутированные конечности меняют размер и люди нуждаются в новом культеприемнике, но бюрократически эта процедура усложнена.

Об этом в Facebook сообщила волонтер, бывший народный депутат Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне радуюсь за нашего побратима Владимира Симанишина. Спасибо Protez Foundation и их благотворителям за быстрое восстановление воина ССО ВСУ!!!

Обидно и больно, что в Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. Владимиру не смогли за 9 месяцев после ранения поставить даже первичные механические протезы, много времени у защитников уходит на оформление документов и очереди к производителям. Владимир молодец, потому что не отчаивался, искал альтернативные пути протезирования и помогал другим побратимам с тяжелыми ранениями...

Смотрите также: Украинцы американского Миннеаполиса встречают приехавших на протезирование ветеранов ВСУ. ВИДЕО

А вот за Министерство социальной политики Украины стыдно, потому что не помогают, а только усложняют путь восстановления защитников Украины. Большинство воинов и ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать от 150-300 тыс гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Министерство лишило их права получить функциональный современный протез с легкими электронными суставами, потому что решили, что пусть наши герои три года используют тяжелые механические, как будто так они экономят государственные деньги.

Усложнили процесс оформления документов, особенно если нужно раненым новый культиприемник, потому что ампутированные конечности меняют размер, так устроен организм. Но чиновникам все равно. Это страшно и позорно!

Читайте также: В прошлом году в Украине государство обеспечило протезами 12 тыс. человек

Обращаемся за помощью ко всем сознательным народным депутатам Украины, Кабинету Министров и президенту Украины, срочно изменить все преступные приказы Министерства социальной политики, а их "адвокатам" ручной общественной организации "Protez Hub" перестать давить на наших тяжелораненых и заниматься профессиональной работой для налаживания в Украине нормальной системы протезирования! Наши воины и гражданские пострадавшие украинцы этого заслуживают!!!" - заявила Корчинская.

Оксана Корчинська про систему протезування в Україні

Автор: 

протез (67) Корчинская Оксана (40)


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Топ комментарии
+21
Ну то таке. То тільки початок. А потім взагалі перестануть говорить про поранених. Особливо тих, хто живе по селах. Зі старенькими матерями. Буде візок для інваліда - й то добре. Й це не сарказм.
Он зеліна шобла й інші багатьки шукають елітне житло, скуповують землю, шикарні автівки.
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09.05.2024 18:57
+10
Та нічого не погано, навіть дуже прекрасно працює... бізнес на каліках... Там тварюки таке бабло піднімають, що о-го-го! Он скільки мільйонерів прибавилось, як грибів після дощу. Правда, всі смердючі...
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09.05.2024 18:55
+6
єдиний орган який нормально функціонує в Україні? - ЗСУ!
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09.05.2024 18:52
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
єдиний орган який нормально функціонує в Україні? - ЗСУ!
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09.05.2024 18:52 Ответить
і ще підшлункова у владімссанича.
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09.05.2024 18:57 Ответить
пряма кишка, хіба...
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09.05.2024 19:00 Ответить
вже смішно....
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09.05.2024 19:03 Ответить
а то!
Як і сподівались - хоть поржом.
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09.05.2024 19:05 Ответить
баран ви, раніше думав шо овец - повишеніє!
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09.05.2024 19:06 Ответить
вибачаюсь, я не припускав, що у вас атрофовані деякі притаманні більшості розумних людей якості. Більше турбувати вас своїми коментарями не буду.
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09.05.2024 19:16 Ответить
вибачяюсь на ваше припускання - ви таки овец.
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09.05.2024 19:31 Ответить
не вибачайтесь, я не ображаюсь на людей, у якіх відсутнє розуміння сарказму, навіть якщо людина хамить без причини. Це все одно, що ображатись на інваліда.
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09.05.2024 19:42 Ответить
а хто вам сказав шо я на вас образився?
чи не ***** шани як для молі?
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09.05.2024 19:46 Ответить
а, ну тоді не ображайтесь, ідіть собі *****.
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09.05.2024 19:49 Ответить
ми знову на ви, клоп?
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09.05.2024 19:52 Ответить
от думаю чи вам в пізду чи якось....
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09.05.2024 19:54 Ответить
пнх чувирло ухилянте жлобяра
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09.05.2024 20:18 Ответить
почюв командир диванного взводу...
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09.05.2024 20:22 Ответить
кулеметник на нулі.... 🤣
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09.05.2024 20:33 Ответить
тобі звідки це знати коли ти ухилянт? живи своїм життям in USA
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09.05.2024 19:13 Ответить
Та нічого не погано, навіть дуже прекрасно працює... бізнес на каліках... Там тварюки таке бабло піднімають, що о-го-го! Он скільки мільйонерів прибавилось, як грибів після дощу. Правда, всі смердючі...
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09.05.2024 18:55 Ответить
Ну то таке. То тільки початок. А потім взагалі перестануть говорить про поранених. Особливо тих, хто живе по селах. Зі старенькими матерями. Буде візок для інваліда - й то добре. Й це не сарказм.
Он зеліна шобла й інші багатьки шукають елітне житло, скуповують землю, шикарні автівки.
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09.05.2024 18:57 Ответить
І тут чисто випадково звичайно, зявляться верткі дільці, що "допоможуть" людям в скрутній ситуації викупивши за безцінь земельні паї. Наче все і по закону, а виглядає по скотські...
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09.05.2024 19:48 Ответить
безкінечна повага до Вас,
любов і подяка, захисникам України, з закордонщіни..
уклін в ноги усім хто захищяє Україну!
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09.05.2024 19:01 Ответить
а скоро дєрьмак дасть завдання своєму молодшенькому, цирковому співробітнику, розробити програму допомоги інвалідам з протезування під робочою назвою "мы вас туда не посылали!". не вірите?
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09.05.2024 19:15 Ответить
Десь зараз мала б виїхати пояснювальна команда ************ і ЦПД (центру подачі дезінформації), щоб всім "пояснити", що це "кацапське ІПСО". (це сарказм, якщо хто не розуміє)
Україна котиться в *****
Журба...
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09.05.2024 19:15 Ответить
Цю проблему необхідно піднімати на рівні ЕС , США і навіть Рамштайну і просити про допомогу нашим героям.
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09.05.2024 19:25 Ответить
Друже та це вже буде позорище.... Я нехай розумію відсутність ВПК (хоть це срака), я розумію що не закуповують дрони, просять бронетехніку і снаряди, літаки, проблема в енергетиці......
Але ж ***..ть невже люди які точно вже виконали свій "конституційний обов'язок", які віддали здоров'я, віддали "борги" цій державі не заслуговують, щоб замість того щоб красти їм поставили нормальні протези? Претез *** його мать це не ядерна ракета, це не танк чи винищувач..... В нас заставу за міністра в 75лямів вносять за 15хв, а знайти 150-300к на протез важко і ми проситимемо про допомогу в цьому???? В нас на непотріб типу євробачення виділяють 11 лямів запросто а ми проситимемо на допомогу з протезами?.....
Та хай горить пропадом той 2019 і то хрипате упудало буде прокляте до 7 покоління напару з його 5-6 дефективними менеджерами і рештою шобли!!!!!
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10.05.2024 05:16 Ответить
то пусть само министерство и идет воевать
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09.05.2024 19:26 Ответить
Жінка соратника Дугіна бєспокоїтся .....
Це ж очєнь даже актуально.
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09.05.2024 19:38 Ответить
Вона ще з 14-го року цим переймається і не тільки цим...
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09.05.2024 20:00 Ответить
Хай краще своїм чоловіком переймається. Таке тільки в Україні можливе - соратнік Дугіна веде політичну роботу в Україні яка воює з кремлівським окупантом.
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09.05.2024 20:26 Ответить
Природне почуття меншовартості навіть не припускає думки, що "соратник" був українським агентом в московському лігві коли це ще не було мейнстримом... Після заяви Дугіна в ФСБ на Корча в 2006-му, останній там більше не з'являвся...
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09.05.2024 22:15 Ответить
Меншеварті як раз хочуть всюди бачити патріотів навіть там де агенти кремля, фсб,гру .... Раз моряк на все життя моряк, це м'яко кажучи. Хто вимарався з кацапами, знаючи їх натуру по країнам Балтії, Абхазії, той вже на все життя від цього не відмиється, гарний стимул триматись від них подалі.
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09.05.2024 23:52 Ответить
В нас он верховний шашличник в москві скільки сидів і нічого відмився, люди розказують який він патріот
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10.05.2024 07:21 Ответить
Чим ви кращі за зебілів, що при кожній нагоді згадують плівки агента москви - Деркача з "жму руку обнімаю" ?
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10.05.2024 08:30 Ответить
Це ти їх згадуєш, а не я, так що ярмо зебіла приміряй на себе..
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10.05.2024 12:42 Ответить
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10.05.2024 12:43 Ответить
Кого ти хочеш здивувати цією світлиною?
Давай без тупих ухилень від питань це я про перше.
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10.05.2024 13:48 Ответить
Яке здивування - манкурти бувають і приховані, є бажання молитись на них, молись.
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10.05.2024 14:12 Ответить
Або ти відповідаєш на питання вище або немає сенсу переходи на взаємне звинувачення в манкурстстві, зебільстві, тощо...
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10.05.2024 14:21 Ответить
Я не суддя, є просто здоровий глузд і мораль у суспільстві завдяки якому це суспільство залишається суспільством.
Які питання до жінок які були проститутками і потім кинули це ремесло ?
Це похвально але багато що для них тепер закрито завдяки їх минулому.
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10.05.2024 16:57 Ответить
Це не відповідь. Але хай з ним...
А якщо жінка стає проституткою лише заради здобуття цінної інформації, щодо планів сусідньої держави, яку на той момент 95% відсотків населення вважає братньою?
Є чудове відео 2008-го року де Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає, що будуть захоплювати. Але в студії всі ржуть з нього і називають - фашистом.
А в нього на обличчі читається приреченість дивлячись на це стадо....
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10.05.2024 19:56 Ответить
І Жириновський плани кремля розповідав на президентсво Зеленського і поміч Коломойського і що з того.
Як що довіри більше немає, то ії більше немає.
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12.05.2024 00:07 Ответить
А яким боком тут відвертий українофоб Жириновський? Він хоч колись прикидався, що він за Україну? Та й взагалі нормальним людям тоді і без Жиріка це було зрозуміло...
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12.05.2024 07:36 Ответить
Ну ось і сказав КЛЮЧЕВЕ слово - прикидатись що за Україну, дякую за зекономлений час.
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12.05.2024 14:15 Ответить
Тобто Корч прикидався коли воював в Грузії та Чечні проти москалів, коли на всіх доступних каналах кричав, що треба голосувати за Пороха а не це зелене чмо на мотузці в Бені, наводячи безліч історичних паралелей? От тоді у стада як раз точно не було сумніву, що він на ФСБ працює...
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12.05.2024 16:55 Ответить
Вже немає різниці прикидався він чи ні, коли немає довіри до людини.
Кацапи хитрі і мастера ударів в спину, хто з ними повівся той собі підписав вирок....
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12.05.2024 23:55 Ответить
Повернімося знов до старого питання на яке ти я к і на інші так і не відповів:
Чим ви кращі за зебілів, що при кожній нагоді згадують плівки агента москви - Деркача з "жму руку обнімаю" ?
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13.05.2024 07:55 Ответить
Тут окрім тебе ніхто і ніяки плівки не згадує.
Обнови репертуар.
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13.05.2024 14:57 Ответить
Як і очікувалось - уход від відповіді.
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13.05.2024 17:02 Ответить
Яка відповідь, ти як зазомбірований зі свома плівками деркача, я про них нічого не знаю , тому що не цікавився, Корчинський "дірявий" персонаж бо голосував за Яника і проти вступу України в НАТО. Бачу тобі цього мало.
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13.05.2024 18:37 Ответить
НАТО яке тоді в засос цілувалося з росією з якою разом роззброювали Україну?
Він був проти Ющенка при якому як ні при кому зростав сепаратизм. А Кучма показав тоді чудовий приклад як вгамовувати сепарів та русню. Достатньо згадати лише острів Тузла.
Як незручні питання то одразу "я нічого не знаю, ти зазомбований" ?
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13.05.2024 19:47 Ответить
Кучма нічого не показував, охороняв свій заповідник олігархії у вигляді всієї України і Криму який він створив, від розвідки боєм" кацапів. Похвали ще цього кондома за Гонгадзе для повноти картини.
НАТО було погане ? - Цього достатьно, це риговський світогляд, Шуфрич у ВР надуває кульки НАТО НЄТ, далі спілкуватися ні про що, починає смердіти ригами.
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13.05.2024 22:29 Ответить
Факти вони такі. Якщо ти їх не сприймаєш бо вони тобі не подобаються а сприймаєш тільки ті що тобі подобаються то справді, далі спілкуватися ні про що, починає смердіти вишиватою.
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14.05.2024 08:10 Ответить
Сєпар, ти мені розказувати тут про вишивату будеш

Щоб вас сепарів разом з Зе, Дєрмаком, Корчинським і Кучмой по всії стовпах Хрещатика поразвушували.
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14.05.2024 12:19 Ответить
О, я вже сєпар ... Мене вже через кому пишуть разом з Зе та Дєрмаком
Власне те, що подібні тобі не навчились користуватись мозгом а послуговуються лише емоціями мене не дивує.
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14.05.2024 20:01 Ответить
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
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15.05.2024 00:55 Ответить
Де ти там чиїх друзів побачив?
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15.05.2024 07:01 Ответить
Судячи по твоїм словам Корчинський тобі друг і товариш

Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає
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15.05.2024 14:16 Ответить
Соррі, щось мне переклинило тоді. Мав на увазі шоу Савіка Шустера.
На жаль не мав можливості бути навіть заочно з ним знайомим. Я лише намагаюсь підтримувати здоровий глузд.
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15.05.2024 15:31 Ответить
Краще ви б про це подбали, а не тільки примусом дієте.
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09.05.2024 19:40 Ответить
У нас в мобілізованого з вулиці півобличчя майже немає - на лікування скидалися та просили допомогти у знайомих всі хто міг, бо це дуже дорого, а державі головне якомога швидше позбутися таких людей. Все на плечах простих людей, а держава лише грабує населення податками і тарифами та вимагає віддати їй ще життя та здоров'я.
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09.05.2024 19:42 Ответить
Людина потрібна поки здорова. Хоч в армії хоч на роботі. Якщо захворів чи травмувався, ти вже відпрацьований матеріал і потрібен тільки сім'ї, якщо що сім'я нормальна.
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09.05.2024 19:51 Ответить
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09.05.2024 19:55 Ответить
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09.05.2024 23:53 Ответить
Ріднесенька Ненька може розщедритись хіба що на дерев'яні костилі за 400 гривень.
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09.05.2024 21:08 Ответить
Корчинська ввімкнула гівномет. Так хочеться попаразитувати на цій емоційній темі! Ділкам обов'я зково треба щоб усе було погано, навіть коли це не так.''Великий спец'' у протезуванні знає щось про високі ампутації і чим їх треба протезувати та коли... ігноруйте цей треш.
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09.05.2024 21:14 Ответить
Вона парамедик, волонтер, займається евакуацією поранених з передка вже понад 10 років! А хто ти?
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09.05.2024 22:22 Ответить
А що це має до протезування? те що бона написала - повна маячня. Я розбираюсь у протезувані та реабілітації набагато БІЛьШЕ НЕЇ , достатньо цього.І ще - тикати, це рагулізм.ВИ Рагуль?
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09.05.2024 23:52 Ответить
Ага, ввірю вірю...
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10.05.2024 08:24 Ответить
"Якщо поранений первинно запротезовоні рік тому"... Експертка, ага. Щось у пані підгорає напевно, навіть не перечитала свій брехливий опус.
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09.05.2024 21:44 Ответить
люди потребують нового культиприймача, але бюрократично ця процедура ускладнена.
=====

Коли на передову, то на будь-якому перехресті прямо у воронок на льоту ловлять, тягнуть і за годину ти вже на полігоні і за документами медкомісії готовий летіти в космос

А коли з передової, то вже відпрацьований матеріал
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09.05.2024 23:22 Ответить
Ну чого ж воювати ніхто не хоче, держава ж так піклується про ветеранів. Вот прямо не знаю
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10.05.2024 08:11 Ответить
 
 