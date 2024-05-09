В Украине плохо функционирует система протезирования: большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать 150-300 тыс. грн, - Корчинская. ВИДЕО

В Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. В частности, большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать от 150-300 тыс. гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Минсоцполитики лишило их права получить современный протез с легкими электронными суставами. Ампутированные конечности меняют размер и люди нуждаются в новом культеприемнике, но бюрократически эта процедура усложнена.

Об этом в Facebook сообщила волонтер, бывший народный депутат Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.

"Искренне радуюсь за нашего побратима Владимира Симанишина. Спасибо Protez Foundation и их благотворителям за быстрое восстановление воина ССО ВСУ!!!

Обидно и больно, что в Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. Владимиру не смогли за 9 месяцев после ранения поставить даже первичные механические протезы, много времени у защитников уходит на оформление документов и очереди к производителям. Владимир молодец, потому что не отчаивался, искал альтернативные пути протезирования и помогал другим побратимам с тяжелыми ранениями...

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А вот за Министерство социальной политики Украины стыдно, потому что не помогают, а только усложняют путь восстановления защитников Украины. Большинство воинов и ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать от 150-300 тыс гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Министерство лишило их права получить функциональный современный протез с легкими электронными суставами, потому что решили, что пусть наши герои три года используют тяжелые механические, как будто так они экономят государственные деньги.

Усложнили процесс оформления документов, особенно если нужно раненым новый культиприемник, потому что ампутированные конечности меняют размер, так устроен организм. Но чиновникам все равно. Это страшно и позорно!

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Обращаемся за помощью ко всем сознательным народным депутатам Украины, Кабинету Министров и президенту Украины, срочно изменить все преступные приказы Министерства социальной политики, а их "адвокатам" ручной общественной организации "Protez Hub" перестать давить на наших тяжелораненых и заниматься профессиональной работой для налаживания в Украине нормальной системы протезирования! Наши воины и гражданские пострадавшие украинцы этого заслуживают!!!" - заявила Корчинская.