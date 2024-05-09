В Украине плохо функционирует система протезирования: большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать 150-300 тыс. грн, - Корчинская. ВИДЕО
В Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. В частности, большинство ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать от 150-300 тыс. гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Минсоцполитики лишило их права получить современный протез с легкими электронными суставами. Ампутированные конечности меняют размер и люди нуждаются в новом культеприемнике, но бюрократически эта процедура усложнена.
Об этом в Facebook сообщила волонтер, бывший народный депутат Оксана Корчинская, информирует Цензор.НЕТ.
"Искренне радуюсь за нашего побратима Владимира Симанишина. Спасибо Protez Foundation и их благотворителям за быстрое восстановление воина ССО ВСУ!!!
Обидно и больно, что в Украине за последние два года пока плохо функционирует система протезирования. Владимиру не смогли за 9 месяцев после ранения поставить даже первичные механические протезы, много времени у защитников уходит на оформление документов и очереди к производителям. Владимир молодец, потому что не отчаивался, искал альтернативные пути протезирования и помогал другим побратимам с тяжелыми ранениями...
А вот за Министерство социальной политики Украины стыдно, потому что не помогают, а только усложняют путь восстановления защитников Украины. Большинство воинов и ветеранов с высокими ампутациями вынуждены дополнительно искать от 150-300 тыс гривен на качественные протезы. Если раненый первично запротезирован год назад, Министерство лишило их права получить функциональный современный протез с легкими электронными суставами, потому что решили, что пусть наши герои три года используют тяжелые механические, как будто так они экономят государственные деньги.
Усложнили процесс оформления документов, особенно если нужно раненым новый культиприемник, потому что ампутированные конечности меняют размер, так устроен организм. Но чиновникам все равно. Это страшно и позорно!
Обращаемся за помощью ко всем сознательным народным депутатам Украины, Кабинету Министров и президенту Украины, срочно изменить все преступные приказы Министерства социальной политики, а их "адвокатам" ручной общественной организации "Protez Hub" перестать давить на наших тяжелораненых и заниматься профессиональной работой для налаживания в Украине нормальной системы протезирования! Наши воины и гражданские пострадавшие украинцы этого заслуживают!!!" - заявила Корчинская.
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Як і сподівались - хоть поржом.
чи не ***** шани як для молі?
Он зеліна шобла й інші багатьки шукають елітне житло, скуповують землю, шикарні автівки.
любов і подяка, захисникам України, з закордонщіни..
уклін в ноги усім хто захищяє Україну!
Україна котиться в *****
Журба...
Але ж ***..ть невже люди які точно вже виконали свій "конституційний обов'язок", які віддали здоров'я, віддали "борги" цій державі не заслуговують, щоб замість того щоб красти їм поставили нормальні протези? Претез *** його мать це не ядерна ракета, це не танк чи винищувач..... В нас заставу за міністра в 75лямів вносять за 15хв, а знайти 150-300к на протез важко і ми проситимемо про допомогу в цьому???? В нас на непотріб типу євробачення виділяють 11 лямів запросто а ми проситимемо на допомогу з протезами?.....
Та хай горить пропадом той 2019 і то хрипате упудало буде прокляте до 7 покоління напару з його 5-6 дефективними менеджерами і рештою шобли!!!!!
Це ж очєнь даже актуально.
Давай без тупих ухилень від питань це я про перше.
Які питання до жінок які були проститутками і потім кинули це ремесло ?
Це похвально але багато що для них тепер закрито завдяки їх минулому.
А якщо жінка стає проституткою лише заради здобуття цінної інформації, щодо планів сусідньої держави, яку на той момент 95% відсотків населення вважає братньою?
Є чудове відео 2008-го року де Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає, що будуть захоплювати. Але в студії всі ржуть з нього і називають - фашистом.
А в нього на обличчі читається приреченість дивлячись на це стадо....
Як що довіри більше немає, то ії більше немає.
Кацапи хитрі і мастера ударів в спину, хто з ними повівся той собі підписав вирок....
Чим ви кращі за зебілів, що при кожній нагоді згадують плівки агента москви - Деркача з "жму руку обнімаю" ?
Обнови репертуар.
Він був проти Ющенка при якому як ні при кому зростав сепаратизм. А Кучма показав тоді чудовий приклад як вгамовувати сепарів та русню. Достатньо згадати лише острів Тузла.
Як незручні питання то одразу "я нічого не знаю, ти зазомбований" ?
НАТО було погане ? - Цього достатьно, це риговський світогляд, Шуфрич у ВР надуває кульки НАТО НЄТ, далі спілкуватися ні про що, починає смердіти ригами.
Щоб вас сепарів разом з Зе, Дєрмаком, Корчинським і Кучмой по всії стовпах Хрещатика поразвушували.
Власне те, що подібні тобі не навчились користуватись мозгом а послуговуються лише емоціями мене не дивує.
Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає
На жаль не мав можливості бути навіть заочно з ним знайомим. Я лише намагаюсь підтримувати здоровий глузд.
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Коли на передову, то на будь-якому перехресті прямо у воронок на льоту ловлять, тягнуть і за годину ти вже на полігоні і за документами медкомісії готовий летіти в космос
А коли з передової, то вже відпрацьований матеріал