В Україні погано функціонує система протезування: більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати 150-300 тис. грн, - Корчинська. ВIДЕО
В Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Зокрема, більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезовоний рік тому, Мінсоцполітики позбавило їх права отримати сучасний протез з легкими електронними суглобами. Ампутовані кінцівки змінюють розмір і люди потребують нового культиприймача, але бюрократично ця процедура ускладнена.
Про це у Facebook повідомила волонтерка, колишня народна депутатка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.
"Щиро радію за нашого побратима Володимира Симанишина. Дякуємо Protez Foundation та їхнім благодійникам за швидке відновлення воїна ССО ЗСУ!!!
Прикро і боляче, що в Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Володимиру не спромоглися за 9 місяців після поранення поставити навіть первинні механічні протези, багато часу у захисників йде на оформлення документів та черги до виробників. Володимир молодець, бо не впадав у відчай, шукав альтернативні шляхи протезування та допомагав іншим побратимам з важкими пораненнями...
А от за Міністерство соціальної політики України соромно, бо не допомагають, а тільки ускладнюють шлях відновлення захисників України. Більшість воїнів й ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезовоні рік тому, Міністерство позбавило їх права отримати функціональний сучасний протез з легкими електронними суглобами, бо вирішили що нехай наші герої три роки використовують важкі механичні, наче так вони економлять державні гроші.
Ускладнили процес оформлення документів, особливо якщо потрібно пораненим новий культиприймач, бо ампутовані кінцівки змінюють розмір, так влаштований організм. Але чиновникам однаково, це страшно й ганебно!
Звертаємося за допомогою до всіх свідомих народних депутатів України, Кабінету Міністрів та Президента України, терміново змінити всі злочинні накази Міністерства соціальної політики, а їхнім "адвокатам" ручній громадський організаціі "Protez Hub" перестати тиснути на наших важкопоранених та займатися професійною роботою для налагодження в Україні нормальною системи протезування! Наші воїни та цивільні постраждалі українці це заслуговують!!!" - заявила Корчинська.
Будь ласка, зачекайте...
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Як і сподівались - хоть поржом.
чи не ***** шани як для молі?
Он зеліна шобла й інші багатьки шукають елітне житло, скуповують землю, шикарні автівки.
любов і подяка, захисникам України, з закордонщіни..
уклін в ноги усім хто захищяє Україну!
Україна котиться в *****
Журба...
Але ж ***..ть невже люди які точно вже виконали свій "конституційний обов'язок", які віддали здоров'я, віддали "борги" цій державі не заслуговують, щоб замість того щоб красти їм поставили нормальні протези? Претез *** його мать це не ядерна ракета, це не танк чи винищувач..... В нас заставу за міністра в 75лямів вносять за 15хв, а знайти 150-300к на протез важко і ми проситимемо про допомогу в цьому???? В нас на непотріб типу євробачення виділяють 11 лямів запросто а ми проситимемо на допомогу з протезами?.....
Та хай горить пропадом той 2019 і то хрипате упудало буде прокляте до 7 покоління напару з його 5-6 дефективними менеджерами і рештою шобли!!!!!
Це ж очєнь даже актуально.
Давай без тупих ухилень від питань це я про перше.
Які питання до жінок які були проститутками і потім кинули це ремесло ?
Це похвально але багато що для них тепер закрито завдяки їх минулому.
А якщо жінка стає проституткою лише заради здобуття цінної інформації, щодо планів сусідньої держави, яку на той момент 95% відсотків населення вважає братньою?
Є чудове відео 2008-го року де Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає, що будуть захоплювати. Але в студії всі ржуть з нього і називають - фашистом.
А в нього на обличчі читається приреченість дивлячись на це стадо....
Як що довіри більше немає, то ії більше немає.
Кацапи хитрі і мастера ударів в спину, хто з ними повівся той собі підписав вирок....
Чим ви кращі за зебілів, що при кожній нагоді згадують плівки агента москви - Деркача з "жму руку обнімаю" ?
Обнови репертуар.
Він був проти Ющенка при якому як ні при кому зростав сепаратизм. А Кучма показав тоді чудовий приклад як вгамовувати сепарів та русню. Достатньо згадати лише острів Тузла.
Як незручні питання то одразу "я нічого не знаю, ти зазомбований" ?
НАТО було погане ? - Цього достатьно, це риговський світогляд, Шуфрич у ВР надуває кульки НАТО НЄТ, далі спілкуватися ні про що, починає смердіти ригами.
Щоб вас сепарів разом з Зе, Дєрмаком, Корчинським і Кучмой по всії стовпах Хрещатика поразвушували.
Власне те, що подібні тобі не навчились користуватись мозгом а послуговуються лише емоціями мене не дивує.
Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає
На жаль не мав можливості бути навіть заочно з ним знайомим. Я лише намагаюсь підтримувати здоровий глузд.
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Коли на передову, то на будь-якому перехресті прямо у воронок на льоту ловлять, тягнуть і за годину ти вже на полігоні і за документами медкомісії готовий летіти в космос
А коли з передової, то вже відпрацьований матеріал