УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11140 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
4 268 72

В Україні погано функціонує система протезування: більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати 150-300 тис. грн, - Корчинська. ВIДЕО

В Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Зокрема, більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезовоний рік тому, Мінсоцполітики позбавило їх права отримати сучасний протез з легкими електронними суглобами. Ампутовані кінцівки змінюють розмір і люди потребують нового культиприймача, але бюрократично ця процедура ускладнена.

Про це у Facebook повідомила волонтерка, колишня народна депутатка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро радію за нашого побратима Володимира Симанишина. Дякуємо Protez Foundation та їхнім благодійникам за швидке відновлення воїна ССО ЗСУ!!!

Прикро і боляче, що в Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Володимиру не спромоглися за 9 місяців після поранення поставити навіть первинні механічні протези, багато часу у захисників йде на оформлення документів та черги до виробників. Володимир молодець, бо не впадав у відчай, шукав альтернативні шляхи протезування та допомагав іншим побратимам з важкими пораненнями...

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українці американського Міннеаполіса зустрічають ветеранів ЗСУ, які приїхали на протезування. ВIДЕО

А от за Міністерство соціальної політики України соромно, бо не допомагають, а тільки ускладнюють шлях відновлення захисників України. Більшість воїнів й ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезовоні рік тому, Міністерство позбавило їх права отримати функціональний сучасний протез з легкими електронними суглобами, бо вирішили що нехай наші герої три роки використовують важкі механичні, наче так вони економлять державні гроші.

Ускладнили процес оформлення документів, особливо якщо потрібно пораненим новий культиприймач, бо ампутовані кінцівки змінюють розмір, так влаштований організм. Але чиновникам однаково, це страшно й ганебно!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Торік в Україні держава забезпечила протезами 12 тис. осіб

Звертаємося за допомогою до всіх свідомих народних депутатів України, Кабінету Міністрів та Президента України, терміново змінити всі злочинні накази Міністерства соціальної політики, а їхнім "адвокатам" ручній громадський організаціі "Protez Hub" перестати тиснути на наших важкопоранених та займатися професійною роботою для налагодження в Україні нормальною системи протезування! Наші воїни та цивільні постраждалі українці це заслуговують!!!" - заявила Корчинська.

Оксана Корчинська про систему протезування в Україні

Автор: 

протез (97) Корчинська Оксана (35)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+21
Ну то таке. То тільки початок. А потім взагалі перестануть говорить про поранених. Особливо тих, хто живе по селах. Зі старенькими матерями. Буде візок для інваліда - й то добре. Й це не сарказм.
Он зеліна шобла й інші багатьки шукають елітне житло, скуповують землю, шикарні автівки.
показати весь коментар
09.05.2024 18:57
+10
Та нічого не погано, навіть дуже прекрасно працює... бізнес на каліках... Там тварюки таке бабло піднімають, що о-го-го! Он скільки мільйонерів прибавилось, як грибів після дощу. Правда, всі смердючі...
показати весь коментар
09.05.2024 18:55
+6
єдиний орган який нормально функціонує в Україні? - ЗСУ!
показати весь коментар
09.05.2024 18:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
єдиний орган який нормально функціонує в Україні? - ЗСУ!
показати весь коментар
09.05.2024 18:52 Відповісти
і ще підшлункова у владімссанича.
показати весь коментар
09.05.2024 18:57 Відповісти
пряма кишка, хіба...
показати весь коментар
09.05.2024 19:00 Відповісти
вже смішно....
показати весь коментар
09.05.2024 19:03 Відповісти
а то!
Як і сподівались - хоть поржом.
показати весь коментар
09.05.2024 19:05 Відповісти
баран ви, раніше думав шо овец - повишеніє!
показати весь коментар
09.05.2024 19:06 Відповісти
вибачаюсь, я не припускав, що у вас атрофовані деякі притаманні більшості розумних людей якості. Більше турбувати вас своїми коментарями не буду.
показати весь коментар
09.05.2024 19:16 Відповісти
вибачяюсь на ваше припускання - ви таки овец.
показати весь коментар
09.05.2024 19:31 Відповісти
не вибачайтесь, я не ображаюсь на людей, у якіх відсутнє розуміння сарказму, навіть якщо людина хамить без причини. Це все одно, що ображатись на інваліда.
показати весь коментар
09.05.2024 19:42 Відповісти
а хто вам сказав шо я на вас образився?
чи не ***** шани як для молі?
показати весь коментар
09.05.2024 19:46 Відповісти
а, ну тоді не ображайтесь, ідіть собі *****.
показати весь коментар
09.05.2024 19:49 Відповісти
ми знову на ви, клоп?
показати весь коментар
09.05.2024 19:52 Відповісти
от думаю чи вам в пізду чи якось....
показати весь коментар
09.05.2024 19:54 Відповісти
пнх чувирло ухилянте жлобяра
показати весь коментар
09.05.2024 20:18 Відповісти
почюв командир диванного взводу...
показати весь коментар
09.05.2024 20:22 Відповісти
кулеметник на нулі.... 🤣
показати весь коментар
09.05.2024 20:33 Відповісти
тобі звідки це знати коли ти ухилянт? живи своїм життям in USA
показати весь коментар
09.05.2024 19:13 Відповісти
Та нічого не погано, навіть дуже прекрасно працює... бізнес на каліках... Там тварюки таке бабло піднімають, що о-го-го! Он скільки мільйонерів прибавилось, як грибів після дощу. Правда, всі смердючі...
показати весь коментар
09.05.2024 18:55 Відповісти
Ну то таке. То тільки початок. А потім взагалі перестануть говорить про поранених. Особливо тих, хто живе по селах. Зі старенькими матерями. Буде візок для інваліда - й то добре. Й це не сарказм.
Он зеліна шобла й інші багатьки шукають елітне житло, скуповують землю, шикарні автівки.
показати весь коментар
09.05.2024 18:57 Відповісти
І тут чисто випадково звичайно, зявляться верткі дільці, що "допоможуть" людям в скрутній ситуації викупивши за безцінь земельні паї. Наче все і по закону, а виглядає по скотські...
показати весь коментар
09.05.2024 19:48 Відповісти
безкінечна повага до Вас,
любов і подяка, захисникам України, з закордонщіни..
уклін в ноги усім хто захищяє Україну!
показати весь коментар
09.05.2024 19:01 Відповісти
а скоро дєрьмак дасть завдання своєму молодшенькому, цирковому співробітнику, розробити програму допомоги інвалідам з протезування під робочою назвою "мы вас туда не посылали!". не вірите?
показати весь коментар
09.05.2024 19:15 Відповісти
Десь зараз мала б виїхати пояснювальна команда ************ і ЦПД (центру подачі дезінформації), щоб всім "пояснити", що це "кацапське ІПСО". (це сарказм, якщо хто не розуміє)
Україна котиться в *****
Журба...
показати весь коментар
09.05.2024 19:15 Відповісти
Цю проблему необхідно піднімати на рівні ЕС , США і навіть Рамштайну і просити про допомогу нашим героям.
показати весь коментар
09.05.2024 19:25 Відповісти
Друже та це вже буде позорище.... Я нехай розумію відсутність ВПК (хоть це срака), я розумію що не закуповують дрони, просять бронетехніку і снаряди, літаки, проблема в енергетиці......
Але ж ***..ть невже люди які точно вже виконали свій "конституційний обов'язок", які віддали здоров'я, віддали "борги" цій державі не заслуговують, щоб замість того щоб красти їм поставили нормальні протези? Претез *** його мать це не ядерна ракета, це не танк чи винищувач..... В нас заставу за міністра в 75лямів вносять за 15хв, а знайти 150-300к на протез важко і ми проситимемо про допомогу в цьому???? В нас на непотріб типу євробачення виділяють 11 лямів запросто а ми проситимемо на допомогу з протезами?.....
Та хай горить пропадом той 2019 і то хрипате упудало буде прокляте до 7 покоління напару з його 5-6 дефективними менеджерами і рештою шобли!!!!!
показати весь коментар
10.05.2024 05:16 Відповісти
то пусть само министерство и идет воевать
показати весь коментар
09.05.2024 19:26 Відповісти
Жінка соратника Дугіна бєспокоїтся .....
Це ж очєнь даже актуально.
показати весь коментар
09.05.2024 19:38 Відповісти
Вона ще з 14-го року цим переймається і не тільки цим...
показати весь коментар
09.05.2024 20:00 Відповісти
Хай краще своїм чоловіком переймається. Таке тільки в Україні можливе - соратнік Дугіна веде політичну роботу в Україні яка воює з кремлівським окупантом.
показати весь коментар
09.05.2024 20:26 Відповісти
Природне почуття меншовартості навіть не припускає думки, що "соратник" був українським агентом в московському лігві коли це ще не було мейнстримом... Після заяви Дугіна в ФСБ на Корча в 2006-му, останній там більше не з'являвся...
показати весь коментар
09.05.2024 22:15 Відповісти
Меншеварті як раз хочуть всюди бачити патріотів навіть там де агенти кремля, фсб,гру .... Раз моряк на все життя моряк, це м'яко кажучи. Хто вимарався з кацапами, знаючи їх натуру по країнам Балтії, Абхазії, той вже на все життя від цього не відмиється, гарний стимул триматись від них подалі.
показати весь коментар
09.05.2024 23:52 Відповісти
В нас он верховний шашличник в москві скільки сидів і нічого відмився, люди розказують який він патріот
показати весь коментар
10.05.2024 07:21 Відповісти
Чим ви кращі за зебілів, що при кожній нагоді згадують плівки агента москви - Деркача з "жму руку обнімаю" ?
показати весь коментар
10.05.2024 08:30 Відповісти
Це ти їх згадуєш, а не я, так що ярмо зебіла приміряй на себе..
показати весь коментар
10.05.2024 12:42 Відповісти
показати весь коментар
10.05.2024 12:43 Відповісти
Кого ти хочеш здивувати цією світлиною?
Давай без тупих ухилень від питань це я про перше.
показати весь коментар
10.05.2024 13:48 Відповісти
Яке здивування - манкурти бувають і приховані, є бажання молитись на них, молись.
показати весь коментар
10.05.2024 14:12 Відповісти
Або ти відповідаєш на питання вище або немає сенсу переходи на взаємне звинувачення в манкурстстві, зебільстві, тощо...
показати весь коментар
10.05.2024 14:21 Відповісти
Я не суддя, є просто здоровий глузд і мораль у суспільстві завдяки якому це суспільство залишається суспільством.
Які питання до жінок які були проститутками і потім кинули це ремесло ?
Це похвально але багато що для них тепер закрито завдяки їх минулому.
показати весь коментар
10.05.2024 16:57 Відповісти
Це не відповідь. Але хай з ним...
А якщо жінка стає проституткою лише заради здобуття цінної інформації, щодо планів сусідньої держави, яку на той момент 95% відсотків населення вважає братньою?
Є чудове відео 2008-го року де Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає, що будуть захоплювати. Але в студії всі ржуть з нього і називають - фашистом.
А в нього на обличчі читається приреченість дивлячись на це стадо....
показати весь коментар
10.05.2024 19:56 Відповісти
І Жириновський плани кремля розповідав на президентсво Зеленського і поміч Коломойського і що з того.
Як що довіри більше немає, то ії більше немає.
показати весь коментар
12.05.2024 00:07 Відповісти
А яким боком тут відвертий українофоб Жириновський? Він хоч колись прикидався, що він за Україну? Та й взагалі нормальним людям тоді і без Жиріка це було зрозуміло...
показати весь коментар
12.05.2024 07:36 Відповісти
Ну ось і сказав КЛЮЧЕВЕ слово - прикидатись що за Україну, дякую за зекономлений час.
показати весь коментар
12.05.2024 14:15 Відповісти
Тобто Корч прикидався коли воював в Грузії та Чечні проти москалів, коли на всіх доступних каналах кричав, що треба голосувати за Пороха а не це зелене чмо на мотузці в Бені, наводячи безліч історичних паралелей? От тоді у стада як раз точно не було сумніву, що він на ФСБ працює...
показати весь коментар
12.05.2024 16:55 Відповісти
Вже немає різниці прикидався він чи ні, коли немає довіри до людини.
Кацапи хитрі і мастера ударів в спину, хто з ними повівся той собі підписав вирок....
показати весь коментар
12.05.2024 23:55 Відповісти
Повернімося знов до старого питання на яке ти я к і на інші так і не відповів:
Чим ви кращі за зебілів, що при кожній нагоді згадують плівки агента москви - Деркача з "жму руку обнімаю" ?
показати весь коментар
13.05.2024 07:55 Відповісти
Тут окрім тебе ніхто і ніяки плівки не згадує.
Обнови репертуар.
показати весь коментар
13.05.2024 14:57 Відповісти
Як і очікувалось - уход від відповіді.
показати весь коментар
13.05.2024 17:02 Відповісти
Яка відповідь, ти як зазомбірований зі свома плівками деркача, я про них нічого не знаю , тому що не цікавився, Корчинський "дірявий" персонаж бо голосував за Яника і проти вступу України в НАТО. Бачу тобі цього мало.
показати весь коментар
13.05.2024 18:37 Відповісти
НАТО яке тоді в засос цілувалося з росією з якою разом роззброювали Україну?
Він був проти Ющенка при якому як ні при кому зростав сепаратизм. А Кучма показав тоді чудовий приклад як вгамовувати сепарів та русню. Достатньо згадати лише острів Тузла.
Як незручні питання то одразу "я нічого не знаю, ти зазомбований" ?
показати весь коментар
13.05.2024 19:47 Відповісти
Кучма нічого не показував, охороняв свій заповідник олігархії у вигляді всієї України і Криму який він створив, від розвідки боєм" кацапів. Похвали ще цього кондома за Гонгадзе для повноти картини.
НАТО було погане ? - Цього достатьно, це риговський світогляд, Шуфрич у ВР надуває кульки НАТО НЄТ, далі спілкуватися ні про що, починає смердіти ригами.
показати весь коментар
13.05.2024 22:29 Відповісти
Факти вони такі. Якщо ти їх не сприймаєш бо вони тобі не подобаються а сприймаєш тільки ті що тобі подобаються то справді, далі спілкуватися ні про що, починає смердіти вишиватою.
показати весь коментар
14.05.2024 08:10 Відповісти
Сєпар, ти мені розказувати тут про вишивату будеш

Щоб вас сепарів разом з Зе, Дєрмаком, Корчинським і Кучмой по всії стовпах Хрещатика поразвушували.
показати весь коментар
14.05.2024 12:19 Відповісти
О, я вже сєпар ... Мене вже через кому пишуть разом з Зе та Дєрмаком
Власне те, що подібні тобі не навчились користуватись мозгом а послуговуються лише емоціями мене не дивує.
показати весь коментар
14.05.2024 20:01 Відповісти
Скажи мені хто твій друг і я скажу хто ти.
показати весь коментар
15.05.2024 00:55 Відповісти
Де ти там чиїх друзів побачив?
показати весь коментар
15.05.2024 07:01 Відповісти
Судячи по твоїм словам Корчинський тобі друг і товариш

Корч у Щуфрича детально розповідає як москалі будуть захоплювати Крим та Донбас а головне детально описує чому він так вважає
показати весь коментар
15.05.2024 14:16 Відповісти
Соррі, щось мне переклинило тоді. Мав на увазі шоу Савіка Шустера.
На жаль не мав можливості бути навіть заочно з ним знайомим. Я лише намагаюсь підтримувати здоровий глузд.
показати весь коментар
15.05.2024 15:31 Відповісти
Краще ви б про це подбали, а не тільки примусом дієте.
показати весь коментар
09.05.2024 19:40 Відповісти
У нас в мобілізованого з вулиці півобличчя майже немає - на лікування скидалися та просили допомогти у знайомих всі хто міг, бо це дуже дорого, а державі головне якомога швидше позбутися таких людей. Все на плечах простих людей, а держава лише грабує населення податками і тарифами та вимагає віддати їй ще життя та здоров'я.
показати весь коментар
09.05.2024 19:42 Відповісти
Людина потрібна поки здорова. Хоч в армії хоч на роботі. Якщо захворів чи травмувався, ти вже відпрацьований матеріал і потрібен тільки сім'ї, якщо що сім'я нормальна.
показати весь коментар
09.05.2024 19:51 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 19:55 Відповісти
показати весь коментар
09.05.2024 23:53 Відповісти
Ріднесенька Ненька може розщедритись хіба що на дерев'яні костилі за 400 гривень.
показати весь коментар
09.05.2024 21:08 Відповісти
Корчинська ввімкнула гівномет. Так хочеться попаразитувати на цій емоційній темі! Ділкам обов'я зково треба щоб усе було погано, навіть коли це не так.''Великий спец'' у протезуванні знає щось про високі ампутації і чим їх треба протезувати та коли... ігноруйте цей треш.
показати весь коментар
09.05.2024 21:14 Відповісти
Вона парамедик, волонтер, займається евакуацією поранених з передка вже понад 10 років! А хто ти?
показати весь коментар
09.05.2024 22:22 Відповісти
А що це має до протезування? те що бона написала - повна маячня. Я розбираюсь у протезувані та реабілітації набагато БІЛьШЕ НЕЇ , достатньо цього.І ще - тикати, це рагулізм.ВИ Рагуль?
показати весь коментар
09.05.2024 23:52 Відповісти
Ага, ввірю вірю...
показати весь коментар
10.05.2024 08:24 Відповісти
"Якщо поранений первинно запротезовоні рік тому"... Експертка, ага. Щось у пані підгорає напевно, навіть не перечитала свій брехливий опус.
показати весь коментар
09.05.2024 21:44 Відповісти
люди потребують нового культиприймача, але бюрократично ця процедура ускладнена.
=====

Коли на передову, то на будь-якому перехресті прямо у воронок на льоту ловлять, тягнуть і за годину ти вже на полігоні і за документами медкомісії готовий летіти в космос

А коли з передової, то вже відпрацьований матеріал
показати весь коментар
09.05.2024 23:22 Відповісти
Ну чого ж воювати ніхто не хоче, держава ж так піклується про ветеранів. Вот прямо не знаю
показати весь коментар
10.05.2024 08:11 Відповісти
 
 