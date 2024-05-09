В Україні погано функціонує система протезування: більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати 150-300 тис. грн, - Корчинська. ВIДЕО

В Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Зокрема, більшість ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезовоний рік тому, Мінсоцполітики позбавило їх права отримати сучасний протез з легкими електронними суглобами. Ампутовані кінцівки змінюють розмір і люди потребують нового культиприймача, але бюрократично ця процедура ускладнена.

Про це у Facebook повідомила волонтерка, колишня народна депутатка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Щиро радію за нашого побратима Володимира Симанишина. Дякуємо Protez Foundation та їхнім благодійникам за швидке відновлення воїна ССО ЗСУ!!!

Прикро і боляче, що в Україні за останні два роки поки погано функціонує система протезування. Володимиру не спромоглися за 9 місяців після поранення поставити навіть первинні механічні протези, багато часу у захисників йде на оформлення документів та черги до виробників. Володимир молодець, бо не впадав у відчай, шукав альтернативні шляхи протезування та допомагав іншим побратимам з важкими пораненнями...

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А от за Міністерство соціальної політики України соромно, бо не допомагають, а тільки ускладнюють шлях відновлення захисників України. Більшість воїнів й ветеранів з високими ампутаціями змушені додатково шукати від 150-300 тис гривень на якісні протези. Якщо поранений первинно запротезовоні рік тому, Міністерство позбавило їх права отримати функціональний сучасний протез з легкими електронними суглобами, бо вирішили що нехай наші герої три роки використовують важкі механичні, наче так вони економлять державні гроші.

Ускладнили процес оформлення документів, особливо якщо потрібно пораненим новий культиприймач, бо ампутовані кінцівки змінюють розмір, так влаштований організм. Але чиновникам однаково, це страшно й ганебно!

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Звертаємося за допомогою до всіх свідомих народних депутатів України, Кабінету Міністрів та Президента України, терміново змінити всі злочинні накази Міністерства соціальної політики, а їхнім "адвокатам" ручній громадський організаціі "Protez Hub" перестати тиснути на наших важкопоранених та займатися професійною роботою для налагодження в Україні нормальною системи протезування! Наші воїни та цивільні постраждалі українці це заслуговують!!!" - заявила Корчинська.