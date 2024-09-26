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Через свої розміри росіянин не зміг сховатися у бетонній трубі від атаки дрона. ВIДЕО

Через свої надмірні розміри окупант не зміг залізти у бетонну трубу, щоб сховатися від атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупант шукає безпечного сховку та гине після третього скиду із дрона, опублікований у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин голіруч спіймав дрона-камікадзе і біг із ним, допоки той не вибухнув. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17509) курйоз (572) знищення (7322) дрони (4757)


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Топ коментарі
+20
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26.09.2024 10:07
+9
"Дєло труба!" подумав кацап.
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26.09.2024 10:07
+9
воно не на небі, воно в пеклі
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26.09.2024 10:07
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Мабуть "Ростішки" переів - тепер жалкує - на небі
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26.09.2024 10:03 Відповісти
Певно поїхав провести "сафарі на хахлів" з метою похудати? Але не встиг.
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26.09.2024 10:07 Відповісти
воно не на небі, воно в пеклі
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26.09.2024 10:07 Відповісти
"Дєло труба!" подумав кацап.
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26.09.2024 10:07 Відповісти
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26.09.2024 10:07 Відповісти
Ехал сруZкий убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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26.09.2024 10:09 Відповісти
Бути жирним небезпечно для життя!
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26.09.2024 10:11 Відповісти
а треба було, роздягнутися до гола і намазатися олією.
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26.09.2024 10:23 Відповісти
Відос був би епічний. "голий, намазаний олією кацап застряг в трубі і сконав".
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26.09.2024 11:06 Відповісти
отрубився з третьої спроби
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26.09.2024 10:28 Відповісти
Винни Пух)))
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26.09.2024 10:32 Відповісти
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26.09.2024 10:35 Відповісти
Хоч вліз в трубу, хоч не вліз - йому все одно труба.
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26.09.2024 10:50 Відповісти
Получи квиток на концерт кабздона , розписуватись необов'язково.
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26.09.2024 10:54 Відповісти
Це відео треба крутити в спортзалах для мотивації.
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26.09.2024 11:05 Відповісти
рузішь швайн, їх місце тільки в стойлі.
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26.09.2024 11:35 Відповісти
Просто, кто-то слишком много ест!
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26.09.2024 15:29 Відповісти
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26.09.2024 19:25 Відповісти
Довбень Ванька марно тулить тулуб жирний до параші.
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27.09.2024 01:03 Відповісти
В мультику про Вінні Пуха, ослик Іа казав фразу: "Входе та виходе". Мова йшла про розірвану кульку в горщіку. От тепер розірваний кацап, точно просунеться в трубу, але це не точно.
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27.09.2024 14:37 Відповісти
Точнісінько як Вінні Пух
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30.09.2024 05:52 Відповісти
 
 