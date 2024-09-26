Через свої розміри росіянин не зміг сховатися у бетонній трубі від атаки дрона. ВIДЕО

Через свої надмірні розміри окупант не зміг залізти у бетонну трубу, щоб сховатися від атаки українського дрона.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупант шукає безпечного сховку та гине після третього скиду із дрона, опублікований у соцмережах.

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