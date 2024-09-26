Через свої розміри росіянин не зміг сховатися у бетонній трубі від атаки дрона. ВIДЕО
Через свої надмірні розміри окупант не зміг залізти у бетонну трубу, щоб сховатися від атаки українського дрона.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому окупант шукає безпечного сховку та гине після третього скиду із дрона, опублікований у соцмережах.
Топ коментарі
+20 Шимус
показати весь коментар26.09.2024 10:07
+9 Sergei M #570318
показати весь коментар26.09.2024 10:07
+9 Nestor Махно
показати весь коментар26.09.2024 10:07
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А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!