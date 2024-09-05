Росіянин голіруч спіймав дрона-камікадзе і біг із ним, допоки той не вибухнув. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис курйозної ліквідації загарбника за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин біжить дорогою, намагаючись утекти від БПЛА, який упритул наближається до нього. Якоїсь миті дрон опинився над плечем окупанта, і той схопив безпілотник руками. До моменту детонації дрона окупант пробіг не менше двох десятків метрів, потім уповільнив рух і лише після цього пролунав вибух.
Топ коментарі
+101 Dust
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+56 Антип61
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+40 CrossFirenko
показати весь коментар05.09.2024 14:15
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лапоть радісний, біг до своїх корєшєй, повихвалятися здобиччю.
І гдє, інтєрєсна занть, мой ваздушний шарік? І аткуда, інтєрєсна, взялась ета тряпачка?
Напевне б - "шапками закидали".
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За бег - 5
За ловкость - 5
За жадность - 5
За тупость - 5
І дрончік цілий і "ніхто нікуди вже не біжить" ...
Щоб касап помирав втомлений