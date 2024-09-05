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Росіянин голіруч спіймав дрона-камікадзе і біг із ним, допоки той не вибухнув. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис курйозної ліквідації загарбника за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин біжить дорогою, намагаючись утекти від БПЛА, який упритул наближається до нього. Якоїсь миті дрон опинився над плечем окупанта, і той схопив безпілотник руками. До моменту детонації дрона окупант пробіг не менше двох десятків метрів, потім уповільнив рух і лише після цього пролунав вибух.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє військових армії РФ розбирають боєприпас сокирою та зубилом. ВIДЕО 18+

Автор: 

курйоз (572) дрони (4739)


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Топ коментарі
+101
"брось птицу дурак !"

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05.09.2024 14:12
+56
К Дарвину бежал, за премией!
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05.09.2024 14:13
+40
Жаль не добіг до кацапні в бліндажі, похвалитись, що піймав.
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05.09.2024 14:15
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"брось птицу дурак !"

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05.09.2024 14:12 Відповісти
Класика!
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05.09.2024 14:22 Відповісти
Я дебил, я дебил и завут мєня Кирил...
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05.09.2024 15:04 Відповісти
Ні, цей організм пішов не від мавпи, як біолог свідчу.... там у коріннях щось рослинне було, чи то папороть, щи хвощ.... бо розум явно звідти
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25.10.2024 12:03 Відповісти
+100500!!!
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05.09.2024 14:23 Відповісти
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05.09.2024 14:54 Відповісти
Зачем? "Антилопы Гну"поблизости все равно не было. Тем более теперь за ним никто не гнался.
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05.09.2024 15:49 Відповісти
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05.09.2024 17:37 Відповісти
Це шедевр! 🤣
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05.09.2024 14:13 Відповісти
К Дарвину бежал, за премией!
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05.09.2024 14:13 Відповісти
На пошту. Хотів до дому відправити.
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05.09.2024 14:14 Відповісти
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05.09.2024 14:24 Відповісти
тю, а міг би вижити. ну сказано русский - мозгом узкий
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05.09.2024 14:14 Відповісти
хєроя єму, маладєц!!!...люблю я братьєв мєньших
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05.09.2024 14:15 Відповісти
"Ай молЬОдєц! Дрон(Мезім), добре вмерти з ним!"
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05.09.2024 14:25 Відповісти
Малядесь, типо, https://youtu.be/zXSSzJEmGew он шоколадный заясь(типо, детородный орган) ? ЗЫ... Мавпам в Африцi також зброя в руки потрапляе.
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05.09.2024 15:43 Відповісти
Жаль не добіг до кацапні в бліндажі, похвалитись, що піймав.
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05.09.2024 14:15 Відповісти
а що їх проблемно піймати рукою? пафосно написано "голіруч". їх коти лапками збивають, орли.
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05.09.2024 14:16 Відповісти
кацап або з Малмижа або з Чухломи.
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05.09.2024 14:17 Відповісти
прикро. зарано вибухнув.
лапоть радісний, біг до своїх корєшєй, повихвалятися здобиччю.
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05.09.2024 14:20 Відповісти
Інтєрєсна, что ето так бумкнуло? Нє мог же я адін надєлать столька шуму.
І гдє, інтєрєсна занть, мой ваздушний шарік? І аткуда, інтєрєсна, взялась ета тряпачка?
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05.09.2024 14:20 Відповісти
На всю голову дебіл.
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05.09.2024 14:20 Відповісти
Воістину , "паймал удачу за хвост" .
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05.09.2024 14:21 Відповісти
Премію Дарвіна "герою"!
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05.09.2024 14:21 Відповісти
але здох втомленим.
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05.09.2024 17:10 Відповісти
То ж відламай швидко один пропеллер та викинь, якщо вже так пощастило.. Е ні. Це нескрєпно. Ну і х#й з ним )
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05.09.2024 14:23 Відповісти
Думав продати на базарі.
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05.09.2024 14:28 Відповісти
Хотел целый таварищам подарить
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05.09.2024 15:36 Відповісти
а може політати закортіло, думав шо його підніме і ввись...
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05.09.2024 21:04 Відповісти
Это война плохая для дезертиров. Отставших от своих частей солдат. Одиночные цели лёгкие мишени дронов.
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05.09.2024 14:25 Відповісти
а скупчення ще кращі
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05.09.2024 16:37 Відповісти
Що?! А. Ну, звичайно, якби там стрій вишикуваний стояв - все було б "зовсім інакше".
Напевне б - "шапками закидали".
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05.09.2024 17:27 Відповісти
СкрєПоносний долбо...об 😂
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05.09.2024 14:27 Відповісти
Дарвін ще такого не бачив
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05.09.2024 14:44 Відповісти
Контужений був чи шо ?
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05.09.2024 14:44 Відповісти
Не контужений,просто кацап
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05.09.2024 20:58 Відповісти
Обезьяна с гранатой . Круто . Браво !
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05.09.2024 14:46 Відповісти
Ето був весильний дрон. Кацап ймовирно хотив одружится и снимать видосики в Мухосраньск.
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05.09.2024 14:48 Відповісти
а тим часом вчора розхерачили чергову (сьому??) понтонну переправу через Сейм у глушковському районі, за 500 метрів на північний схід від зруйнованого мосту в Карижі. Таким чином 69-й окремий інженерний полк балтфлота повністю втратив свій функціонал, бо вже зищено більше половини його потонної техніки. Мішечок потроху зав'язується.
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05.09.2024 14:53 Відповісти
понтонна переправа була ось https://www.google.com/maps/place/51%C2%B023 тут
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05.09.2024 15:08 Відповісти
А разве могло быть иначе, если в их стране главный национальный вид спорта - ловля ежей голой задницей?
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05.09.2024 15:03 Відповісти
хотів до дому іграшку ********* відправити поштою, але щось пішло не так )) помилився, але де ...)))
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05.09.2024 15:10 Відповісти
Гарна смерть.... Вона якась не обична, не рядова.... То що їх там процентів 90 дебілів ,я знав..... Але це був король дебілів.... КОРОЛЬ МОКШАНСЬКИХ ДЕБІЛІВ ...
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05.09.2024 15:11 Відповісти
Він хтів його спиНдити.це у кацапів на генному рівні
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05.09.2024 15:25 Відповісти
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05.09.2024 15:32 Відповісти
Способный кацап, мне понравилось.
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05.09.2024 15:33 Відповісти
Отличник!
===========
За бег - 5
За ловкость - 5
За жадность - 5
За тупость - 5
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05.09.2024 15:47 Відповісти
Жаль, что до своей располаги не донес....
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05.09.2024 15:48 Відповісти
Ось для таких випадків і потрібен вчорашній дрончик зі "шмайсером" на борту ...
І дрончік цілий і "ніхто нікуди вже не біжить" ...
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05.09.2024 16:22 Відповісти
Хотів трофей принести.
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05.09.2024 16:53 Відповісти
І ось, в котрий раз, премію Дарвіна вручають лауреату під спів Кабздона!
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05.09.2024 17:17 Відповісти
так і хочеться кникнути : кула бежишь, дурашка. стой, астанавісь, оглянісь вокруг, жизнь перкрасна)
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05.09.2024 17:31 Відповісти
Цинічні бандери вони такі))))
Щоб касап помирав втомлений
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05.09.2024 17:47 Відповісти
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05.09.2024 17:58 Відповісти
сюр від початку до кінця. впіймав рукою, відірвало ногу
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05.09.2024 19:04 Відповісти
сознание уже не работает , работает инстинкт самосохранения !!! это естественно для любого человека !!! дрон это смерть , орки это хорошо понимают !!!
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05.09.2024 19:47 Відповісти
🤣
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05.09.2024 19:56 Відповісти
Чем то напоминает Паниковского , который бежал с ворованным гусем. Правда у Паниковкого история закончилась намного интересней.
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05.09.2024 20:51 Відповісти
Теж помер.
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06.09.2024 09:35 Відповісти
Дійсно що тупий. Можна було хоча б з автостради під дерева втекти… мабуть бурят…
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05.09.2024 21:26 Відповісти
Упіймав, себе за бейці, клятий
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05.09.2024 21:57 Відповісти
Карлсон, мля...
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05.09.2024 22:16 Відповісти
Що я вам скажу, сидячі на дивані, а не тікаючи від дрона можна скільки завгодно стібатись. Мене це відео не зачепило взагалі, головне, що здох черговий окупант, а як - байдуже. Ну а коментар - рефлєксія на прочитані коментарі, для мене вони дивні...
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06.09.2024 09:18 Відповісти
 
 