Росіянин голіруч спіймав дрона-камікадзе і біг із ним, допоки той не вибухнув. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис курйозної ліквідації загарбника за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як росіянин біжить дорогою, намагаючись утекти від БПЛА, який упритул наближається до нього. Якоїсь миті дрон опинився над плечем окупанта, і той схопив безпілотник руками. До моменту детонації дрона окупант пробіг не менше двох десятків метрів, потім уповільнив рух і лише після цього пролунав вибух.

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