Россиянин голыми руками поймал дрон-камикадзе и бежал с ним, пока тот не взорвался. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись курьезной ликвидации захватчика с помощью дрона-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин бежит по дороге, пытаясь убежать от БПЛА, который вплотную приближается к нему. В какой-то момент, дрон оказался над плечом оккупанта, и тот схватил беспилотник руками. До момента детонации дрона оккупант пробежал не менее двух десятков метров, затем замедлил движение и только после этого раздался взрыв.

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