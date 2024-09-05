Россиянин голыми руками поймал дрон-камикадзе и бежал с ним, пока тот не взорвался. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись курьезной ликвидации захватчика с помощью дрона-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как россиянин бежит по дороге, пытаясь убежать от БПЛА, который вплотную приближается к нему. В какой-то момент, дрон оказался над плечом оккупанта, и тот схватил беспилотник руками. До момента детонации дрона оккупант пробежал не менее двух десятков метров, затем замедлил движение и только после этого раздался взрыв.
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лапоть радісний, біг до своїх корєшєй, повихвалятися здобиччю.
І гдє, інтєрєсна занть, мой ваздушний шарік? І аткуда, інтєрєсна, взялась ета тряпачка?
Напевне б - "шапками закидали".
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За бег - 5
За ловкость - 5
За жадность - 5
За тупость - 5
І дрончік цілий і "ніхто нікуди вже не біжить" ...
Щоб касап помирав втомлений