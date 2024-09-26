Из-за своих размеров россиянин не смог укрыться в бетонной трубе от атаки дрона. ВИДЕО

Из-за своих чрезмерных размеров оккупант не смог залезть в бетонную трубу, чтобы спрятаться от атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант ищет безопасного укрытия и погибает после третьего сбрасывания с дрона, опубликована в соцсетях.

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