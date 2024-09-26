Из-за своих размеров россиянин не смог укрыться в бетонной трубе от атаки дрона. ВИДЕО
Из-за своих чрезмерных размеров оккупант не смог залезть в бетонную трубу, чтобы спрятаться от атаки украинского дрона.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант ищет безопасного укрытия и погибает после третьего сбрасывания с дрона, опубликована в соцсетях.
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+20 Шимус
показать весь комментарий26.09.2024 10:07
+9 Sergei M #570318
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+9 Nestor Махно
показать весь комментарий26.09.2024 10:07
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А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!