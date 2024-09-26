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Из-за своих размеров россиянин не смог укрыться в бетонной трубе от атаки дрона. ВИДЕО

Из-за своих чрезмерных размеров оккупант не смог залезть в бетонную трубу, чтобы спрятаться от атаки украинского дрона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой оккупант ищет безопасного укрытия и погибает после третьего сбрасывания с дрона, опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Россиянин голыми руками поймал дрон-камикадзе и бежал с ним, пока тот не взорвался. ВИДЕО

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армия РФ (19350) курьез (4058) уничтожение (6995) дроны (3965)


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Топ комментарии
+20
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26.09.2024 10:07
+9
"Дєло труба!" подумав кацап.
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26.09.2024 10:07
+9
воно не на небі, воно в пеклі
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26.09.2024 10:07
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Мабуть "Ростішки" переів - тепер жалкує - на небі
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26.09.2024 10:03 Ответить
Певно поїхав провести "сафарі на хахлів" з метою похудати? Але не встиг.
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26.09.2024 10:07 Ответить
воно не на небі, воно в пеклі
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26.09.2024 10:07 Ответить
"Дєло труба!" подумав кацап.
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26.09.2024 10:07 Ответить
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26.09.2024 10:07 Ответить
Ехал сруZкий убивать
А его убили.
Плачет, ноет его мать:
- Что ж творится в мире?
Непонятно ведь за что,
По какой причине,
Ведь он ехал убивать,
А его убили.
Он же мира-то хотел
И по той причине
Просто ехал убивать,
Чтоб все мирно жили.
Чтоб в разбитых городах,
Школах и больницах
Мирно жили там всегда
Братья украинцы!
Скажет батя:
- Твою ж мать? Не ищи причины!
Если б сын наш был живой
Не было б машины!
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26.09.2024 10:09 Ответить
Бути жирним небезпечно для життя!
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26.09.2024 10:11 Ответить
а треба було, роздягнутися до гола і намазатися олією.
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26.09.2024 10:23 Ответить
Відос був би епічний. "голий, намазаний олією кацап застряг в трубі і сконав".
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26.09.2024 11:06 Ответить
отрубився з третьої спроби
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26.09.2024 10:28 Ответить
Винни Пух)))
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26.09.2024 10:32 Ответить
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26.09.2024 10:35 Ответить
Хоч вліз в трубу, хоч не вліз - йому все одно труба.
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26.09.2024 10:50 Ответить
Получи квиток на концерт кабздона , розписуватись необов'язково.
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26.09.2024 10:54 Ответить
Це відео треба крутити в спортзалах для мотивації.
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26.09.2024 11:05 Ответить
рузішь швайн, їх місце тільки в стойлі.
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26.09.2024 11:35 Ответить
Просто, кто-то слишком много ест!
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26.09.2024 15:29 Ответить
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26.09.2024 19:25 Ответить
Довбень Ванька марно тулить тулуб жирний до параші.
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27.09.2024 01:03 Ответить
В мультику про Вінні Пуха, ослик Іа казав фразу: "Входе та виходе". Мова йшла про розірвану кульку в горщіку. От тепер розірваний кацап, точно просунеться в трубу, але це не точно.
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27.09.2024 14:37 Ответить
Точнісінько як Вінні Пух
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30.09.2024 05:52 Ответить
 
 