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242 россиянина убили военные РФ, вернувшиеся с войны против Украины, - росСМИ

Рашисти під виглядом цивільних рухаються на Луганщину

С начала полномасштабного вторжения российские военные, которые вернулись войны в РФ, убили 242 человека, тяжело покалечили еще 227.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на данные судов и сообщения СМИ. Общее количество пострадавших составляет не менее 469 человек. Жертвами преступлений военных РФ стали жители 80 регионов России.

Всего было начато 350 производств, из них 114 - об убийствах, в результате которых погибли 139 человек. 85 россиян стали жертвами 75 бывших заключенных, завербованных на войну из колоний, еще 54 погибли от рук 39 военнослужащих.

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В основном преступления совершают бывшие заключенные, которых завербовали на войну против Украины - 246 человек. Также их жертвами чаще всего становятся женщины. Еще 180 обвиняемых - обычные военнослужащие. Из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые убили или причинили увечья, повлекшие смерть, 54 ранее имели судимость за аналогичные преступления, еще три - за изнасилование.

Большинство преступлений носят бытовой характер и случаются из-за употребления алкоголя. Жертвами участников войны с Украиной чаще становятся люди из их окружения: близкие, соседи и знакомые. Самым распространенным преступлением является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Треть всех жертв - женщины, в том числе несовершеннолетние

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Автор: 

армия РФ (19350) россия (95652) убийство (6490)


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Топ комментарии
+13
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26.09.2024 13:45
+11
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26.09.2024 13:54
+7
мало!
треба: 242 лаптя в годину.
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26.09.2024 13:52
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Суцільний морок.
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26.09.2024 13:43 Ответить
мало. дуже мало. "работайте, братья". ))
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26.09.2024 13:44 Ответить
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26.09.2024 13:45 Ответить
мало!
треба: 242 лаптя в годину.
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26.09.2024 13:52 Ответить
куйня. бабы еще нарожают

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26.09.2024 13:53 Ответить
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26.09.2024 13:54 Ответить
Ещё осталось порядка 100 миллионов свинособак. Главное- не останавливаться.
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26.09.2024 14:01 Ответить
Як завжди халтурять. Могли б і побільше.
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26.09.2024 14:03 Ответить
Мало! Хочу щоб всіх!
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26.09.2024 14:07 Ответить
Згинь кацапище!
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26.09.2024 14:56 Ответить
Питання в тому, що ми не поважаємо військових, які прийшли з війни, а саме багато випадків , коли військові розстрілюють ментів, чи страждають від Закону, який не враховує , учасників бойових дій!
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26.09.2024 15:13 Ответить
Це норма.
Проза кацапського ''битія''...
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26.09.2024 20:12 Ответить
 
 