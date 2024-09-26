242 россиянина убили военные РФ, вернувшиеся с войны против Украины, - росСМИ

С начала полномасштабного вторжения российские военные, которые вернулись войны в РФ, убили 242 человека, тяжело покалечили еще 227.

Об этом пишет издание The Moscow Times, передает Цензор.НЕТ.

Издание ссылается на данные судов и сообщения СМИ. Общее количество пострадавших составляет не менее 469 человек. Жертвами преступлений военных РФ стали жители 80 регионов России.

Всего было начато 350 производств, из них 114 - об убийствах, в результате которых погибли 139 человек. 85 россиян стали жертвами 75 бывших заключенных, завербованных на войну из колоний, еще 54 погибли от рук 39 военнослужащих.

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В основном преступления совершают бывшие заключенные, которых завербовали на войну против Украины - 246 человек. Также их жертвами чаще всего становятся женщины. Еще 180 обвиняемых - обычные военнослужащие. Из 125 помилованных и условно освобожденных участников войны, которые убили или причинили увечья, повлекшие смерть, 54 ранее имели судимость за аналогичные преступления, еще три - за изнасилование.

Большинство преступлений носят бытовой характер и случаются из-за употребления алкоголя. Жертвами участников войны с Украиной чаще становятся люди из их окружения: близкие, соседи и знакомые. Самым распространенным преступлением является умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни.

Треть всех жертв - женщины, в том числе несовершеннолетние

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