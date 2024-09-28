Враг еще раз применил огнеметную систему ТОС-1А по Волчанску, в районе Глубокого налаживает систему связи, - ОТГ "Харьков"

Российские захватчики на Харьковщине пытаются провести логистическое обеспечение подразделений на передовых позициях, обеспечить устойчивую связь между ними и пополнить текущие потери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник налаживает систему связи и пытается провести мероприятия логистического обеспечения подразделений на передовых позициях.

В районе Лукьянцев противник осуществил мероприятия по обеспечению устойчивой связи, в частности проводной, между передовыми позициями.

В Волчанске противник осуществлял единичные перемещения личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по городу.

Боевые действия и потери врага

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений, российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 2-х КАБов, 1 ракетный удар. Нанесли 44 удара дронами-камикадзе. Осуществили 360 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 117 существ, из них безвозвратные - 47, санитарные - 70, - говорится в сообщении ОТГ "Харьков".

Также на этом направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 73 единицы вооружения и военной техники, в частности:

2 боевые бронированные машины;

3 артиллерийских системы;

9 автомобилей;

6 единиц спецтехники;

53 БпЛА.

Также уничтожено:

55 укрытий для личного состава;

5 мест хранения боеприпасов;

2 пункта управления БпЛА.

Напомним, на финальной стадии по освобождению Волчанского агрегатного завода украинским защитникам удалось захватить около двух десятков российских захватчиков. Уникальную операцию, которая длилась более недели, провели разведчики из Спецподразделения Тимура, бойцы подразделений "Стугна", "Парагон", "Юнгер", РДК, "Террор" и БДК.

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