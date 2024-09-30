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На Купянщине враг пытается захватить левый берег реки Оскол, - заместитель командира батальона ударных БпАК "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБР Маляревич

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

На Купянском направлении в последние дни противник не имел территориальных достижений, однако готовит новые попытки крупных штурмов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Еспресо рассказал заместитель командира батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБР Олесь Маляревич.

"Цель врага на Купянском направлении полностью понятна - захватить левый берег реки Оскол. Оккупанты несмотря на свои потери идут к этой цели. В последние дни они не имели никаких территориальных достижений. Мое личное мнение, что противник готовит новые попытки крупных штурмов. А пока действуют небольшие вражеские группы, которые пытаются пройти слева или справа пехотой, где-то одним БМП. Все это мы наблюдаем, ведем разведку, отрабатываем по тому, что видим", - отметил заместитель командира БпАК "Ахиллес".

Маляревич добавил, что РЭБ врага постоянно уничтожается, не только подавляется, потому что это залог успеха действий наших подразделений.

Напомним, в утренней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что за прошедшие сутки на Купянском направлении велось 13 боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Вишневого, Кучеровки, Кругляковки, Новоосиново и Лозовой.

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