На Куп’янщині ворог намагається захопити лівий берег річки Оскіл, - заступник командира батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБР Маляревич

На Куп'янському напрямку останніми днями противник не мав територіальних здобутків, проте готує нові спроби великих штурмів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Еспресо розповів заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї ОШБР Олесь Маляревич.

"Ціль ворога на Куп'янському напрямку повністю зрозуміла – захопити лівий берег річки Оскіл. Окупанти попри свої втрати йдуть до цієї цілі. В останні дні вони не мали жодних територіальних здобутків. Моя особиста думка, що противник готує нові спроби великих штурмів. А поки що діють невеликі ворожі групи, які намагаються пройти зліва чи справа піхотою, десь одним БМП. Все це ми спостерігаємо, ведемо розвідку, відпрацьовуємо по тому, що бачимо", - зауважив заступник командира БпАК "Ахіллес".



Маляревич додав, що РЕБ ворога невпинно знищується, не тільки придушується, бо це запорука успіху дій наших підрозділів.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що минулої доби на Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

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