За добу на фронті 153 боєзіткнення, третина з них на Покровському та Курахівському напрямках, - Генштаб

Протягом минулої доби найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку, також противник був активним на Курахівському напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удару однією ракетою та 88 авіаударів, скинувши 146 КАБів. Крім цього, здійснили понад 4400 обстрілів, з них 141 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів Кучерівка, Студенок, Шалигине, Ободи, Есмань, Рев’якине, Глухів, Локня, Баничі, Бобилівка Сумської області; Вовчанськ, Муравське, Золочів, Зелений Гай, Богуславка, Чернещина, Ізюмське Харківської області; Новоєгорівка Луганської області; Федорівка, Сіверськ, Закітне, Часів Яр, Васюківка, Катеринівка, Торецьк, Дружба, Костянтинівка, Мирноград, Добропілля, Рівнопіль, Золота Нива, Шевченко, Курахове, Урожайне, Новоукраїнка, Богоявленка Донецької області; Запоріжжя, Білогір’я, Новодарівка, Мала Токмачка Запорізької області та Ольгівка Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення поблизу Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 13 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Вишневого, Кучерівки, Кругляківки, Новоосинового та Лозової.

На Лиманському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Макіївки, Зарічного, Білогорівки, Невського, а також у районі Серебрянського лісу.

На Сіверському напрямку точився один бій біля Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Білої Гори та Часового Яру.

На Торецькому напрямку точилося 11 боїв, зокрема, біля Щербинівки, Торецька та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 28 ворожих штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Миролюбівка, Новоторецьке, Миколаївка, Лисівка, Селидове, Зелене Поле, Крутий Яр та Журавка. Найбільша концентрація атак була біля Селидового.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 25 атак противника поблизу Цукуриного, Олександрополя, Георгіївки, Богоявленки, Катеринівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 17 наступальних дій біля Вугледара, Богоявленки, Катеринівки та Єлизаветівки.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку відбулося три боєзіткнення. Українські захисники відбили штурми противника неподалік Новоданилівки.

На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках обстановка без особливих змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник активно застосовує керовані авіаційні бомби та ударні БпЛА, здійснює мінометні та артилерійські обстріли українських населених пунктів. Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 21 авіаудар, використавши при цьому 30 КАБів.

Удари по ворогу

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 14 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили дві артсистеми та станцію РЕБ.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем, засіб ППО, 38 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 53 автомобілі та 16 одиниць спецтехніки окупантів.

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