Війська РФ зосереджують зусилля в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки на Покровському напрямку, - Генштаб

Упродовж минулої доби, 29 вересня 2024 року, на фронті було зафіксовано 165 бойових зіткнень. Більше чверті з них припадає на Покровський напрямок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням семи ракет, а також 73 авіаудари, зокрема скинув 124 КАБи. Крім цього, здійснив понад 4700 обстрілів, з них 179 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень більше 1700 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Кучерівка, Білокопитове, Студенок, Юнаківка, Суми, Павлівка, Яблунівка, Біловоди, Шипувате, Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка, Глушківка, Сіверськ, Ясенове, Новодарівка, Богоявленка, Новодонецьке, Новодар’ївка, Кам’янське, Запоріжжя, Львове, Гаврилівка, Саблуківка та Дутчани.

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Удари по ворогу

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали шість ударів по районах зосередження особового складу і ОВТ противника.

Нагадується, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1170 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, 38 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, РСЗВ, засіб ППО, 93 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 84 автомобіля та шість одиниць спеціальної техніки окупантів.

Обстановка на Харківщині

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого.

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Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку наші війська зупинили 22 атаки противника в районах Греківки, Невського, Макіївки, Тернів, Торського та Білогорівки.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито п’ять атак неподалік Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець 12 спроб противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру, Калинівки та Курдюмівки Донецької області.

Також Генштаб інформує, що десять разів ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районах населених пунктів Торецьк, Щербинівка та Неліпівка.

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 атак. Понад половину з них - в районах Селидового, Новоторецька, Миколаївки та Маринівки", - йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Цукуриного, Георгіївки, Катеринівки та Гірника, де окупанти 18 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

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Обстановка на Півдні

На Времівському напрямку противник здійснив 16 спроб захопити наші позиції неподалік Вугледара, Водяного та Катеринівки Донецької області. Також атакував з боку Причистівки.

На Оріхівському напрямку відбито два штурми загарбниками українських позицій в районах Роботиного і Кам’янського.

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили три безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

Також, як наголошують у Генштабі, активних наступальних дій противник не проводив на Гуляйпільському напрямку.

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Обстановка на Півночі

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

"Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 14 авіаційних ударів із застосуванням 18 керованих авіаційних бомб", - інформує Генштаб.

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ.