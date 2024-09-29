Войска РФ сосредотачивают усилия в районах Селидово, Новоторецкого, Николаевки и Мариновки на Покровском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки, 29 сентября 2024 года, на фронте было зафиксировано 165 боевых столкновений. Более четверти из них приходится на Покровское направление.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением семи ракет, а также 73 авиаудара, в частности сбросил 124 КАБа. Кроме этого, совершил более 4700 обстрелов, из них 179 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1700 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Кучеровка, Белокопытово, Студенок, Юнаковка, Сумы, Павловка, Яблоновка, Беловоды, Шиповатое, Липцы, Петропавловка, Песчаное, Ковшаровка, Глушковка, Северск, Ясеново, Новодаровка, Богоявленка, Новодонецкое, Новодарьевка, Каменское, Запорожье, Львов, Гавриловка, Саблуковка и Дутчаны.

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Удары по врагу

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника.

Напоминается, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1170 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, 38 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, РСЗО, средство ПВО, 93 БпЛА оперативно-тактического уровня, 84 автомобиля и шесть единиц специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отбивали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении наши войска остановили 22 атаки противника в районах Грековки, Невского, Макеевки, Тернов, Торского и Белогоровки.

На Северском направлении Силами обороны отражено пять атак неподалеку Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет 12 попыток противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра, Калиновки и Курдюмовки Донецкой области.

Также Генштаб информирует, что десять раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районах населенных пунктов Торецк, Щербиновка и Нелиповка.

"На Покровском направлении наши защитники отбили 39 атак. Более половины из них - в районах Селидово, Новоторецка, Николаевки и Мариновки", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Цукурино, Георгиевки, Катериновки и Горняка, где оккупанты 18 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

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Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил 16 попыток захватить наши позиции неподалеку Угледара, Водяного и Катериновки Донецкой области. Также атаковал со стороны Причистовки.

На Ореховском направлении отбито два штурма захватчиками украинских позиций в районах Работино и Каменского.

На Приднепровском направлении оккупанты совершили три безуспешные наступательные действия. Понесли потери.

Также, как отмечают в Генштабе, активных наступательных действий противник не проводил на Гуляйпольском направлении.

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Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

"Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 14 авиационных ударов с применением 18 управляемых авиационных бомб", - информирует Генштаб.

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ.