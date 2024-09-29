Общие боевые потери РФ с начала войны – около 651 810 человек (+1170 за сутки), 8869 танков, 18 795 артсистем, 17 476 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 651 810 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 651810 (+1170) человек,

танков - 8869 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 17476 (+38) ед,

артиллерийских систем - 18795 (+62) ед,

РСЗО - 1204 (+1) ед,

средства ППО - 962 (+1) ед,

самолетов - 369 (+0) ед,

вертолетов - 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 16186 (+93),

крылатые ракеты - 2610 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 25495 (+84) ед,

специальная техника - 3297 (+6)

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"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.