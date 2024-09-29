Общие боевые потери РФ с начала войны – около 651 810 человек (+1170 за сутки), 8869 танков, 18 795 артсистем, 17 476 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 651 810 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.09.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 651810 (+1170) человек,
танков - 8869 (+9) ед,
боевых бронированных машин - 17476 (+38) ед,
артиллерийских систем - 18795 (+62) ед,
РСЗО - 1204 (+1) ед,
средства ППО - 962 (+1) ед,
самолетов - 369 (+0) ед,
вертолетов - 328 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 16186 (+93),
крылатые ракеты - 2610 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 25495 (+84) ед,
специальная техника - 3297 (+6)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
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201!! одиниця техніки та 1170! чумардосів за день.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 76000!
Сукупна арта за крок до величезного ювілею )) - 19999.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 650 000!!! це більше, ніж таке місто, як Махачкала, кількість населення якого за 3 роки зменшилась на 1000 рил.
Ночь на 29 сентября оказалась крайне беспокойной для России. Несколько беспилотников атаковали сразу несколько регионов, в том числе Краснодарский край, Ростовскую и Волгоградскую области. Операция, по данным украинских спецслужб, была направлена на уничтожение ключевых военных объектов, и это принесло значительные результаты.
Ейск: аэродром больше не существует
Одной из ключевых целей стал город Ейск в Краснодарском крае, где находится известный военный аэродром. По данным ГУР и СБУ, в результате удара беспилотников уничтожены ракеты Х-47 "Кинжал", в количестве 60 единиц. Это было одно из самых мощных поражений за последнее время - аэродром, по сути, перестал существовать. Ракеты, которые предназначались для другого военного объекта, не успели покинуть территорию. Вся техника была уничтожена "на ходу".
Волгоград: уничтожена установка иранских ракет
В Волгоградской области был поражен другой важный объект - иранская пусковая установка для баллистических ракет Fath-360, которую Россия недавно получила. Она была припрятана на складе, но не смогла пережить ночную атаку украинских беспилотников. Удар стал причиной детонации боеприпасов, эквивалентной тактическому ядерному взрыву, уничтожив 90% арсенала. Волгоградская область погрузилась в огненное зарево, которое было видно с расстояния нескольких километров.
Детали о генерале Дворникове
Согласно неподтвержденным данным, на аэродроме в Ейске был также ликвидирован генерал армии Александр Дворников, бывший командующий войсками Южного военного округа. Если эти сведения подтвердятся, это станет еще одним ударом по российскому командованию.
Последствия операции
Эта ночная операция Украины имеет далеко идущие последствия для российских военных логистических цепочек. Уничтожение арсеналов, таких как в Ейске и Котлубани, серьёзно подорвало возможности российских сил в этих регионах. Официальные российские источники сообщают о минимальных разрушениях от атак дронов, однако многочисленные свидетельства из видео и сообщений жителей указывают на совершенно другую картину.
чекаємо підтвердження
то результат цієї операціі вражає , молодці 👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼😕