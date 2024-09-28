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Украинские защитники уничтожили УАЗ оккупантов, "буханку", ликвидировали 7 россиян, еще 15 - тяжело ранили. ВИДЕО

Воины батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады уничтожили УАЗ оккупантов, "буханку", ликвидировали 7 россиян, еще 15 - тяжело ранили.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) 24 омб имени князя Данила Галицкого (254)


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CМЕРТЬ МОСКАЛЯМ !!!
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28.09.2024 16:35 Ответить
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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28.09.2024 18:28 Ответить
Можна було написати і коротше ... буханку з начинкою.
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28.09.2024 18:41 Ответить
за такие деньги и умирать не жалко!!
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29.09.2024 06:50 Ответить
 
 