Украинские защитники уничтожили УАЗ оккупантов, "буханку", ликвидировали 7 россиян, еще 15 - тяжело ранили. ВИДЕО
Воины батальона беспилотных систем "Рарог" 24-й отдельной механизированной бригады уничтожили УАЗ оккупантов, "буханку", ликвидировали 7 россиян, еще 15 - тяжело ранили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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