На Харьковщине бойцы 3 ОШБр загнали в посадку и подорвали группу врага. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожает российских пехотинцев. Группу врага загнали в посадку и взорвали. Других поразили на позициях. Еще третьих на куски разорвали на открытой местности.

Корректировали огонь подразделений и уничтожали врага бойцы Батальона беспилотных систем, а также подразделение бригады "Mosquitos" и "Revenge group" из 1-го мехбата, сообщает Цензор.НЕТ.

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