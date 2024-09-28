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Новости Видео Война
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На Харьковщине бойцы 3 ОШБр загнали в посадку и подорвали группу врага. ВИДЕО

На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожает российских пехотинцев. Группу врага загнали в посадку и взорвали. Других поразили на позициях. Еще третьих на куски разорвали на открытой местности.

Корректировали огонь подразделений и уничтожали врага бойцы Батальона беспилотных систем, а также подразделение бригады "Mosquitos" и "Revenge group" из 1-го мехбата, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины 79 ОДШБр атакуют группу оккупантов точными сбросами боеприпасов на Покровском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3591) Харьковщина (5577) 3-я Отдельная штурмовая бригада (426)


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Топ комментарии
+10
красивое!
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28.09.2024 14:25
+9
Гарно так лежать кацапи, красиво!
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28.09.2024 14:28
+7
Як гарно здихають кацапськи нелюди . Побільше б таких новин.
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28.09.2024 15:17
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красивое!
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28.09.2024 14:25 Ответить
...раніше був контрольний постріл, тепер---контрольний ФПВ...
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28.09.2024 19:49 Ответить
Гарно так лежать кацапи, красиво!
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28.09.2024 14:28 Ответить
приспані
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28.09.2024 19:49 Ответить
Добре били
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28.09.2024 14:37 Ответить
"ще трьох на шматки розірвали на відкритій місцевості "---наші хлопці,як гладіатори
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28.09.2024 14:57 Ответить
Ванюша, в каком ухє звєніт?
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28.09.2024 14:39 Ответить
Похорошеніе рускіх удалось.
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28.09.2024 14:43 Ответить
Денацикацапия идет по плану.
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28.09.2024 16:08 Ответить
в мірє животних....морскіє котікі разлєглісь і прінімают солнєчниє ванни
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28.09.2024 14:49 Ответить
Думаю что через год максимум два у каждого солдата будет глушилки для Дронов и дроновая война уйдет в историю.
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28.09.2024 14:52 Ответить
Ні. Постійно міняються частоти, інші методи захисту від РЕБ...
Тому через пару років сіра зона сягатиме 10 км, а то й 20 км.
КАБи втратять актуальність як і авіація в цілому. Бо дешеві авіаційні ракети (дешевші від аналогічних наземних) будуть запускатись з безпілотників
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28.09.2024 15:10 Ответить
Ах це наівноє кацапское "прекрасное далєко" 🤣
"посони - нужно только подождать" 🤣
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28.09.2024 15:22 Ответить
В историю уйдет РЭБ после усовершенствования дронов на нейросетях, которые будут распознавать источники РЭБ в пассивном режиме и уничтожать их в первую очередь.
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28.09.2024 16:10 Ответить
Покращення- вже сьогодні.
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28.09.2024 14:52 Ответить
Як гарно здихають кацапськи нелюди . Побільше б таких новин.
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28.09.2024 15:17 Ответить
Побільше б таких новин
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28.09.2024 15:21 Ответить
А нефуй шастать.
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28.09.2024 16:07 Ответить
А в ответ - тока нихт шлиSSен, нихт шлиSS...
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28.09.2024 16:28 Ответить
Ну а того що без ноги для чого було добивати , хай би собі конав потихеньку .
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28.09.2024 17:26 Ответить
ІІІ-я штурмова видає квитки на концерт....
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28.09.2024 18:00 Ответить
"Прекрасноье "далеко."......... оказалось слишком не тем.... Да..Да..Угу..
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28.09.2024 19:10 Ответить
а шо то за конфєті майже під кінець?
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28.09.2024 19:50 Ответить
І чого шастають?
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28.09.2024 20:00 Ответить
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

https://x.com/OSINTua

Kriegsforscher



https://x.com/OSINTua

@OSINTua


https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:46 Ответить
 
 