На Харьковщине бойцы 3 ОШБр загнали в посадку и подорвали группу врага. ВИДЕО
На Харьковщине бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады уничтожает российских пехотинцев. Группу врага загнали в посадку и взорвали. Других поразили на позициях. Еще третьих на куски разорвали на открытой местности.
Корректировали огонь подразделений и уничтожали врага бойцы Батальона беспилотных систем, а также подразделение бригады "Mosquitos" и "Revenge group" из 1-го мехбата, сообщает Цензор.НЕТ.
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Тому через пару років сіра зона сягатиме 10 км, а то й 20 км.
КАБи втратять актуальність як і авіація в цілому. Бо дешеві авіаційні ракети (дешевші від аналогічних наземних) будуть запускатись з безпілотників
"посони - нужно только подождать" 🤣
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Kriegsforscher
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@OSINTua
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