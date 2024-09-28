На Харківщині бійці 3 ОШБр загнали в посадку і підірвали групу ворога. ВIДЕО
На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади нищить російських піхотинців. Групу ворога загнали в посадку і підірвали. Інших уразили на позиціях. Ще трьох на шматки розірвали на відкритій місцевості.
Коригували вогонь підрозділів і нищили ворога бійці Батальйону безпілотних систем, а також підрозділ бригади "Mosquitos" і "Revenge group" з 1-го мехбату, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+10 Mod Dom
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+9 Vujko Donetski
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+7 GICKO_ BANAN
показати весь коментар28.09.2024 15:17
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Тому через пару років сіра зона сягатиме 10 км, а то й 20 км.
КАБи втратять актуальність як і авіація в цілому. Бо дешеві авіаційні ракети (дешевші від аналогічних наземних) будуть запускатись з безпілотників
"посони - нужно только подождать" 🤣
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Kriegsforscher
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