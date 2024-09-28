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На Харківщині бійці 3 ОШБр загнали в посадку і підірвали групу ворога. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади нищить російських піхотинців. Групу ворога загнали в посадку і підірвали. Інших уразили на позиціях. Ще трьох на шматки розірвали на відкритій місцевості.

Коригували вогонь підрозділів і нищили ворога бійці Батальйону безпілотних систем, а також підрозділ бригади "Mosquitos"  і "Revenge group" з 1-го мехбату, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни 79 ОДШБр атакують групу окупантів влучними скидами боєприпасів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

ліквідація (3981) Харківщина (6054) 3 Окрема штурмова бригада (439)


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Топ коментарі
+10
красивое!
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28.09.2024 14:25
+9
Гарно так лежать кацапи, красиво!
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28.09.2024 14:28
+7
Як гарно здихають кацапськи нелюди . Побільше б таких новин.
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28.09.2024 15:17
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красивое!
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28.09.2024 14:25 Відповісти
...раніше був контрольний постріл, тепер---контрольний ФПВ...
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28.09.2024 19:49 Відповісти
Гарно так лежать кацапи, красиво!
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28.09.2024 14:28 Відповісти
приспані
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28.09.2024 19:49 Відповісти
Добре били
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28.09.2024 14:37 Відповісти
"ще трьох на шматки розірвали на відкритій місцевості "---наші хлопці,як гладіатори
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28.09.2024 14:57 Відповісти
Ванюша, в каком ухє звєніт?
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28.09.2024 14:39 Відповісти
Похорошеніе рускіх удалось.
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28.09.2024 14:43 Відповісти
Денацикацапия идет по плану.
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28.09.2024 16:08 Відповісти
в мірє животних....морскіє котікі разлєглісь і прінімают солнєчниє ванни
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28.09.2024 14:49 Відповісти
Думаю что через год максимум два у каждого солдата будет глушилки для Дронов и дроновая война уйдет в историю.
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28.09.2024 14:52 Відповісти
Ні. Постійно міняються частоти, інші методи захисту від РЕБ...
Тому через пару років сіра зона сягатиме 10 км, а то й 20 км.
КАБи втратять актуальність як і авіація в цілому. Бо дешеві авіаційні ракети (дешевші від аналогічних наземних) будуть запускатись з безпілотників
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28.09.2024 15:10 Відповісти
Ах це наівноє кацапское "прекрасное далєко" 🤣
"посони - нужно только подождать" 🤣
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28.09.2024 15:22 Відповісти
В историю уйдет РЭБ после усовершенствования дронов на нейросетях, которые будут распознавать источники РЭБ в пассивном режиме и уничтожать их в первую очередь.
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28.09.2024 16:10 Відповісти
Покращення- вже сьогодні.
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28.09.2024 14:52 Відповісти
Як гарно здихають кацапськи нелюди . Побільше б таких новин.
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28.09.2024 15:17 Відповісти
Побільше б таких новин
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28.09.2024 15:21 Відповісти
А нефуй шастать.
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28.09.2024 16:07 Відповісти
А в ответ - тока нихт шлиSSен, нихт шлиSS...
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28.09.2024 16:28 Відповісти
Ну а того що без ноги для чого було добивати , хай би собі конав потихеньку .
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28.09.2024 17:26 Відповісти
ІІІ-я штурмова видає квитки на концерт....
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28.09.2024 18:00 Відповісти
"Прекрасноье "далеко."......... оказалось слишком не тем.... Да..Да..Угу..
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28.09.2024 19:10 Відповісти
а шо то за конфєті майже під кінець?
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28.09.2024 19:50 Відповісти
І чого шастають?
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28.09.2024 20:00 Відповісти
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

https://x.com/OSINTua

Kriegsforscher



https://x.com/OSINTua

@OSINTua


https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:46 Відповісти
 
 