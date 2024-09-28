На Харківщині бійці 3 ОШБр загнали в посадку і підірвали групу ворога. ВIДЕО

На Харківщині бійці 3-ої окремої штурмової бригади нищить російських піхотинців. Групу ворога загнали в посадку і підірвали. Інших уразили на позиціях. Ще трьох на шматки розірвали на відкритій місцевості.

Коригували вогонь підрозділів і нищили ворога бійці Батальйону безпілотних систем, а також підрозділ бригади "Mosquitos" і "Revenge group" з 1-го мехбату, повідомляє Цензор.НЕТ.

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