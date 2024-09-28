Воїни 79 ОДШБр атакують групу окупантів влучними скидами боєприпасів на Покровському напрямку. ВIДЕО
Упродовж тривалого часу рота ударних БпАК 79-ої десантно-штурмової бригади "PERUN GROUP" виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Щодня бійці працюють над знищенням окупантів.
Так, в результаті влучних скидів боєприпасів на голови загарбників було ліквідовано 2 росіян, ще 3 - поранено, передає Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+3 Luiza
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чому по Києву, Харківу, Хмельницьку можна, а по цих золотих зубіків нізя?
чому я не Сокіл, чому не літаю?
не кожний пілот ссу - може похвастатися кількістю заморених кацапів......
отак ми вас з забугра любимо...
довбодяти курносі - 40 років пройшло а їбанутісь кацапська не зникає
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Kriegsforscher
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@OSINTua
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