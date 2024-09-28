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Воїни 79 ОДШБр атакують групу окупантів влучними скидами боєприпасів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Упродовж тривалого часу рота ударних БпАК 79-ої десантно-штурмової бригади "PERUN GROUP" виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Щодня бійці працюють над знищенням окупантів.

Так, в результаті влучних скидів боєприпасів на голови загарбників було ліквідовано 2 росіян, ще 3 - поранено, передає Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Момент знищення польового складу БК та позицій окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) знищення (7334) 79 окрема десантно-штурмова бригада (201)


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Топ коментарі
+3
Озвучка така колоритна ...супер !!!
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28.09.2024 13:24
+2
та **** в нуль і забути.
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28.09.2024 11:57
+1
не розумію де наші удари по Донецьку і Луганську - чи теж партнери не додали?
чому по Києву, Харківу, Хмельницьку можна, а по цих золотих зубіків нізя?
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28.09.2024 11:55
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не розумію де наші удари по Донецьку і Луганську - чи теж партнери не додали?
чому по Києву, Харківу, Хмельницьку можна, а по цих золотих зубіків нізя?
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28.09.2024 11:55 Відповісти
та **** в нуль і забути.
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28.09.2024 11:57 Відповісти
Дивився ютюбі на птахи Мадяра,як вони роблять зі стволів сопілки
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28.09.2024 12:11 Відповісти
в матчі на скользкому льду - бився бабашов проти кацапнячої цскі і да ми програли....
чому я не Сокіл, чому не літаю?
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28.09.2024 12:24 Відповісти
пацани на зміні всю кацапню утілізують і ***** їм кацапняві погремухі - баран кацапнявий - нога в другому окопі
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28.09.2024 13:22 Відповісти
Озвучка така колоритна ...супер !!!
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28.09.2024 13:24 Відповісти
мені не подобається слово дроноводи - пілоти!
не кожний пілот ссу - може похвастатися кількістю заморених кацапів......
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28.09.2024 13:31 Відповісти
українська діаспора буде голосувати за рудого ідіота
отак ми вас з забугра любимо...
довбодяти курносі - 40 років пройшло а їбанутісь кацапська не зникає
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28.09.2024 13:55 Відповісти
Нинішня обстановка на Курському напрямку від

https://x.com/OSINTua

Kriegsforscher



https://x.com/OSINTua

@OSINTua


https://x.com/OSINTua/status/1840056547574976589
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28.09.2024 21:45 Відповісти
и чего корчится от боли и орать? за ту сумму ,что получил и получит твоя родня можно и потерпеть
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29.09.2024 06:55 Відповісти
 
 