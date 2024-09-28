Воїни 79 ОДШБр атакують групу окупантів влучними скидами боєприпасів на Покровському напрямку. ВIДЕО

Упродовж тривалого часу рота ударних БпАК 79-ої десантно-штурмової бригади "PERUN GROUP" виконує бойові завдання на Покровському напрямку. Щодня бійці працюють над знищенням окупантів.

Так, в результаті влучних скидів боєприпасів на голови загарбників було ліквідовано 2 росіян, ще 3 - поранено, передає Цензор.НЕТ.

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