Момент знищення польового складу БК та позицій окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО
Уночі дроном "Vampire" прикордонники Краматорського загону знищили польовий склад БК та позицію окупантів на Вовчанському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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