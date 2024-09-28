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Момент знищення польового складу БК та позицій окупантів на Вовчанському напрямку. ВIДЕО

Уночі дроном "Vampire" прикордонники Краматорського загону знищили польовий склад БК та позицію окупантів на Вовчанському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Бійці 24-ї ОМБр дронами викурюють окупантів з бліндажів. ВIДЕО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


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