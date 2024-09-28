Момент уничтожения полевого склада БК и позиций оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО
Ночью дроном "Vampire" пограничники Краматорского отряда уничтожили полевой склад БК и позицию оккупантов на Волчанском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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