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Момент уничтожения полевого склада БК и позиций оккупантов на Волчанском направлении. ВИДЕО

Ночью дроном "Vampire" пограничники Краматорского отряда уничтожили полевой склад БК и позицию оккупантов на Волчанском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите: Бойцы 24-й ОМБр дронами выкуривают оккупантов из блиндажей. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6471) уничтожение (7016)


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